Арсен Венгер: «Реал» звал меня 2 или 3 раза за время работы в «Арсенале». «Барселона» – один»

Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Арсенал Футбол

Арсен Венгер рассказал о попытках испанских топ-клубов пригласить его на работу.

«За все то время, что я провел в «Арсенале», «Реал» пытался подписать меня два или три раза.

«Барселона» тоже предприняла одну попытку», – сказал француз в интервью BeIN Sports.

Венгер возглавлял «канониров» с 1996 по 2018 год.

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21 комментарий

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Уся Ваткин
Ответ Zinulka
Венгер с таким именем был создан только для Арсенала
а с такой фамилией - для сборной Венгрии
+18
-1
+17
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Zinulka
Венгер с таким именем был создан только для Арсенала
+16
-1
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F1amberg
верю, что в Реале Арсен был бы очень успешен
+7
-1
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Тохир Анваров
Арсен легенда 👍
+5
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Gunner_14
Над Венгером могут смеяться лишь дети или люди, далекие от футбола. Он изменил АПЛ, его наследие измеряется не только в титулах. Он не ушел вовремя, как сэр Фергюсон, и на момент его ухода «Арсенал» был на дне. Но его новые подходы, методики, красивый футбол, раскрытие молодых талантов, соперничество с «МЮ», когда много лет «Арсенал» боролся за чемпионство с «красными дьяволами» игнорировать нельзя... Легенда!
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corazón blanco
А ведь я действительно когда-то очень хотел назначения Венгера, мне всегда нравилось в нем то, что он гнул свою линию и играл в атакующий и комбинационный футбол и с Вийера и с Шамахами.
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Tristan...
Ответ Direct free kick
Радуйся, что Барселона не позвала бухгалтера. Уже тогда старик начал впадать в маразм и творить дичь под видом романтики в футболе
Это, да. Время показало, что Пеп был лучшим вариантом.

Насчёт Венгера - Арсенал же не раскошеливался из за нового стадиона. Будь у Венгера ресурсы и возможность подписывать высококачественных игроков, а не подающих надежду талантливую молодёжь - дела пошли бы по другому. В последние годы уже - да. Было видно, что время подходит к концу
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sports!
Ответ Gunner_14
Над Венгером могут смеяться лишь дети или люди, далекие от футбола. Он изменил АПЛ, его наследие измеряется не только в титулах. Он не ушел вовремя, как сэр Фергюсон, и на момент его ухода «Арсенал» был на дне. Но его новые подходы, методики, красивый футбол, раскрытие молодых талантов, соперничество с «МЮ», когда много лет «Арсенал» боролся за чемпионство с «красными дьяволами» игнорировать нельзя... Легенда!
те дети которые смеялись над Венгером, давно уже не дети 😁
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Алексей Фирстов
Венгер изменил АПЛ и не отступил от своих принципов в финале ЛЧ 2006 жертвуя титулом!
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Максим Столбов
И тут Реал обыграл Барселону. Ох эти козни мадридистов.
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Gunner_14
Ответ Direct free kick
Легенда это как Маур унижал бухгалтера
Гвардиола, Моуринью, Анчелотти — глыбы, одни из лучших тренеров в истории футбола. Но и Венгеру не стоит стыдиться своей карьеры: 4 чемпионства (одно из них — с «Монако»), 8 национальных кубков (один из них — с «Монако»), 7 национальных суперкубков — далеко не у каждого тренера в футболе есть подобные достижения
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