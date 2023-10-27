Генсек РФС: «УЕФА не хочет, чтобы мы уходили в Азию. И наша цель – восстановить статус полноправного участника в системе УЕФА»

Генсек РФС высказался по поводу возможного перехода из УЕФА в Азию.

– Была ваша цитата о том, почему РФС остается в : «Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола». Получается, вы – папа российского футбола.

– Я? Я генеральный секретарь РФС.

– Но вы провели аналогию с детьми.

– Приводил пример, чего хотим достичь – чего-то хорошего для футбола или чего-то плохого? Плохого никто точно не хочет. Мы пытаемся найти лучшее решение.

– Означают ли ваши слова то, что в Азию РФС точно не пойдет?

– Нет. Я сказал о том, что в настоящий момент наш приоритет – восстановить свой статус полноправного участника в системе УЕФА. Это наша цель номер один.

Это не означает, что мы отказываемся от перехода в Азию. Очередной срок для принятия решения – 1 января – приближается.

– Вы говорите об искренности УЕФА в помощи нам. Но действия, напротив, показывают цинизм – лишь бы РФС не ушел.

– Они действительно не хотят, чтобы мы уходили в АФК. Проблемы, связанные с допуском или недопуском России, позицией других федераций, им совершенно не нужны. Если бы не было желания сохранить Россию, отпустили бы на все четыре стороны.

– Но по факту мы пропускаем один Евро и два чемпионата мира.

– На чемпионат мира допускает , это не вопрос УЕФА.

– Кто от РФС ответственен за переговоры с Азией?

– В составе РФС есть ряд коллег, кто общается с АФК. Фамилии всех трех основных лиц вы знаете – президент федерации, генеральный секретарь и , – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза .

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