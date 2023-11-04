Месси исключил переход в «Барсу» на правах аренды: «Я думал о возвращении, но это оказалось невозможным»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Футбол

Лионель Месси исключил возвращение в «Барселону».

– Я мог бы вернуться в «Барселону», но этого не произошло. Я думал о возвращении, о своей жизни там, о завершении карьеры, но… Это оказалось невозможным.

– Есть ли шанс перейти сейчас на правах аренды в «Барселону» или какую-либо другую команду?

– Нет, никаких шансов. Совсем нет, – сказал форвард «Интер Майами» в интервью L’Équipé.

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56 комментариев

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Zidan GOAT
Ответ Kahn01
А вы готовы бесплатно на работу ходить? Или к понижению зарплаты в десятки раз
Нет, но я не говорил начальнику, что готов работать хоть бесплатно
+49
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Любезный Коссутий
Ляпорта отбрыкивался от Месси как мог, не для того, чтобы потом брать его в аренду
+25
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ARIGAMI ARIGAMI
Эх, а я помню, как летом Климов каждый день на спортсе молился, чтобы Месси перешёл
+14
-9
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Гегенпрессинг Рангника
Мы криштибои такие закомплексованные, бегаем по веткам за великим игроком. Я как криштибой не могу смириться что Месси уделал нашего кришти по всем статьям 😩
+16
-13
+3
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Zidan GOAT
Это оказалось невозможным, они не могут платить мне 100🍋 в год, а играть за бесплатно я не готов
+43
-40
+3
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Северный болельщик
Тем более, Луис приезжает, зачем куда-то ехать, раз вся братва в Майами?!
+3
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A K
Лапорта, если кто забыл, предлагал Лео подождать до последнего дня трансферного окна и посмотреть, что получится с рычагами. Поскольку Лео уже в это с Лапортой играл, он как разумный человек отказался )))
+3
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BigDavydov
Очень хотелось бы что бы устроили прощальный матч.
+1
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Montenegro Serbian
Ответ Zidan GOAT
Нет, но я не говорил начальнику, что готов работать хоть бесплатно
Так Месси тоже этого не говорил)
Это брякнул его папаша, но с родственников особого спроса нет, т.к они порой любую дичь могут нести касаемо своих звездных детей.
+3
-2
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Thevalukha
Ответ Zidan GOAT
Это оказалось невозможным, они не могут платить мне 100🍋 в год, а играть за бесплатно я не готов
А играть бесплатно невозможно по налоговому законодательству
+4
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Din Rizaev
Ответ Direct free kick
Лапорта спас варселону от банкротства, скинув пешехода
Месси Круть
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molot p
барселоне пора учиться жить без месси, главное чтоб не как мю без сафа получилось
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xamer 9
Ответ Zidan GOAT
Нет, но я не говорил начальнику, что готов работать хоть бесплатно
Вы зачем то сравниваете обычную работу по найму с контрактом профессионального спортсмена, а это в корне неправильно. По контрактам игроков клубы имеют, например, долю от имиджевых прав спортсмена; но вы же не платите работодателю часть своих доходов от ставок на спорт или подобного, чем занимаетесь в нерабочее время.
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Born is the King
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Demyan Grachev
Ответ Kahn01
А вы готовы бесплатно на работу ходить? Или к понижению зарплаты в десятки раз
а мы не кричим на каждом углу,что работа любима)
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
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Да с ним все давно понятно было, как он тут петиции создавал, бегал всех умолял что бы жалобы на меня писали, даже болельщики реала просто ржали над ним:))
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
Да с ним все давно понятно было, как он тут петиции создавал, бегал всех умолял что бы жалобы на меня писали, даже болельщики реала просто ржали над ним:))
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Din Rizaev
Ответ Стахович
Если бы он приехал в клуб,который по сути развалил и ухмылялся над Левандовским,у которого украл ЗМ,то это было бы издевательством
завидуй молча фанатка айвери
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Din Rizaev
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Мы криштибои такие закомплексованные, бегаем по веткам за великим игроком. Я как криштибой не могу смириться что Месси уделал нашего кришти по всем статьям 😩
клубника в шоке
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Din Rizaev
Ответ Денис Ширинов
Бекхэм бесплатно играл, так и ты играй, если так Барсу любишь и к копе форму наберешь заодно
рональду тоже щас бесплатно играет
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