Абаскаль о 2:3 с «Краснодаром»: «Иногда то, что ты заслуживаешь победу, не дает тебе ее. «Спартак» контролирует матч, а он складывается так»

Гильермо Абаскаль недоволен поражением от «Краснодара» со счетом 2:3 после 2:1.

– Никому не нравится проигрывать. Особенно в таком ключе, так проигрывать. Иногда то, что ты заслуживаешь победу, не дает тебе ее. Мы достаточно сделали, чтобы добиться положительного результата. Я доволен игрой некоторых футболистов.

Это положительный момент для конкуренции. В первом тайме при стандартах могли забить, но мяч не зашел в ворота. Так как я не верю в удачу, поэтому мы будем работать дальше, стараться в таких ситуациях весы склонять на нашу сторону. Мы контролируем матч, тем не менее он складывается таким образом.

Сейчас нет времени, будем готовиться к следующей игре. Из отрицательного – результат, из положительного – игра некоторых футболистов. Я хотел бы поблагодарить помощника арбитра, с которым мы пообщались, он вежливо объяснил эпизод, такое нечасто бывает.

– Он объяснил эпизод с пенальти?

– Нет. Арбитр засчитал гол, думал, что ВАР отменил гол. Я говорил с линейным.

– Вы поняли, почему отменили гол?

– Мы не об этом говорили. Говорили про офсайд .

– «Спартак» пропустил два похожих момента. Еще два таких же « » мог забить. Почему ничего не сделали с этим?

– Причина – недостаток коммуникации при переводе соперника на правом фланге. Второй гол – ситуация с открытым мячом. Тут была целая цепочка, – сказал главный тренер « ».

Отменен гол Соболева «Краснодару» с пенальти. Форвард «Спартака» поскользнулся и дважды коснулся мяча

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