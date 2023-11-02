«Барсе», «Реалу», «Сити», «Арсеналу» и «Баварии» интересен Виртц. «Байер» хочет 80-100 млн евро – для каталонцев это слишком дорого

Теги Бавария Байер Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм деньги Флориан Виртц Футбол

«Барселона» хочет, но не может себе позволить Флориана Виртца.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы давно следят за полузащитником «Байера», и немецкая команда знает об интересе с ее стороны, однако не беспокоится на этот счет.

Леверкузенцы оценивают 20-летнего футболиста в 80-100 млн евро и понимают, что для «Барселоны» это неподъемная сумма. При этом сам игрок хотел бы присоединиться к «блаугране».

Также в число претендентов на Виртца включены «Реал», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне на счету полузащитника 2 гола и 4 ассиста за 9 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
*MVP*
Ответ Вадим Серяков
Хаверц, версия 2.0?
ага, сбросил пару букв и готово
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
de-fussball
пока есть МЮ и Челси, меньше 100 предложения даже рассматривать нельзя
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
в аренду в Барсу, на следующий сезон будут клянчить выкуп за 20 лимонов. а если серьезно, то возможно если придет Хаби Алонсо тренировать Реал, то и Виртца с собой может прихватить.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Трофименко
Барселоне всё, что дороже свободного агента и зп в виде подписки спотифай не по карману
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
M93
Байер: Будете брать?
Барселона: нет, мне только посмотреть.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Луговой
Ответ Aleksey Yashin
Перейдет в Баварию
ну пусть лучше в Баварию, может играть будет. в Англии немцы точно затухают.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
и у меня есть мнение
Если бы не кресты, сейчас был бы на уровне близком к Беллингему
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Перейдет в Баварию
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ Артём Поддубный
в аренду в Барсу, на следующий сезон будут клянчить выкуп за 20 лимонов. а если серьезно, то возможно если придет Хаби Алонсо тренировать Реал, то и Виртца с собой может прихватить.
Зачем? На его позиции Джуд играет, а если слева, то Вини. Так же не нужно забывать про Гулера
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максат Karimov
когда новости про увольнения Томаса Тухеля?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Лисицкий
Ответ Михаэль Буйнов
а зачем если есть Мусиала, который в разы талантливее
в каком же месте Мусиала талантливее? пока ещё рано вывод делать , по мне Вирц лучше, это и статистика этого сезона подтверждает.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Максат Karimov
когда новости про увольнения Томаса Тухеля?
а что, физрука уволили?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Madhamish
Кой хрен он даже гипотетически нужен Барселоне, у которой 20-летние Педри, Гави, Фермин в полузащите и даже Фрэнки еще не старый. Я уж не говорю про Феликса, которого видимо выкупят так или иначе. Барселона укомплектована "мама не горюй"! Чего нет, так это годного главного тренера, вот его надо найти и пригласить. Все остальное есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Ответ Юрий Луговой
ну пусть лучше в Баварию, может играть будет. в Англии немцы точно затухают.
Ну Гюндоган наоборот там стал сильнее, хоть он и не совсем немец)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаэль Буйнов
Ответ Aleksey Yashin
Перейдет в Баварию
а зачем если есть Мусиала, который в разы талантливее
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Дубасов
Ответ Вадим Серяков
Хаверц, версия 2.0?
совершенно разноплановые игроки. Виртц был хорош до травмы, потом поугас немного. Но всё равно круче Хаверца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xenon Gold
Скриньте, в следующем сезоне окажется в топ клубе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
В Мадрид впишится как литой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прошлтт Рооллшг
Классный полузащитник. Любой команде бы помог 🏆👑
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иваненко
этот мальчишка,настоящий алмаз).просто шикарный футбольный интеллект!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Парень со двора Шмурнова
Начало новости «Барса хочет, но не может» - это, конечно, ✋🏻 баллов 😂😂😂

А за Виртца очень радостно - после разрыва крестов смог не только вернуться, но и улучшить свой уровень игры. Хочется пожелать ему успехов и после окончания (надеюсь, триумфального для Байера) сезона пойти на повышение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jazzzz
Арсенал Вирцем еще при Венгере интересовался…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Барсе нужно Тебаса перекупать у Реала. Тогда 100-миллионные ноунеймы типа Беллингема, будут оплачиваться из карманных расходов самого Тебаса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ханс Ланда
Байер всегда продает своих лидеров дорого, ниже 80 точно не опустятся.
Самый вероятный вариант - МанСити, с учетом ситуации с КДБ и поиском ему замены.
Ну а Барса, с учетом потенциальной стоимости - точно мимо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Matterhorn Zermatt
Зачем он Реалу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий