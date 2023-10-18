Карпин о переходе в Азию: «А есть гарантии, что мы там будем играть? О чем тогда говорить?»

Теги Ростов премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Азиатская футбольная конфедерация Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин не уверен в необходимости перехода РФС в Азию.

РФС подтвердил, что Россия остается в УЕФА. Ваше мнение по этому поводу?

– А другие варианты какие?

– Все тот же – Азия.

– А гарантии есть, что мы там будем играть?

– Гарантий сегодня вообще никто не может дать.

– О чем же тогда говорить? Если бы при переходе в Азию мы гарантированно участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать.

Спросите у человека, кто призывает идти в Азию: а нас там допустят к играм? На этот вопрос ни у кого сейчас нет ответа, и у меня – тем более. А лить из пустого в порожнее нет смысла, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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Streetbor
Вполне адекватно от Валеры. Даже в случае отбора никто не даст гарантии, что на самом ЧМ будем играть. Тот же Спартак выкинули вообще посреди турнира..
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Сергей Орлов
Австралия, Япония и Корея точно откажутся играть. Как это не может понять, например, Геркус – уму не постижимо.
+14
-1
+13
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Свирепый Бамбр*
Карпин прав 100%!
+3
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+3
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elan_
Есть хороший пример с Казахстаном и Азербайджаном, которые помыкались в Азии, а потом в Европу перешли. Причем УЕФА их еще и не сразу приняла, пару лет футболила.
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Иван Шумков
Я не особенно понимаю, зачем реально вообще переходить в Азию. Это выглядит примерно как когда подросток хлопает дверью и демонстративно уходит из квартиры. Плана нет, ресурсов нет, уверенности в будущем нет. Только эго и чувство собственной важности, основанное ни на чем
+3
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catcher69
Валера похоже единственный там у кого с головой всё в порядке !!!!!!!!!!!!
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catcher69
Ответ Сергей Орлов
Австралия, Япония и Корея точно откажутся играть. Как это не может понять, например, Геркус – уму не постижимо.
да при чём здесь вообще это ??? ну взяли в азию а дальше-то что цель то какая во всём этом для чего ???
а тайвань пакистан сингапур с ираком думаешь согласятся ???
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-1
+1
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Мукунку хороший
Ответ Сергей Орлов
Австралия, Япония и Корея точно откажутся играть. Как это не может понять, например, Геркус – уму не постижимо.
С этим у Геркуса проблема)
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Сим Сим
А может проще дождаться его ухода? А в Азии тоже имеются серьёзные противники НЫНЕШНЕЙ России.
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Антон Абызов
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А есть гарантии, что сборная вообще играть будет при Карпине?
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Alon Raven
Ответ Сергей Орлов
Австралия, Япония и Корея точно откажутся играть. Как это не может понять, например, Геркус – уму не постижимо.
Не только они. Мало кто согласится. Половина сами хотят отобраться, а другая половина не очень-то приветствует политику России.
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Alon Raven
Ответ Сим Сим
А может проще дождаться его ухода? А в Азии тоже имеются серьёзные противники НЫНЕШНЕЙ России.
И им нафиг не нужен противник в лице России, они сами претендуют на место в ЧМ.
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Alon Raven
Ответ Антон Абызов
А есть гарантии, что сборная вообще играть будет при Карпине?
А есть гарантии, что сборная и после него будет играть?
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