«Барсе», «Реалу», «Сити», «Арсеналу» и «Баварии» интересен Виртц. «Байер» хочет 80-100 млн евро – для каталонцев это слишком дорого
«Барселона» хочет, но не может себе позволить Флориана Виртца.
По данным Mundo Deportivo, каталонцы давно следят за полузащитником «Байера», и немецкая команда знает об интересе с ее стороны, однако не беспокоится на этот счет.
Леверкузенцы оценивают 20-летнего футболиста в 80-100 млн евро и понимают, что для «Барселоны» это неподъемная сумма. При этом сам игрок хотел бы присоединиться к «блаугране».
Также в число претендентов на Виртца включены «Реал», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Тоттенхэм».
В текущем сезоне на счету полузащитника 2 гола и 4 ассиста за 9 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Барселона: нет, мне только посмотреть.
А за Виртца очень радостно - после разрыва крестов смог не только вернуться, но и улучшить свой уровень игры. Хочется пожелать ему успехов и после окончания (надеюсь, триумфального для Байера) сезона пойти на повышение.
Самый вероятный вариант - МанСити, с учетом ситуации с КДБ и поиском ему замены.
Ну а Барса, с учетом потенциальной стоимости - точно мимо