Хави о Гюндогане: «Согласны с тем, что он сказал. Его культура отличается от нашей. «Бавария» проиграла, Мюллер выступил с критикой – в раздевалке не было споров»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Хави Ла Лига Илкай Гюндоган Класико Футбол

Хави заявил, что в Барселоне согласны с критикой Илкая Гюндогана.

Напомним, после поражения «Барселоны» от «Реала» Гюндоган выразил недовольство настроем партнеров по команде: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке».

«Мы за совершенство. Мы не считаем слова Гюндо противоречивыми. Мы согласны с тем, что он сказал.

Мы проиграли класико из-за наших ошибок. В раздевалке не возникло споров. Он выразил гнев, который был у всех нас внутри. Его культура отличается от нашей.

Если вы посмотрите на поражение «Баварии» на днях, Мюллер выступил с критикой. В раздевалке это не вызвал никаких споров», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

25 комментариев

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Aist Marabu
А они там что после слов Гюндогана, сидят все и рыдают обнимая колени?
+25
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+18
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Прошлтт Рооллшг
Хорошая реакция на слова Гюндогана. Если бы руководство отреагировало по другому, то атмосфера немного испортилась бы. А так молодцы, приняли слова и станут сильнее 💪
+18
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+13
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Парень со двора Шмурнова
Что значит «Его культура отличается от нашей»? То, что Гюндо привык в Сити выигрывать, а у Барсы - синдром неудачников? Не думаю, у клуба даже в слабые по их меркам годы есть трофеи. В том, что он из другой страны? Тоже едва ли - он тоже «южного уклада» человек.
+15
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+11
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ЭкспертДиванный
Роман опять ответ на комменты выключил
Прям как моя бывшая
Сразу в черный список
Я ей в сбербанке смски писал
+7
-1
+6
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Владимир Виртуалкин
Ответ Aist Marabu
А они там что после слов Гюндогана, сидят все и рыдают обнимая колени?
а он говорит по испански? можеь большинмтво и не поняло его
+6
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creat1ve
Ответ Прошлтт Рооллшг
Хорошая реакция на слова Гюндогана. Если бы руководство отреагировало по другому, то атмосфера немного испортилась бы. А так молодцы, приняли слова и станут сильнее 💪
Если бы реакция действительно была хорошей, ее бы не пришлось подтверждать через СМИ)
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benjamin92
Ответ ЭкспертДиванный
Роман опять ответ на комменты выключил Прям как моя бывшая Сразу в черный список Я ей в сбербанке смски писал
А есть номер сберовской карты Романа, а то меня тоже заблокировал )
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Виталий Ан
Ответ QWertY
Солидарен с Чави. У Гюндогана культура чемпиона, у Бчк культура 1/8 стадии ЛЕ.
Так зачем идти туда? Сам ведь решил. Сильва тоже хотел, но ведь передумал. Лично я их не понимаю. Сити сейчас творит историю. Об этой команде в любом случае будут говорить в будущем. Взять и лишить себя в истории этого, надо быть не далеким человеком. Даже бушующий условный успех в Барсе не впишет его в историю, а будущий успех в Сити вписал бы!
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QWertY
Солидарен с Чави. У Гюндогана культура чемпиона, у Бчк культура 1/8 стадии ЛЕ.
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deadjoker
Мюллер после матчей с Барсой мог выражать недовольство только малым кол-вом забитых мячей
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dr. cage
То что Хаве в курсе о происходящем в раздевалке Баварии совсем не удивительно..

После всего, что мюнхенцы вытворяли с катарцем в ЛЧ, он для них, как подружка, которую когда-то жахал.. Секретов минимум..
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Прошлтт Рооллшг
Ответ creat1ve
Если бы реакция действительно была хорошей, ее бы не пришлось подтверждать через СМИ)
Да , правильно. Возможно ты прав, но не факт. А можешь пожалуйста объяснить почему ты так считаешь ?
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Леван Мкртчян
Ответ Парень со двора Шмурнова
Что значит «Его культура отличается от нашей»? То, что Гюндо привык в Сити выигрывать, а у Барсы - синдром неудачников? Не думаю, у клуба даже в слабые по их меркам годы есть трофеи. В том, что он из другой страны? Тоже едва ли - он тоже «южного уклада» человек.
Это местные особенности в пост-кройфовский период.
Будучи тренером, Йохан, еще в 1990 году говорил, про то что он не хочет видеть поникшие лица игроков после поражений.
Поражение должно вызывать только злость , желание исправлять ошибки и совершенствоваться . Поражение это не трагедия а мотивация, котрорая должна лишь добавлять энергии и энтузиазма.
Как-то так по-смыслу
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Илья Попов
Дело в том, что со времен Пуйоля в раздевалке нет лидера. С натяжкой можно Алвеса назвать. Отсюда и эти поражения гостевые в ЛЧ от Ромы и Ливерпуля.
Это-то я прекрасно понимаю :) Общий посыл ясен, просто если посмотреть объективно (я честное слово без даже капли негатива), то у Хави часто проскакивают ну такие фразочки, что хоть стой, хоть падай, либо которые полностью искажают смысл и противоречат всему тому, что он сказал до этого.
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ЭкспертДиванный
Ответ benjamin92
А есть номер сберовской карты Романа, а то меня тоже заблокировал )
Если бы))
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