Сорокин о переходе в Азию: «Если такое решение будет принято, то после глубокой проработки. Надо учитывать все факты»

Теги УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Алексей Сорокин Политика Футбол

Алексей Сорокин оценил вероятность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

– У нас ключевой аргумент противников перехода в КФА — это то, что даже если большинство федераций дружественных нам азиатских стран примут нас, сборные Австралии, Южной Кореи и Япония объявят о бойкоте матчей с Россией. Вы или РФС вообще наводили справки о настроениях федераций трех наименее дружественных нам азиатских стран?

— Когда я говорю о проработке вопроса, то имею в виду и это тоже. Если вести речь о переходе, то надо учитывать абсолютно все факты. Я уверен, что если такое решение будет принято, то после глубокой проработки. Это не может быть событием одного дня. Это не взять и перейти на другую сторону улицы — есть заявочный процесс, подготовка большого пакета документов.

Решим ли мы переходить в Азиатскую конфедерацию или любую другую — это все равно определенный процесс, ради которого нужно проделать серьезную работу. В конце концов, необходимо будет техническое завершение всех взаимоотношений в УЕФА. Процесс достаточно трудоемкий. И, естественно, в ходе него будут всесторонне обсуждаться разные факторы.

В том числе, по всей видимости, должна появиться определенная уверенность, что мы не встретимся с теми вызовами, с которыми встретились сейчас в УЕФА, – сказал экс-гендиректор оргкомитета ЧМ-2018.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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