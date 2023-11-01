Абаскаль о 2:3 с «Краснодаром»: «Иногда то, что ты заслуживаешь победу, не дает тебе ее. «Спартак» контролирует матч, а он складывается так»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Даниил Хлусевич Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль недоволен поражением от «Краснодара» со счетом 2:3 после 2:1.

– Никому не нравится проигрывать. Особенно в таком ключе, так проигрывать. Иногда то, что ты заслуживаешь победу, не дает тебе ее. Мы достаточно сделали, чтобы добиться положительного результата. Я доволен игрой некоторых футболистов.

Это положительный момент для конкуренции. В первом тайме при стандартах могли забить, но мяч не зашел в ворота. Так как я не верю в удачу, поэтому мы будем работать дальше, стараться в таких ситуациях весы склонять на нашу сторону. Мы контролируем матч, тем не менее он складывается таким образом.

Сейчас нет времени, будем готовиться к следующей игре. Из отрицательного – результат, из положительного – игра некоторых футболистов. Я хотел бы поблагодарить помощника арбитра, с которым мы пообщались, он вежливо объяснил эпизод, такое нечасто бывает.

– Он объяснил эпизод с пенальти?

– Нет. Арбитр засчитал гол, думал, что ВАР отменил гол. Я говорил с линейным.

– Вы поняли, почему отменили гол?

– Мы не об этом говорили. Говорили про офсайд Хлусевича.

– «Спартак» пропустил два похожих момента. Еще два таких же «Краснодар» мог забить. Почему ничего не сделали с этим?

– Причина – недостаток коммуникации при переводе соперника на правом фланге. Второй гол – ситуация с открытым мячом. Тут была целая цепочка, – сказал главный тренер «Спартака».

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9 комментариев

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Jakim
Смешной такой) там два раза Селихов чудом спас, в обороне проходной двор, а у него Спартак контролировал матч))
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Атакующий Юран
Не, конечно штанга и перекладина была и вратарь…но там один Рябчук напривозил….объясните мне пожалуйста, Как понять Спартак заслуживал победы??? На 2-3 года наиграл - вопросов нет, но и пропускать мог 5-6🤷🏻‍♂️ какая победа 🤭
+3
-2
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Дурачок
Абаскаль в футболе - это примерно как Роман Р. в хоккее? Я правильно понял?
+5
-5
0
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