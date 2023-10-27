Генсек РФС: «УЕФА не хочет, чтобы мы уходили в Азию. И наша цель – восстановить статус полноправного участника в системе УЕФА»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Алексей Сорокин Футбол

Генсек РФС высказался по поводу возможного перехода из УЕФА в Азию.

– Была ваша цитата о том, почему РФС остается в УЕФА: «Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола». Получается, вы – папа российского футбола.

– Я? Я генеральный секретарь РФС.

– Но вы провели аналогию с детьми.

– Приводил пример, чего хотим достичь – чего-то хорошего для футбола или чего-то плохого? Плохого никто точно не хочет. Мы пытаемся найти лучшее решение.

– Означают ли ваши слова то, что в Азию РФС точно не пойдет?

– Нет. Я сказал о том, что в настоящий момент наш приоритет – восстановить свой статус полноправного участника в системе УЕФА. Это наша цель номер один.

Это не означает, что мы отказываемся от перехода в Азию. Очередной срок для принятия решения – 1 января – приближается.

– Вы говорите об искренности УЕФА в помощи нам. Но действия, напротив, показывают цинизм – лишь бы РФС не ушел.

– Они действительно не хотят, чтобы мы уходили в АФК. Проблемы, связанные с допуском или недопуском России, позицией других федераций, им совершенно не нужны. Если бы не было желания сохранить Россию, отпустили бы на все четыре стороны.

– Но по факту мы пропускаем один Евро и два чемпионата мира.

– На чемпионат мира допускает ФИФА, это не вопрос УЕФА.

– Кто от РФС ответственен за переговоры с Азией?

– В составе РФС есть ряд коллег, кто общается с АФК. Фамилии всех трех основных лиц вы знаете – президент федерации, генеральный секретарь и Алексей Сорокин, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

