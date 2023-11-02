Тен Хаг о 0:3 с «Ньюкаслом»: «Я должен взять ответственность на себя. Игра не соответствовала стандартам «МЮ». Мы старались, но этого недостаточно»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о разгроме от «Ньюкасла» (0:3) в Кубке английской лиги.

«Мы знаем, что результат недостаточно хорош. Мы должны взять ответственность на себя. Я должен взять ее на себя.

Мне следует извиниться перед болельщиками, потому что эта игра не соответствовала нашим стандартам, и мы должны это исправить. Мы должны оправиться от поражения – и сделать это быстро. В субботу следующий матч, и нам необходимо поднять планку.

Мастерства нам хватает, и игроки отреагируют на произошедшее. Они держатся вместе. Вы видели, что они старались, но этого было недостаточно. И в ответе за это я. Мы должны вместе это исправить.

Чтобы обрести уверенность, для начала надо играть. Уверенность приходит, когда добиваешься нужного результата. Это возможно лишь тогда, когда следуешь правилам, придерживаешься принципов, выигрываешь свои сражения, навязываешь бой. Нужно делать это сообща.

Сейчас главное – правильный менталитет», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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31 комментарий

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Zlatan Ibra
Фанаты «Ньюкасла» на трибунах пели чант, который ранее пели фанаты «Сити» в дерби:

"Old Trafford is falling down
Ten Hag is a fckng clown"

Ещё один чант для Тен Хага от фанатов Ньюкасла: «утром тебя уволят».

И ещё один: "Вива Роналду".
+28
-5
+23
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Zlatan Ibra
Моуриньо. 6 поражений в 17 матчах = Уволен.
Тен Хаг. 8 поражений в 15 матчах = тренерует, рассказывает, как все старались.
+15
-2
+13
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xQcoW
Тактика лысого: чесать яйца, играть в бей-беги, надеяться на отскок, повтор
+11
-3
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Nikhad
Шутки шутками, но тот кто хоть немного следит за ньюкаслом знает, что это наверно худший состав который можно было выставить, 70% команды не играло на своих позициях, 5 крайних защитников и без 9ки
Но даже и в такой ситуации люди будут винить Глейзеров
+8
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Александр Жук
бегали и боролись
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zenit1925roma1927
я так понимаю, это АПЛовская версия Ротенберга...
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Мистер Уайт
Этот тренер сломался, несите нового! Езжай домой, лысый шарлатан! