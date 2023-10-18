Карпин о переходе в Азию: «А есть гарантии, что мы там будем играть? О чем тогда говорить?»
Валерий Карпин не уверен в необходимости перехода РФС в Азию.
– РФС подтвердил, что Россия остается в УЕФА. Ваше мнение по этому поводу?
– А другие варианты какие?
– Все тот же – Азия.
– А гарантии есть, что мы там будем играть?
– Гарантий сегодня вообще никто не может дать.
– О чем же тогда говорить? Если бы при переходе в Азию мы гарантированно участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать.
Спросите у человека, кто призывает идти в Азию: а нас там допустят к играм? На этот вопрос ни у кого сейчас нет ответа, и у меня – тем более. А лить из пустого в порожнее нет смысла, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
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