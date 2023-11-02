Гладилин о «Спартаке»: «Ивич на порядок сильнее Абаскаля, «Краснодар» работает планово. У Гильермо все 22 футболиста считают себя игроками старта – такого нигде нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Ивич Краснодар Александр Соболев Гильермо Абаскаль Валерий Гладилин Футбол

Валерий Гладилин раскритиковал Гильермо Абаскаля после поражения «Спартака».

В 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России «Спартак» уступил «Краснодару» со счетом 2:3.

– Игра «Спартака» в матче с «Краснодаром» разочаровала или только результат?

– Не могу сказать, что игра разочаровала, потому что сейчас «Спартак» играет так, как может. Результат был не так важен ни для кого из соперников, потому что обе команды проходили дальше по турниру. Шла игра больше за престиж. Потенциал москвичей намного выше, чем у южан, но идет очень большая ротация, и при этом все 22 футболиста Абаскаля считают себя игроками стартового состава. Такого нет ни в одной команде.

– Такая непредсказуемость состава – это всегда минус?

– Никто не знает, кто может выйти на любой позиции в следующем матче. Сейчас угадать стартовый состав на матч с «Локомотивом» очень сложно. Поэтому нет стабильной, поставленной игры, нет костяка команды, связей. В результате теряется уверенность и победный дух. Причем не только у игроков, но и у тренера.

– Вчера у «Краснодара» в стартовом составе был только один футболист, который вышел с первых минут матча с ЦСКА – Тормена. Это говорит о том, что и скамейка у «быков» лучше, чем у «Спартака»?

– Они планово работают. Все резервисты знают, что делать и какие связки работают. Ивич как тренер на порядок сильнее Абаскаля. Это показывает работа и результаты. «Спартак» выше по потенциалу и финансовым ресурсам, но идет на седьмом месте таблицы, а «Краснодар» первый. Вот и все показатели. А ведь москвичи с таким составом и деньгами должны бороться за чемпионство с «Зенитом». Южане же выжимают из своих возможностей почти максимум. Как и другие клубы, которые тоже находятся наверху и борются за результат.

– Почему вчера «Спартак» пропускал такие легкие мячи?

– В обороне поменялись позиции, и нет стабильности. Есть недопонимание, поэтому шла потеря позиций. Линию защиты вообще тасовать нельзя, а в «Спартаке» человек двенадцать уже поиграло на этих позициях. К вратарям у меня нет претензий, но игра в обороне – это ведь не только голкиперы и защитники. Но и средняя линия. Она в «Спартаке» так же меняется по полной программе. Поэтому нет взаимопонимания.

– Как прокомментируете пенальти Соболева? Уже второй раз гол «Спартака» отменили из-за двойного касания. В прошлом году Промес этим отличился. Что это за ситуация?

– Несчастный случай. Соболев сам этого не ожидал. Нога поехала, и он немного подбил мяч. И мяч чуть-чуть изменил направление. А вратарь среагировал на движение, которое должно было быть без учета рикошета. Судья полностью прав. Это технический брак футболиста, – сказал бывший игрок «Спартака».

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14 комментариев

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Ivan Petrov
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Если бы,да кабы,а кто виноват,что ставит их в состав? Нет костяка команды ,а это самое главное в любом виде спорта.Почему рыжий постоянно ставит Денисова,почему не Чернова?Почему не ставить в центр Литвинова,а Дуарте не достоин даже ФНЛ.Это только два примера безграмотного правления этого самодура.
Может потому что Денисов крайний защитник,а Чернов центральный? Не?
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Uriah Heep
Увы, но это так. И об Абаскале, и об Ивиче.
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КБ Сергей
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по чемпионату Краснодар стабильнее, в кубке мы выиграли группу, так что, выводов кто и как работает я бы не делал, а уточню момент, в чемпионате против топ соперников Краснодар имеет 2 победы, над Спартаком и Динамо, ничья с Локомотивом и поражение от ЦСКА и не факт что устоит против зенита, мы в свою очередь, проиграли Краснодару и зениту, ничья с ЦСКА и победа над Динамо + игра с Локомотивом в ближайшем туре, т.е при победе набираем столько же очков сколько и Крснодар против топов, уступаем лишь из-за крайне нестабильной игры с подвалом, имея по сезону серьёзные проблемы с линией обороны в отличии от Краснодара...
Да хватит уже. С ветеранами можно соглашаться, а можно не соглашаться. Но глаза-то куда деть? Куда деть четыре гостевых поражения подряд? Куда деть седьмое место и отсутствие игры? Как надеяться на лучшее, если после желанных тренером покупок, команда стала играть ещё хуже? Ещё пару лет дать поработать, чтобы понять, что Спартаку нужен сильный и готовый, а не подающий надежды, начинающий тренер?
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Самозанятый
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сухая статистика которую никуда не деть, разденем Локомотив, что вполне вероятно, там соперник хоть и статусный, но играет также как и мы нестабильно и по очкам против топ клубов будем в равенстве, повторюсь, мы крайне нестабильно играем с подвалом, в остальном на уровне текущего лидера...последний кубковый матч если смотрел, то должен был увидеть наши слабые места при масштабной ротации по составу, есть и позитивный момент выход на поле Селихова, тащил он знатно и против Локо, вполне может выйти в старте и ещё начал забивать Соболев после длительной паузы перед Локомотивом это не менее важный момент...
Так средний уровень команды и определяется по стабильности. В матчах с равными многое определяет везение - гол Медины головой! А вот команды, которые слабее и должны обыгрываться на классе, которого сейчас нет ни у кого, кроме Зенита, увы.
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