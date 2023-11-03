Бородюк о переходе в Азию: «Нам нет смысла разрушать связи, которые строились годами. Лучше вести переговоры с УЕФА»

Теги Александр Бородюк УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Политика Чемпионат.com Футбол

Александр Бородюк подверг критике идею перехода России в Азиатскую конфедерацию.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.

«Нам нет смысла разрушать связи, которые строились на протяжении многих лет. Сейчас много кричат, что надо уходить в Азию. Но в Азии те же Австралия, Япония или Южная Корея могут не захотеть играть с нами. Должна быть четкая позиция и гарантии от ФИФА и УЕФА.

«Сегодня мы решили так, а через неделю передумали» – такого быть не должно. Но нас же не исключили. РФС поддерживает связь с УЕФА: ведутся переговоры, [есть] контакты.

А кроме того, вы можете себе представить, что такое перевести все наши сборные в Азию? Следует изучить логистику и просчитать все риски.

Да, УЕФА декларирует, что они независимы, а по факту получается наоборот. Но в любом случае на данный момент лучше вести переговоры с европейским футбольным союзом», – сказал бывший тренер сборной России. 

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3 комментария

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Агалар
Ответ Ювентиниус
Ни одного слова о причине,абсолютно никто неговарять почему исключили а стоило бы задуматься.
только не говори из за СВО, Израиль хороший пример.
+2
-1
+1
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Phantomm
От УЕФА тоже мало что зависит,чтобы сидеть ждать их.Ситуация будет как с молодежной сборной ,просто другие команды откажутся играть и всё
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