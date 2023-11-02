Гладилин о «Спартаке»: «Ивич на порядок сильнее Абаскаля, «Краснодар» работает планово. У Гильермо все 22 футболиста считают себя игроками старта – такого нигде нет»

Валерий Гладилин раскритиковал Гильермо Абаскаля после поражения «Спартака».

В 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России «Спартак» уступил «Краснодару» со счетом 2:3.

– Игра «Спартака» в матче с « » разочаровала или только результат?

– Не могу сказать, что игра разочаровала, потому что сейчас «Спартак» играет так, как может. Результат был не так важен ни для кого из соперников, потому что обе команды проходили дальше по турниру. Шла игра больше за престиж. Потенциал москвичей намного выше, чем у южан, но идет очень большая ротация, и при этом все 22 футболиста считают себя игроками стартового состава. Такого нет ни в одной команде.

– Такая непредсказуемость состава – это всегда минус?

– Никто не знает, кто может выйти на любой позиции в следующем матче. Сейчас угадать стартовый состав на матч с «Локомотивом» очень сложно. Поэтому нет стабильной, поставленной игры, нет костяка команды, связей. В результате теряется уверенность и победный дух. Причем не только у игроков, но и у тренера.

– Вчера у «Краснодара» в стартовом составе был только один футболист, который вышел с первых минут матча с ЦСКА – Тормена. Это говорит о том, что и скамейка у «быков» лучше, чем у «Спартака»?

– Они планово работают. Все резервисты знают, что делать и какие связки работают. Ивич как тренер на порядок сильнее Абаскаля. Это показывает работа и результаты. «Спартак» выше по потенциалу и финансовым ресурсам, но идет на седьмом месте таблицы, а «Краснодар» первый. Вот и все показатели. А ведь москвичи с таким составом и деньгами должны бороться за чемпионство с «Зенитом». Южане же выжимают из своих возможностей почти максимум. Как и другие клубы, которые тоже находятся наверху и борются за результат.

– Почему вчера «Спартак» пропускал такие легкие мячи?

– В обороне поменялись позиции, и нет стабильности. Есть недопонимание, поэтому шла потеря позиций. Линию защиты вообще тасовать нельзя, а в «Спартаке» человек двенадцать уже поиграло на этих позициях. К вратарям у меня нет претензий, но игра в обороне – это ведь не только голкиперы и защитники. Но и средняя линия. Она в «Спартаке» так же меняется по полной программе. Поэтому нет взаимопонимания.

– Как прокомментируете пенальти ? Уже второй раз гол «Спартака» отменили из-за двойного касания. В прошлом году Промес этим отличился. Что это за ситуация?

– Несчастный случай. Соболев сам этого не ожидал. Нога поехала, и он немного подбил мяч. И мяч чуть-чуть изменил направление. А вратарь среагировал на движение, которое должно было быть без учета рикошета. Судья полностью прав. Это технический брак футболиста, – сказал бывший игрок « ».

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