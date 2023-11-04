Месси исключил переход в «Барсу» на правах аренды: «Я думал о возвращении, но это оказалось невозможным»
Лионель Месси исключил возвращение в «Барселону».
– Я мог бы вернуться в «Барселону», но этого не произошло. Я думал о возвращении, о своей жизни там, о завершении карьеры, но… Это оказалось невозможным.
– Есть ли шанс перейти сейчас на правах аренды в «Барселону» или какую-либо другую команду?
– Нет, никаких шансов. Совсем нет, – сказал форвард «Интер Майами» в интервью L’Équipé.
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Это брякнул его папаша, но с родственников особого спроса нет, т.к они порой любую дичь могут нести касаемо своих звездных детей.