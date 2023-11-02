Мостовой о «Спартаке»: «Абаскаль святой, видимо – любого другого давно выгнали бы. Поражения в последних матчах не удивляют, стабильности никакой нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Факел Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о результатах «Спартака» в последних матчах.

«Спартак» уступил «Краснодару» (2:3) в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. В предыдущем матче красно-белые проиграли «Факелу» (0:2) в Мир РПЛ.

«Поражения «Спартака» в последних матчах не удивляют. Что-то в команде идет не так. Понятно, что матч с «Краснодаром» турнирного значения не имел, но домашних поражений надо избегать.

«Краснодар» был больше мотивирован? Они выставили второй состав, как и «Спартак». Все лидеры отдыхали. Условия одинаковые. До этого проиграли «Факелу» – никакой стабильности нет. Но Абаскаль, видимо, святой. Любого другого тренера уже бы давно выгнали из клуба на фоне такой игры и результатов», – сказал Мостовой.

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14 комментариев

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sbvinn
Я не понял, а почему не спросили, как Мостовой относится к тому, что Абаскаль никогда не играл в футбол? Мне кажется, был бы весьма оригинальный вопрос, было бы интересно наконец услышать авторитетное мнение по такому щекотливому вопросу, ведь наверняка же есть, что сказать!
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Кирилл Сидеров
стабильность как раз есть! стабильно проигрывают=)
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-1
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Гриша
Расскажи пожалуйста а он в футбол то играл?
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Spaten
Царь пошёл в крестовый поход
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Олег Трофимов
возьмите его кто-нибудь.... пожалуйста...
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Alexis 50
Шура !?!?!ты точно не нужен,а другие уже были,только ничего не с кем н выходит.Можеит с руководством ?!???!!!!!!Абаскаля я бы оставил т к.кубков всё равно нет ,а в российском ещё ничего не потерено .Да и надоело уже тренеров менять Пусть работает.Талант есть !Время для экспериментов и состав есть!!!!
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