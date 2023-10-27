«Тен Хаг потратил 400 млн, а игра как при Сульшере и Моуринью. «МЮ» напоминает команду в конце цикла». Каррагер о тренере

Джейми Каррагер раскритиковал Эрика тен Хага за трансферные траты и игру команды.

«Манчестер Юнайтед» напоминает команду в конце цикла, а не команду, которая еще перестраивается под руководством относительно нового тренера.

Несмотря на три победы подряд, футбол у команды устаревший, и заметны симптомы регресса. Не хватает стиля и размаха.

Лишь немногие из игроков, подписанных тен Хагом, стабильно проявляют себя. А такие игроки, как и , от которых тренер был готов избавиться летом за подходящую цену, снова в фаворе.

Должно быть, фанатов «Юнайтед», беспокоит то, что клуб все еще тратит так много времени в поисках оправданий столь низких стандартов. Смягчающие факторы – вроде неопределенности в совете директоров – могут растянуться надолго.

Тен Хаг купил 16 игроков на 400 миллионов фунтов с июля 2022 года. По любым меркам – какими бы непопулярными ни были владельцы клуба – этого достаточно, чтобы тренер радикально перестроил команду.

Во всяком случае, дали слишком много власти и контроля над трансферной политикой клуба, потому что набирали игроков очень плохо.

Учитывая, что многие из новичков были выбраны тен Хагом – он тренировал многих из них в предыдущих клубах, – больше всего удивляет то, насколько мало эти игроки повлияли на стиль команды.

Я ожидал, что «МЮ» станет улучшенной версией «Аякса», когда на пост тренера был назначен тен Хаг. Он добился выдающихся результатов в своем бывшем клубе, особенно в Лиге чемпионов, поэтому с большим бюджетом и возможностью тренировать более сильных игроков такой план казался очевидным.

Видимо, идея заключалась в том, чтобы навязать команде знаменитую нидерландскую модель игры с владением мячом, иначе какой был смысл охотиться за тен Хагом?

Никто не требовал от тен Хага создать команду для завоевания титула за один или даже два года, но было разумно предположить, что состав « » будет явно отличаться от того, что было при и .

Самая ужасное в том, что это не так. Их план игры практически идентичен», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в своей колонке.

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