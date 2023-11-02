Сорокин о переходе в Азию: «Если такое решение будет принято, то после глубокой проработки. Надо учитывать все факты»

Алексей Сорокин оценил вероятность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

– У нас ключевой аргумент противников перехода в КФА — это то, что даже если большинство федераций дружественных нам азиатских стран примут нас, сборные Австралии, Южной Кореи и Япония объявят о бойкоте матчей с Россией. Вы или вообще наводили справки о настроениях федераций трех наименее дружественных нам азиатских стран?

— Когда я говорю о проработке вопроса, то имею в виду и это тоже. Если вести речь о переходе, то надо учитывать абсолютно все факты. Я уверен, что если такое решение будет принято, то после глубокой проработки. Это не может быть событием одного дня. Это не взять и перейти на другую сторону улицы — есть заявочный процесс, подготовка большого пакета документов.

Решим ли мы переходить в Азиатскую конфедерацию или любую другую — это все равно определенный процесс, ради которого нужно проделать серьезную работу. В конце концов, необходимо будет техническое завершение всех взаимоотношений в УЕФА. Процесс достаточно трудоемкий. И, естественно, в ходе него будут всесторонне обсуждаться разные факторы.

В том числе, по всей видимости, должна появиться определенная уверенность, что мы не встретимся с теми вызовами, с которыми встретились сейчас в , – сказал экс-гендиректор оргкомитета ЧМ-2018.

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