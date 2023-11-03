Хави о Гюндогане: «Согласны с тем, что он сказал. Его культура отличается от нашей. «Бавария» проиграла, Мюллер выступил с критикой – в раздевалке не было споров»
Хави заявил, что в Барселоне согласны с критикой Илкая Гюндогана.
Напомним, после поражения «Барселоны» от «Реала» Гюндоган выразил недовольство настроем партнеров по команде: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке».
«Мы за совершенство. Мы не считаем слова Гюндо противоречивыми. Мы согласны с тем, что он сказал.
Мы проиграли класико из-за наших ошибок. В раздевалке не возникло споров. Он выразил гнев, который был у всех нас внутри. Его культура отличается от нашей.
Если вы посмотрите на поражение «Баварии» на днях, Мюллер выступил с критикой. В раздевалке это не вызвал никаких споров», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Прям как моя бывшая
Сразу в черный список
Я ей в сбербанке смски писал
После всего, что мюнхенцы вытворяли с катарцем в ЛЧ, он для них, как подружка, которую когда-то жахал.. Секретов минимум..
Будучи тренером, Йохан, еще в 1990 году говорил, про то что он не хочет видеть поникшие лица игроков после поражений.
Поражение должно вызывать только злость , желание исправлять ошибки и совершенствоваться . Поражение это не трагедия а мотивация, котрорая должна лишь добавлять энергии и энтузиазма.
Как-то так по-смыслу