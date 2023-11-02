Арсен Венгер: «Реал» звал меня 2 или 3 раза за время работы в «Арсенале». «Барселона» – один»

Арсен Венгер рассказал о попытках испанских топ-клубов пригласить его на работу.

«За все то время, что я провел в « », « » пытался подписать меня два или три раза.

« » тоже предприняла одну попытку», – сказал француз в интервью BeIN Sports.

возглавлял «канониров» с 1996 по 2018 год.

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