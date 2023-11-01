Погба – 2-й в списке худших трансферов «МЮ» по версии FourFourTwo. Магуайр – 7-й, Санчо – 9-й

Поль Погба занял второе место в списке худших трансферов «Манчестер Юнайтед».

В рейтинге, составленном FourFourTwo, полузащитник уступил только Бебе.

В первую десятку перечня, насчитывающего 32 позиции, вошли:

1. – из «Витории» в 2010 году.

2. – из «Ювентуса» в 2016 году.

3. -Джемба – из «Нанта» в 2003 году.

4. Ральф Милн – из «Бристоль Сити» в 1988 году.

5. Донни ван де Бек – из «Аякса» в 2020 году.

6. – из «Арсенала» в 2018 году.

7. – из «Лестера» в 2019 году.

8. Массимо Таиби – из «Милана» в 1999 году.

9. Джейдон Санчо – из «Боруссии» Дортмунд в 2021 году.

10. Анхель Ди Мария – из «Реал Мадрид» в 2014 году.

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