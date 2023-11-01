Игроки «МЮ» считают, что жесткий подход тен Хага негативно влияет на гармонию и сплоченность в команде (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» не разделяют резкий подход Эрика тен Хага.

По информации Daily Mail, игроки манкунианцев опасаются, что жесткий подход главного тренера к решению некоторых проблем плохо сказывается на гармонии в команде.

Футболисты считают, что обращение тен Хага с определенными людьми оказало негативное влияние на сплоченность «Юнайтед».

Напомним, в начале сентября между тен Хагом и Джейдоном Санчо возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры тренер объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

После 10 проведенных туров АПЛ «МЮ» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. 

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57 комментариев

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corazón blanco
Раньше сэр Алекс мог бутсой запустить, легко решал все вопросы и сразу же на корню рубил любые предпосылки и недовольства игроков. Правда раньше и люди были другие, нежели сейчас. Тен Хаг конечно молодец за твердость позиции, но то, что он требует публичного извинения - низко. Такое должно решаться внутри коллектива.
+47
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+41
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damondiamond
игроки 10 лет жалуются на разных тренеров) пора бы уже понять, что дело в самих футболистах)
+43
-9
+34
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Demyan Grachev
назначьте Магата этим плюшевым созданиям в помощь!!!
+30
-6
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Рашпель793
Ответ corazón blanco
Раньше сэр Алекс мог бутсой запустить, легко решал все вопросы и сразу же на корню рубил любые предпосылки и недовольства игроков. Правда раньше и люди были другие, нежели сейчас. Тен Хаг конечно молодец за твердость позиции, но то, что он требует публичного извинения - низко. Такое должно решаться внутри коллектива.
Эрик слишком упёртый, принципиальный и это явно не идёт ему на пользу в плане тренерства. Всё-таки нужно уметь искать общий язык с молодым тик-ток поколением. Он же вместо этого выводит конфликт на публику.
В этом плане тот же Папа Карло молодец, годы идут, а он адаптируется под разные поколения игроков и плюс-минус со всеми в хороших отношениях.
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Streetbor
игроков МЮ сперва абьюзит ТенХаг на тренировках, потом игроки других команд на поле, как тут не впасть в уныние))
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jzx8
Ответ corazón blanco
Раньше сэр Алекс мог бутсой запустить, легко решал все вопросы и сразу же на корню рубил любые предпосылки и недовольства игроков. Правда раньше и люди были другие, нежели сейчас. Тен Хаг конечно молодец за твердость позиции, но то, что он требует публичного извинения - низко. Такое должно решаться внутри коллектива.
Не публичного - а личного. Но в заявлении конечно клуб укажет, что конфликт решен т.к. Санчо принес извинения команде. Но Санчо клал на команду)
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ ApXuMaHqPuT
Сэра Алекса на них нет - он бы им показал "жёсткий подход"😐
сэр Алекс со всеми был разный, в этом его тренерская сила. Он понимал каждого игрока, и находит подход, который лучше воздействует на него, кого-то разносил публично, чтобы тот начинал «мстить» и доказывать на поле, что Ферги дурак, с кем-то разговаривал лично и только мягко. А уравниловка Тен Хаага не будет работать ни в каком коллективе
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Joker17
Ответ corazón blanco
Раньше сэр Алекс мог бутсой запустить, легко решал все вопросы и сразу же на корню рубил любые предпосылки и недовольства игроков. Правда раньше и люди были другие, нежели сейчас. Тен Хаг конечно молодец за твердость позиции, но то, что он требует публичного извинения - низко. Такое должно решаться внутри коллектива.
В этом и разница.
У САФа бывали конфликты с игроками, но он всегда говорил прямо и честно в лицо игрокам все, что думает.
А по тен Хагу складывается ощущение, что он говорит одно, а за спиной делает другое.
Он рассказывал как счастлив работать с Роналду, а сам только и искал способ от него избавиться.