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77 комментариев

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amadeus_amadeus
Ответ Geronimo Good
Пока Пу играет в геостратега коленоподнимателя статус РФС восстановить не получится. Но, как говорится "вчерашний диктатор - завтра мёртвый старик"
Как же у вас все просто)
Во всем виноват только Пу и всё, других вариантов нет
Просто факты - после начала СВО уже есть два мощных конфликта: Карабах и Ближний Восток
Хоть кого нибудь из участников этих конфликтов гнобят так же, как Россию? Вот и ответ на все
+54
-26
+28
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Boogle
Вы не будете играть, но мы не хотим чтоб вы уходили
+18
-3
+15
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amadeus_amadeus
Ответ Geronimo Good
Комментарий скрыт
Понял, это другое
Больше вопросов нет
+28
-13
+15
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Geronimo Good
Пока Пу играет в геостратега коленоподнимателя статус РФС восстановить не получится. Но, как говорится "вчерашний диктатор - завтра мёртвый старик"
+43
-35
+8
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Любезный Коссутий
"УЕФА не хочет, чтобы мы уходили в Азию"
за ногу держат, что ли?
+11
-4
+7
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тралмейстер
Ответ Geronimo Good
Пока Пу играет в геостратега коленоподнимателя статус РФС восстановить не получится. Но, как говорится "вчерашний диктатор - завтра мёртвый старик"
Давайте всё сдадим. Главное что б вы КУ смогли смотреть. А что будет с Родиной вам всё=.
"вчерашний диктатор - завтра мёртвый старик" - это вы про Байдена или про Борреля?
+13
-7
+6
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&_Bishep_&
ФИФА и УЕФА бояться, что ЧМ и ЧЕ могут лишиться интриги. Поэтому Россию не допускают к этим турнирам.
+6
-1
+5
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unreality
Ответ Geronimo Good
Пока Пу играет в геостратега коленоподнимателя статус РФС восстановить не получится. Но, как говорится "вчерашний диктатор - завтра мёртвый старик"
Какое же примитивное мышление 😁
+4
0
+4
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amadeus_amadeus
Ответ Лимит Лимитович
этим конфликтам уже по 70-100 лет. Не нужно путать теплое с мягким. Плюс это конфликты с участием непризнанных автономных территорий, квази государств, а не двух суверенных Европейских держав, одна из которых ядерная вообще
Да да, Ваш коллега уже объяснил, что это другое и вообще сравнивать нельзя
Какая же Россия плохая 😝
+3
0
+3
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ApXuMaHqPuT
Да хоть в Океанию уходите - пока есть бан от ФИФА никаких международных турниров для российской сборной и клубов не будет😐
+5
-2
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Люблю выпить
Ответ Geronimo Good
Пока Пу играет в геостратега коленоподнимателя статус РФС восстановить не получится. Но, как говорится "вчерашний диктатор - завтра мёртвый старик"
и с черенком в шопе
+8
-5
+3
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Ёж, которому понятно
Ответ Boogle
Вы не будете играть, но мы не хотим чтоб вы уходили
Спонсорский контракт от Газпрома оставьте, а физкультурников своих можете хоть в Антарктиду увезти играть.
+4
-1
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pyritanza
Ответ amadeus_amadeus
А кто выгораживает?) Я указал лишь на то, что во всем происходящем не может быть виноват кто-то один Только очень недалекий человек может думать иначе Это глобальная прокси-война, и люди гибнут за интересы определенного круга лиц ВСЕ Это факты, блин
Потому что отсутствие оговорок про причастность солнцеликого ко всему происходящему звездецу, звучит как выгораживание. Именно так его защитники и действуют, - звучит критика в его адрес, они парируют, мол гляньте, как там в этих ваших европах, и он уже вроде как ни при делах и критика в его уже не звучит, и в умах обычных людей он уже вроде как и не плохой совсем, потому что "вон, гляньте, что у этих"...
+2
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Geronimo Good
Ответ Пикачу82
Не дождешься! Запад будет скоро уничтожен!
Ага, щас только Пу памерсы поменяют и сразу Запад уничтожится.
+9
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Mikael Rikhard
уефа просто хочет, чтобы Россия не играла в футбол
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fbd
Ответ amadeus_amadeus
Ну всё же логично По этому принципу разводят команды в соревнованиях Вон, Россию и Украину разводили тоже Дело в том, как ФИФА подстраивается под ситуацию. Для Израиля нашли вот такой выход А Россию просто закрыли и сделали изгоем. А вообще спасибо за экскурс, про шестидневную войну знаю, конечно, а вот именно последствия в плане спорта только от вас услышал) это правда интересно)
Так для России тоже такой выход можно найти - уходить в Азию или Африку условную (хотя с Азией непросто будет). Израиль в УЕФА оказался в 90-х, то есть через 20 с чем то лет после бойкота. Думаете, за 20 лет ФИФА для России чего-то не придумает?
