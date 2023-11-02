Арсен Венгер: «Реал» звал меня 2 или 3 раза за время работы в «Арсенале». «Барселона» – один»
Арсен Венгер рассказал о попытках испанских топ-клубов пригласить его на работу.
«За все то время, что я провел в «Арсенале», «Реал» пытался подписать меня два или три раза.
«Барселона» тоже предприняла одну попытку», – сказал француз в интервью BeIN Sports.
Венгер возглавлял «канониров» с 1996 по 2018 год.
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Насчёт Венгера - Арсенал же не раскошеливался из за нового стадиона. Будь у Венгера ресурсы и возможность подписывать высококачественных игроков, а не подающих надежду талантливую молодёжь - дела пошли бы по другому. В последние годы уже - да. Было видно, что время подходит к концу