Погба – 2-й в списке худших трансферов «МЮ» по версии FourFourTwo. Магуайр – 7-й, Санчо – 9-й

Теги Манчестер Юнайтед Алексис Санчес Массимо Таиби Эрик Джемба-Джемба премьер-лига Англия рейтинги Анхель Ди Мария Поль Погба Бебе Харри Магуайр Донни ван де Бек Джейдон Санчо Футбол

Поль Погба занял второе место в списке худших трансферов «Манчестер Юнайтед».

В рейтинге, составленном FourFourTwo, полузащитник уступил только Бебе.

В первую десятку перечня, насчитывающего 32 позиции, вошли:

1. Бебе – из «Витории» в 2010 году.

2. Поль Погба – из «Ювентуса» в 2016 году.

3. Эрик Джемба-Джемба – из «Нанта» в 2003 году.

4. Ральф Милн – из «Бристоль Сити» в 1988 году.

5. Донни ван де Бек – из «Аякса» в 2020 году.

6. Алексис Санчес – из «Арсенала» в 2018 году.

7. Харри Магуайр – из «Лестера» в 2019 году.

8. Массимо Таиби – из «Милана» в 1999 году.

9. Джейдон Санчо – из «Боруссии» Дортмунд в 2021 году.

10. Анхель Ди Мария – из «Реал Мадрид» в 2014 году.

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19 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Бебе? Блин, серьезно, Бебе? А это что, была какая-то офигенная сделка?
То есть Санчо за сотен, который ВООБЩЕ не играет - это 9 место. Антони за сотен, который максимально бесполезен уже 1.5 года - это вообще не топ-10.

Погба хотя бы яркие отрезки выдавал, типа того же дубля Сити в победном матче.
Ди Мария вообще что тут делает? У него был неплохой сезон.
+58
-2
+56
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Ashot Kafka
А где аяксовский фристайлер? Погба при всех его проблемах иногда был очень хорош, а этот пока совсем мимо
+28
-1
+27
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Bunyod Turgunov
Трансфер Ди Марии такой провальный что после его ухода Олд Траффорд ещё не видел такого флангового игрока в форме МЮ
+27
-3
+24
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corazón blanco
Бебе вообще что забыл в этом рейтинге так высоко при наличии Санчо и Антони? Его еще и продали и отбили часть трансфера.

Погба конечно тоже не самый успешный трансфер, но он хотя бы что-то выиграл и периодически приносил пользу клубу в отличии от этих двоих.

Ди Мария в первых 10 матчах сделал семь результативных действий. За этот же отрезок в один десяток игр Ван Гал успел испробовать разные формации. Он ставил Ди Марию сначала на позицию правого вингера, затем, что не так удивительно, левого, а чуть позже – атакующего полузащитника. Да и сам Анхель после говорил о Ван Гале: «Думаю, что постоянно меняя мое расположение на поле, менеджер лишь мешал моей адаптации». Потом была травма на целый месяц, потом ограбление дома, скандал с Ван Галом. Да, провальный этап его карьеры, но он точно не должен быть в списке топ-10 худших трансферов. 4+12 за сезон имел.

Да, купили его за баснословные деньги в 75 миллионов евро, но и продали его за 63.
+10
-1
+9
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Artem Piatkov
По соотношению цена-качество - худший

Бебе стоил МЮ копейки (8,8 млн), а не 105 млн
+8
-2
+6
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Artem Piatkov
Ответ Очки Дани Алвеса
Бебе? Блин, серьезно, Бебе? А это что, была какая-то офигенная сделка? То есть Санчо за сотен, который ВООБЩЕ не играет - это 9 место. Антони за сотен, который максимально бесполезен уже 1.5 года - это вообще не топ-10. Погба хотя бы яркие отрезки выдавал, типа того же дубля Сити в победном матче. Ди Мария вообще что тут делает? У него был неплохой сезон.
Бебе ещё и продали за 3 млн + 1 млн аренда в Бешикташ, тем самым отбив часть стоимости

Погба же ушёл свободным агентом
+5
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+5
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Акира_1
А где Антони? 🤔
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arspurs9
Помогите найти Антони :)
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кuraakula belov
Бебе в этом сезоне в топ 5 лиге забил больше чем Погба, Алексис, Ван де Бек, Магуайр и Санчо вместе взятые
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NeSt274
То есть марк боснич в аналогичном рейтинге челси присутствует, а что он год до этого привозил в мю стабильно - это норм?
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6tspey7tb5
Ди Мария? Вы серьезно ? Чел разрывал когда играл.
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Supreme Allah
Джейдон Санчо 🤡🤡🤡🤡
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Владимир Владимирович
Ди Мария с Ван Галом не сошлись, и продан был около полтинника в Псж, что здесь провального
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Neron
Трансфер ДиМарии нормальный! Где Клеберсон, Бельон, Обертан, Поссебон, Заа, Пауэлл, в конце концов где Верон?!
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Роман
Месси в ПСЖ.
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Neron
А Дармиан, Блинд, Кагава, Шнайдерлин, Швайнштайгер, Рохо, Депай, все они хуже ДиМарии!
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