Генсек РФС: «УЕФА не хочет, чтобы мы уходили в Азию. И наша цель – восстановить статус полноправного участника в системе УЕФА»
Генсек РФС высказался по поводу возможного перехода из УЕФА в Азию.
– Была ваша цитата о том, почему РФС остается в УЕФА: «Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола». Получается, вы – папа российского футбола.
– Я? Я генеральный секретарь РФС.
– Но вы провели аналогию с детьми.
– Приводил пример, чего хотим достичь – чего-то хорошего для футбола или чего-то плохого? Плохого никто точно не хочет. Мы пытаемся найти лучшее решение.
– Означают ли ваши слова то, что в Азию РФС точно не пойдет?
– Нет. Я сказал о том, что в настоящий момент наш приоритет – восстановить свой статус полноправного участника в системе УЕФА. Это наша цель номер один.
Это не означает, что мы отказываемся от перехода в Азию. Очередной срок для принятия решения – 1 января – приближается.
– Вы говорите об искренности УЕФА в помощи нам. Но действия, напротив, показывают цинизм – лишь бы РФС не ушел.
– Они действительно не хотят, чтобы мы уходили в АФК. Проблемы, связанные с допуском или недопуском России, позицией других федераций, им совершенно не нужны. Если бы не было желания сохранить Россию, отпустили бы на все четыре стороны.
– Но по факту мы пропускаем один Евро и два чемпионата мира.
– На чемпионат мира допускает ФИФА, это не вопрос УЕФА.
– Кто от РФС ответственен за переговоры с Азией?
– В составе РФС есть ряд коллег, кто общается с АФК. Фамилии всех трех основных лиц вы знаете – президент федерации, генеральный секретарь и Алексей Сорокин, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
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Во всем виноват только Пу и всё, других вариантов нет
Просто факты - после начала СВО уже есть два мощных конфликта: Карабах и Ближний Восток
Хоть кого нибудь из участников этих конфликтов гнобят так же, как Россию? Вот и ответ на все
Больше вопросов нет
за ногу держат, что ли?
"вчерашний диктатор - завтра мёртвый старик" - это вы про Байдена или про Борреля?
Какая же Россия плохая 😝
В части России уходить из УЕФА просто тупо на самом деле, ибо после завершения активной фазы конфликта нас относительно быстро вернут. Тут нет фундаментального противостояния на уровне арабов-евреев, тут чисто политическая история и махач за сферы влияния.
Я указал лишь на то, что во всем происходящем не может быть виноват кто-то один
Только очень недалекий человек может думать иначе
Это глобальная прокси-война, и люди гибнут за интересы определенного круга лиц
ВСЕ
Это факты, блин
Но честно, как мне кажется, я конечно могу ошибаться, это вообще не имеет решающего значения в данной конкретной ситуации
В футболе есть ФИФА, она же рулит всем
И санкции с ее одобрения