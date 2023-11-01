Погба – 2-й в списке худших трансферов «МЮ» по версии FourFourTwo. Магуайр – 7-й, Санчо – 9-й
Поль Погба занял второе место в списке худших трансферов «Манчестер Юнайтед».
В рейтинге, составленном FourFourTwo, полузащитник уступил только Бебе.
В первую десятку перечня, насчитывающего 32 позиции, вошли:
1. Бебе – из «Витории» в 2010 году.
2. Поль Погба – из «Ювентуса» в 2016 году.
3. Эрик Джемба-Джемба – из «Нанта» в 2003 году.
4. Ральф Милн – из «Бристоль Сити» в 1988 году.
5. Донни ван де Бек – из «Аякса» в 2020 году.
6. Алексис Санчес – из «Арсенала» в 2018 году.
7. Харри Магуайр – из «Лестера» в 2019 году.
8. Массимо Таиби – из «Милана» в 1999 году.
9. Джейдон Санчо – из «Боруссии» Дортмунд в 2021 году.
10. Анхель Ди Мария – из «Реал Мадрид» в 2014 году.
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То есть Санчо за сотен, который ВООБЩЕ не играет - это 9 место. Антони за сотен, который максимально бесполезен уже 1.5 года - это вообще не топ-10.
Погба хотя бы яркие отрезки выдавал, типа того же дубля Сити в победном матче.
Ди Мария вообще что тут делает? У него был неплохой сезон.
Погба конечно тоже не самый успешный трансфер, но он хотя бы что-то выиграл и периодически приносил пользу клубу в отличии от этих двоих.
Ди Мария в первых 10 матчах сделал семь результативных действий. За этот же отрезок в один десяток игр Ван Гал успел испробовать разные формации. Он ставил Ди Марию сначала на позицию правого вингера, затем, что не так удивительно, левого, а чуть позже – атакующего полузащитника. Да и сам Анхель после говорил о Ван Гале: «Думаю, что постоянно меняя мое расположение на поле, менеджер лишь мешал моей адаптации». Потом была травма на целый месяц, потом ограбление дома, скандал с Ван Галом. Да, провальный этап его карьеры, но он точно не должен быть в списке топ-10 худших трансферов. 4+12 за сезон имел.
Да, купили его за баснословные деньги в 75 миллионов евро, но и продали его за 63.
Бебе стоил МЮ копейки (8,8 млн), а не 105 млн
Погба же ушёл свободным агентом