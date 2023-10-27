«Тен Хаг потратил 400 млн, а игра как при Сульшере и Моуринью. «МЮ» напоминает команду в конце цикла». Каррагер о тренере

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Жозе Моуринью Джейми Каррагер Аякс премьер-лига Англия трансферы Харри Магуайр Эрик тен Хаг Скотт Мактоминей деньги Футбол

Джейми Каррагер раскритиковал Эрика тен Хага за трансферные траты и игру команды.

«Манчестер Юнайтед» напоминает команду в конце цикла, а не команду, которая еще перестраивается под руководством относительно нового тренера.

Несмотря на три победы подряд, футбол у команды устаревший, и заметны симптомы регресса. Не хватает стиля и размаха.

Лишь немногие из игроков, подписанных тен Хагом, стабильно проявляют себя. А такие игроки, как Харри Магуайр и Скотт Мактоминей, от которых тренер был готов избавиться летом за подходящую цену, снова в фаворе.

Должно быть, фанатов «Юнайтед», беспокоит то, что клуб все еще тратит так много времени в поисках оправданий столь низких стандартов. Смягчающие факторы – вроде неопределенности в совете директоров – могут растянуться надолго.

Тен Хаг купил 16 игроков на 400 миллионов фунтов с июля 2022 года. По любым меркам – какими бы непопулярными ни были владельцы клуба – этого достаточно, чтобы тренер радикально перестроил команду. 

Во всяком случае, тен Хагу дали слишком много власти и контроля над трансферной политикой клуба, потому что набирали игроков очень плохо.

Учитывая, что многие из новичков были выбраны тен Хагом – он тренировал многих из них в предыдущих клубах, – больше всего удивляет то, насколько мало эти игроки повлияли на стиль команды.

Я ожидал, что «МЮ» станет улучшенной версией «Аякса», когда на пост тренера был назначен тен Хаг. Он добился выдающихся результатов в своем бывшем клубе, особенно в Лиге чемпионов, поэтому с большим бюджетом и возможностью тренировать более сильных игроков такой план казался очевидным.

Видимо, идея заключалась в том, чтобы навязать команде знаменитую нидерландскую модель игры с владением мячом, иначе какой был смысл охотиться за тен Хагом?

Никто не требовал от тен Хага создать команду для завоевания титула за один или даже два года, но было разумно предположить, что состав «Манчестер Юнайтед» будет явно отличаться от того, что было при Сульшере и Моуринью.

Самая ужасное в том, что это не так. Их план игры практически идентичен», – написал бывший защитник «Ливерпуля» Каррагер в своей колонке.

