Тен Хаг о 0:3 с «Ньюкаслом»: «Я должен взять ответственность на себя. Игра не соответствовала стандартам «МЮ». Мы старались, но этого недостаточно»
Эрик тен Хаг высказался о разгроме от «Ньюкасла» (0:3) в Кубке английской лиги.
«Мы знаем, что результат недостаточно хорош. Мы должны взять ответственность на себя. Я должен взять ее на себя.
Мне следует извиниться перед болельщиками, потому что эта игра не соответствовала нашим стандартам, и мы должны это исправить. Мы должны оправиться от поражения – и сделать это быстро. В субботу следующий матч, и нам необходимо поднять планку.
Мастерства нам хватает, и игроки отреагируют на произошедшее. Они держатся вместе. Вы видели, что они старались, но этого было недостаточно. И в ответе за это я. Мы должны вместе это исправить.
Чтобы обрести уверенность, для начала надо играть. Уверенность приходит, когда добиваешься нужного результата. Это возможно лишь тогда, когда следуешь правилам, придерживаешься принципов, выигрываешь свои сражения, навязываешь бой. Нужно делать это сообща.
Сейчас главное – правильный менталитет», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
"Old Trafford is falling down
Ten Hag is a fckng clown"
Ещё один чант для Тен Хага от фанатов Ньюкасла: «утром тебя уволят».
И ещё один: "Вива Роналду".
Тен Хаг. 8 поражений в 15 матчах = тренерует, рассказывает, как все старались.
Но даже и в такой ситуации люди будут винить Глейзеров
Пришел Тен Хагом , в прошлом сезоне получил новое имя -7 Хаг , в этом решил сменить и его , на Ноль Три Хаг .
Болельщики МЮ , надейтесь, чтоб голландец незахотел себе новое имя.
Молодец!!!
Просто достижения Сульшера сравнивали с достижениями Фергюсона - и казалось, что все очень слабо
Достижения Тен Хана сравнивают с достижениями Сульшера/Моура/ВантГала - и кажется, что все не так плохо.
Но есть нюанс