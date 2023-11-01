Игроки «МЮ» считают, что жесткий подход тен Хага негативно влияет на гармонию и сплоченность в команде (Daily Mail)

Игроки «Манчестер Юнайтед» не разделяют резкий подход Эрика тен Хага.

По информации Daily Mail, игроки манкунианцев опасаются, что жесткий подход главного тренера к решению некоторых проблем плохо сказывается на гармонии в команде.

Футболисты считают, что обращение тен Хага с определенными людьми оказало негативное влияние на сплоченность « ».

Напомним, в начале сентября между тен и возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры тренер объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

После 10 проведенных туров АПЛ «МЮ» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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