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38 комментариев

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Direct free kick
7хаг пыль на фоне великого Моуриньо
+59
-21
+38
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basfhavsfh basfhavsfh
Про Моуриньо прав, при Сульшере все таки были моменты, когда хорошо играли.
+23
-4
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AlKRD
Ответ basfhavsfh basfhavsfh
Про Моуриньо прав, при Сульшере все таки были моменты, когда хорошо играли.
Согласен, по мне так с Оле было временами все не так плохо
+17
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+16
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Штаны Габора Кирая
7хаг никто по сравнению с Моуринью, даже упоминать их рядом - это преступление по отношению к футболу.
+23
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Lavinka
Ответ <~Inter~>
самое удивительное, что Постекоглу потребовалось несколько месяцев для внедрения своей философии и он ещё перед стартом сезона потерял своего лучшего игрока
Абсолютно одинаковые ситуации/клубы/игроки/давление , даааа ....
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Борис Энгельгардт
ну, вообщем-то, это база базированная
надоело смотреть на эти мучения и толкотню, с отдачей инициативы даже Шеффилду, чтобы потом заковырять невнятный гол в концовке
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Lavinka
Ты смотри как Каррагер запел . А что он говорил в прошлом сезоне о Ливерпуле когда там было много травмированных и игра не шла ?
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Олег Милославский
Ответ Ман Сити
При них не громили проект 7-0. Это ноухау 7хага. Но не Карагеру об этом писать. Их физр клопп потратил больше миллиарда уже и играет в ЛЕ,
А до этого выйграл все что можно ,включая межконтинентальный кубок.Вы за 100 лет еле еле выйграли Лигу чемпионов.А Ливерпуль 6(!) раз его выигрывал.Это ты физрук,Клопп великий тренер.Понял ?
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red hikkikomori
Ответ Velirpa
голландский физрук денег поднимет на Маню, есть ещё люди, которые верят голландской школе.
Голландцы уже давно скатились, что тренеры ,что игроки - но их всё покупают на старых дрожжах
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Snów
Ответ <~Inter~>
самое удивительное, что Постекоглу потребовалось несколько месяцев для внедрения своей философии и он ещё перед стартом сезона потерял своего лучшего игрока
Если есть тренерская мысль -- она видна почти сразу. Что Клопп, что Пеп приходили -- падали, обжигались, делали ошибки, но было видно, к какому рисунку стремятся. В МЮ я такое видел в последний раз, прости господи, при ван Гале.
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AlKRD
Ответ Мохнатый55
МЮ при Сульшере был намного лучше, чем при Моуринью.
При САФе Оле вообще был топ)
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Алексей Толстюк
Ответ basfhavsfh basfhavsfh
Про Моуриньо прав, при Сульшере все таки были моменты, когда хорошо играли.
Ну справедливости ради в прошлом году тоже были весьма неплохие отрезки.
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yrok77
Ответ Олег Милославский
А до этого выйграл все что можно ,включая межконтинентальный кубок.Вы за 100 лет еле еле выйграли Лигу чемпионов.А Ливерпуль 6(!) раз его выигрывал.Это ты физрук,Клопп великий тренер.Понял ?
выиграл🤦‍♂️
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Elik1989
МЮ бы разобраться в какой они футбол хотят играть. Мойс, ЛВГ, Маур, Сульшер между этими людьми в их философии нет ничего общего. Один держит мяч, другой отдает, один играет, как трус с навесами, другой сидит и ждёт контратаки ибо в создательный футбол играть не умеет. Приходит следующий тренер, от которого ждут нового Аякса, за один сезон, притом, что там в Нидерландах это система выстраивалась годами. Где там 16 игроков насчитали, не понятно. Можно сказать однозначно, что селекция у МЮ никакая, подписывать игроков не умеют, вести все лето 2ух человек, а потом когда по губам поводили взяли 30его бразила, у которого лучшие годы позади и спинера на которого повесили ценник х2, ибо ушло много игроков основы к тому моменту. У ТХ странный подбор игроков, но возвращаясь к селекции, работе скаутов и умение подписывать, не удивительно, что этот привёл тех, кого хоть сам немного знает. Если поменять тренера, но не решить в каком стиле будет строится игра и не начать улучшать там, где это очень нужно, следующий тренер сталкнется с теми же трудностями.
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Aleksandr Alferov
От Сульшера было толку больше чем от хага
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Мохнатый55
Ответ AlKRD
Согласен, по мне так с Оле было временами все не так плохо
МЮ при Сульшере был намного лучше, чем при Моуринью.
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<~Inter~>
Ответ Lavinka
Абсолютно одинаковые ситуации/клубы/игроки/давление , даааа ....
ну тут согласен. У Постекоглу не было Бруну Фернандеша и ему не подарили игроков на 200 млн фунтов в первое трансферное окно. Клуб взял Мэддисона и Ван де Вена для него за 100 млн, а Тен Хаг за эти деньги попросил Антони
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Yri Yrov
Ответ basfhavsfh basfhavsfh
Про Моуриньо прав, при Сульшере все таки были моменты, когда хорошо играли.
до сих пор помню, тупые отзеркаливания при Сульшере
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<~Inter~>
самое удивительное, что Постекоглу потребовалось несколько месяцев для внедрения своей философии и он ещё перед стартом сезона потерял своего лучшего игрока
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Артемий Дмитриев
Только Тен Хаг мог умудриться потратить столько денег, а мю все равно нужно усиление почти на каждой позиции.
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jexOn
Отличие Сульшера от тен Хага, что умел подстраиваться под сильного соперника, менять тактику, зеркалить схему и выигрывать важные матчи. Тен Хаг же с упертостью верит в свой футбол времен Аякса, когда более половины старта травмированы.
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LightWithin
Не любил Карагера как игрока, критикую как "эксперта", и при всей любви к МЮ вынужден признать, что здесь он адекватен и прав, признаю :((
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Vadim Amoral
Тен Хаг потратил, игра как при Моуринью
Моуринью тратил, игра как при ЛВГ
ЛВГ тратил, игра как при Мойесе.

Its not gonna change.
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alex_cup
Ответ jexOn
Отличие Сульшера от тен Хага, что умел подстраиваться под сильного соперника, менять тактику, зеркалить схему и выигрывать важные матчи. Тен Хаг же с упертостью верит в свой футбол времен Аякса, когда более половины старта травмированы.
ЭТХ в прошлом сезоне обыграл Ливерпуль, Арсенал, ТТХ, Челси и Сити в лиге по разу, плюс Барсу в ЛЕ. Наверное это были не те важные матчи которые выигрывал гений Оле
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rooney0186@mail.ru
При сульшере все было четко , пока крису не подсунули
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