Он рассказывал как счастлив работать с Де Хеа, а в итоге просто выдавил того из клуба. Этот цирк с контрактом просто позорище.
Он всю предсезонку наигрывал Санчо на позиции ложной 9-ки и претензий не было, но начался сезон и Санчо на лавке. А потом и на лавку пускать перестали
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Ложный Латераль
Ответ ApXuMaHqPuT
Сэра Алекса на них нет - он бы им показал "жёсткий подход"😐
Жесткий подход Сэра Алекса приносил результаты на поле. В этом и разница
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Фрэнк Канистра
какие же никчемные пуссибои, чуть дисциплину прикрутили - сразу взвыли и не хотят играть.
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ Demyan Grachev
назначьте Магата этим плюшевым созданиям в помощь!!!
Магат выведет их в пердив. Зато все будут в отличной физической форме
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Bego Yusupov
Ответ Зверёк
Но ведь говорили что это Криш все портит 🤔
при Крише 6 место в апл...
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ApXuMaHqPuT
Сэра Алекса на них нет - он бы им показал "жёсткий подход"😐
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fe2cebsxpp
Ответ damondiamond
игроки 10 лет жалуются на разных тренеров) пора бы уже понять, что дело в самих футболистах)
Тут особый случай.
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Alex1104
Ответ Фрэнк Канистра
какие же никчемные пуссибои, чуть дисциплину прикрутили - сразу взвыли и не хотят играть.
А какой результат от этой "прикрученной дисциплины"?
Какие места в ПЛ, в ЛЧ?
А сама игра в исполнении клуба нравится?
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Дмитрий Рабко
Ответ Demyan Grachev
назначьте Магата этим плюшевым созданиям в помощь!!!
и Крикунова с его баллонам на полставки.
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Андрей Тишкович
Про одинх читаешь в клубах по ночам тусят другие в денди рубятся без подыху ну прям загнали их в рамки
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Генадий Филимонов
Пусть публично извиняются!!!!!!!!!
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Fona
Ответ corazón blanco
Раньше сэр Алекс мог бутсой запустить, легко решал все вопросы и сразу же на корню рубил любые предпосылки и недовольства игроков. Правда раньше и люди были другие, нежели сейчас. Тен Хаг конечно молодец за твердость позиции, но то, что он требует публичного извинения - низко. Такое должно решаться внутри коллектива.
Если лысый не может найти подход к современным футболистам, то чьи это проблемы?
Когда-то нужно было в пещере от холода укрываться, теперь эти навыки зачем? Вот та же история с этими "брутальными" тренерами
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GuruFutbola
Ответ Зверёк
Но ведь говорили что это Криш все портит 🤔
Одно другому не мешает, при крише снова бы не вышли в лч
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Даниил Нестрогаев
Можете минусовать. Но он реально развалил команду. Тот матч с Севильей второй тайм ( когда он поменял всех лидеров) это было вот то начало. Накупил на полмиллиарда непонятно кого( да есть и хорошие приобретения, но где они сейчас)

Он хочет тут построить Аякс( закупает молодых) , но это другой уровень

Так ещё и игры нет. Абсолютно. Во что они пытаются играть?? Носятся ( я так в фифу играю, на полных скоростях, потом кл второму тайму выдыхаются все). Я не знаю, что будет как они спасут сезон

Но его надо увольнять. Тут даже не в руководстве дело. Во что он играет??? Непонятно лично мне
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ta-tosha
У 10Хага синдром уборщицы, которая считает себя главной в Компании.
С его бэкграундом он имеет право быть жестким в команде средней руки.
В топ клубе, что бы вести себя жестко в компании топ игроков - нужно или прийти с непререкаемым авторитетом, или для начала его заработать конкретными делами и результатами.
Все остальное - это запуск шаров воздуха в бассейне посредством пердежа
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Ten Hug
Оле был слишком мягким, Тен Хаг слишком жёстким, Жозе слишком токсичным

Плохим футболистам тренер мешает ))
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gukmamop
Погба нет, а разговоры остались. Хм.
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Young Reezy
Да это приколы уже какие-то, сколько тренеров было и все не устраивают
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