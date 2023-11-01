Игроки «МЮ» считают, что жесткий подход тен Хага негативно влияет на гармонию и сплоченность в команде (Daily Mail)
Игроки «Манчестер Юнайтед» не разделяют резкий подход Эрика тен Хага.
По информации Daily Mail, игроки манкунианцев опасаются, что жесткий подход главного тренера к решению некоторых проблем плохо сказывается на гармонии в команде.
Футболисты считают, что обращение тен Хага с определенными людьми оказало негативное влияние на сплоченность «Юнайтед».
Напомним, в начале сентября между тен Хагом и Джейдоном Санчо возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры тренер объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.
Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.
После 10 проведенных туров АПЛ «МЮ» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
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В этом плане тот же Папа Карло молодец, годы идут, а он адаптируется под разные поколения игроков и плюс-минус со всеми в хороших отношениях.
У САФа бывали конфликты с игроками, но он всегда говорил прямо и честно в лицо игрокам все, что думает.
А по тен Хагу складывается ощущение, что он говорит одно, а за спиной делает другое.
Он рассказывал как счастлив работать с Роналду, а сам только и искал способ от него избавиться.
Он рассказывал как счастлив работать с Де Хеа, а в итоге просто выдавил того из клуба. Этот цирк с контрактом просто позорище.
Он всю предсезонку наигрывал Санчо на позиции ложной 9-ки и претензий не было, но начался сезон и Санчо на лавке. А потом и на лавку пускать перестали
Какие места в ПЛ, в ЛЧ?
А сама игра в исполнении клуба нравится?
Когда-то нужно было в пещере от холода укрываться, теперь эти навыки зачем? Вот та же история с этими "брутальными" тренерами
Он хочет тут построить Аякс( закупает молодых) , но это другой уровень
Так ещё и игры нет. Абсолютно. Во что они пытаются играть?? Носятся ( я так в фифу играю, на полных скоростях, потом кл второму тайму выдыхаются все). Я не знаю, что будет как они спасут сезон
Но его надо увольнять. Тут даже не в руководстве дело. Во что он играет??? Непонятно лично мне
С его бэкграундом он имеет право быть жестким в команде средней руки.
В топ клубе, что бы вести себя жестко в компании топ игроков - нужно или прийти с непререкаемым авторитетом, или для начала его заработать конкретными делами и результатами.
Все остальное - это запуск шаров воздуха в бассейне посредством пердежа
Плохим футболистам тренер мешает ))