Карпин о переходе в Азию: «А есть гарантии, что мы там будем играть? О чем тогда говорить?»

Валерий Карпин не уверен в необходимости перехода РФС в Азию.

– подтвердил, что Россия остается в . Ваше мнение по этому поводу?

– А другие варианты какие?

– Все тот же – .

– А гарантии есть, что мы там будем играть?

– Гарантий сегодня вообще никто не может дать.

– О чем же тогда говорить? Если бы при переходе в Азию мы гарантированно участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать.

Спросите у человека, кто призывает идти в Азию: а нас там допустят к играм? На этот вопрос ни у кого сейчас нет ответа, и у меня – тем более. А лить из пустого в порожнее нет смысла, – сказал главный тренер сборной России и « ».

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