В части России уходить из УЕФА просто тупо на самом деле, ибо после завершения активной фазы конфликта нас относительно быстро вернут. Тут нет фундаментального противостояния на уровне арабов-евреев, тут чисто политическая история и махач за сферы влияния.
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fbd
Ответ amadeus_amadeus
Не угадаю - не знаю ответа на этот вопрос) Но честно, как мне кажется, я конечно могу ошибаться, это вообще не имеет решающего значения в данной конкретной ситуации В футболе есть ФИФА, она же рулит всем И санкции с ее одобрения
Ну я помогу. После шестидневной войны, кажется, арабские страны отказались участвовать в соревнованиях с Израилем. До этого футбольная сборная у них на кубках Азии медальки даже выигрывала. Сначала они пошли в Океанию, а затем их приняли в Европе, так как с мусульманскими странами конфликт был нерешаемый в какой-то видимой перспективе. ФИФА принимает решение на основании ситуации, которая в федерации сложилась. В случае Израиля гораздо проще было один Израиль отстранить, чем все мусульманские страны, а это огромная доля от АФК. Так что Израиль гнобят как минимум не меньше. А скорее даже больше, учитывая специфику региона.
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amadeus_amadeus
Ответ pyritanza
То есть великий кормчий Ким Чен Пу теперь ни при делах, раз есть другие вооруженные конфликты?! И уж простите, но на фоне двух других быстро начавшееся и быстро закончившееся боестолкновение в Карабахе трудно назвать мощным. Конечно, внешняя политика европейских и не только стран среда довольно лицемерная и пестрит двойными стандартами, но выгораживать великого кормчего из-за остальных как-то уж чересчур
А кто выгораживает?)
Я указал лишь на то, что во всем происходящем не может быть виноват кто-то один
Только очень недалекий человек может думать иначе
Это глобальная прокси-война, и люди гибнут за интересы определенного круга лиц
ВСЕ
Это факты, блин
+3
-2
+1
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Pigmalion
Ответ URALETC
В Азию нас не пустит Япония и Корея, оккупированные пиндорастами. В УЕФА мы сможем войти только после окончания денацификации окраины и если нацисты Европы ещё нас туда пустят. А пока все разговоры о Европе или Азии - это колебание воздуха, не более.
2 страны лягут костьми и не пустят Россию?
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amadeus_amadeus
Ответ fbd
А вы никогда не задавались вопросом, что Израиль делает в европейских соревнованиях, хотя вообще никакого отношения не имеет к Европе? Угадаете, почему так?
Не угадаю - не знаю ответа на этот вопрос)
Но честно, как мне кажется, я конечно могу ошибаться, это вообще не имеет решающего значения в данной конкретной ситуации
В футболе есть ФИФА, она же рулит всем
И санкции с ее одобрения
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Лимит Лимитович
Ответ amadeus_amadeus
Как же у вас все просто) Во всем виноват только Пу и всё, других вариантов нет Просто факты - после начала СВО уже есть два мощных конфликта: Карабах и Ближний Восток Хоть кого нибудь из участников этих конфликтов гнобят так же, как Россию? Вот и ответ на все
этим конфликтам уже по 70-100 лет. Не нужно путать теплое с мягким. Плюс это конфликты с участием непризнанных автономных территорий, квази государств, а не двух суверенных Европейских держав, одна из которых ядерная вообще
0
0
0
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pyritanza
Ответ amadeus_amadeus
Прекрасная логика Я правильно понимаю, если бы Пу ввел войска в условный судан и кошмарил бы континент - это типа было бы норм? Своей то стране не вредит, какая разница
Нет, неправильно. Речь о том, чтобы он вообще не имел отношения к России и в идеале гадил бы только себе
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Jim Korbett
Мало кто понимает, но АПЛ быстро растёт и, возможно, спустя 10 лет АПЛ вырастет настолько, что деньги от ЛЧ будут не сильно важны для клубов АПЛ и УЕФА потеряет какие-либо рычаги воздействия на английские клубы, а именно поэтому в ЛЧ увеличивают количество матчей. И в таких условиях УЕФА не хочет терять долю российской аудитории (при переходе клубов в азию). Именно поэтому они сделали это жест с командой U17, они хотели сказать, что мы хотим, но не можем, пожалуйста, поймите нас, давайте мы все потерпим, вот мы белорусские клубы даже оставили в еврокубках.
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&_Bishep_&
Ответ Adjusted
Ахаххах, отмазка топ, в чем-то даже круче абаскалевской жёлтой карточки. Ну так раз не умеете, то и не беритесь :D
Точно помню, это было после Бавария-Динамо (Киев) 2-1. Сейчас специально посмотрел статистику- 16000 болельщиков. Это в Мюнхене на матче ЛЧ. Причем матч не был проходным.
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Пикачу82
Ответ Geronimo Good
Ага, щас только Пу памерсы поменяют и сразу Запад уничтожится.
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