Мостовой о «Спартаке»: «Абаскаль святой, видимо – любого другого давно выгнали бы. Поражения в последних матчах не удивляют, стабильности никакой нет»

Александр Мостовой высказался о результатах «Спартака» в последних матчах.

«Спартак» уступил « » (2:3) в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. В предыдущем матче красно-белые проиграли «Факелу» (0:2) в Мир .

«Поражения « » в последних матчах не удивляют. Что-то в команде идет не так. Понятно, что матч с «Краснодаром» турнирного значения не имел, но домашних поражений надо избегать.

«Краснодар» был больше мотивирован? Они выставили второй состав, как и «Спартак». Все лидеры отдыхали. Условия одинаковые. До этого проиграли « » – никакой стабильности нет. Но Абаскаль, видимо, святой. Любого другого тренера уже бы давно выгнали из клуба на фоне такой игры и результатов», – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!