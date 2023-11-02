«Барсе», «Реалу», «Сити», «Арсеналу» и «Баварии» интересен Виртц. «Байер» хочет 80-100 млн евро – для каталонцев это слишком дорого

«Барселона» хочет, но не может себе позволить Флориана Виртца.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы давно следят за полузащитником « », и немецкая команда знает об интересе с ее стороны, однако не беспокоится на этот счет.

Леверкузенцы оценивают 20-летнего футболиста в 80-100 млн евро и понимают, что для «Барселоны» это неподъемная сумма. При этом сам игрок хотел бы присоединиться к «блаугране».

Также в число претендентов на Виртца включены « », « », « », « » и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне на счету полузащитника 2 гола и 4 ассиста за 9 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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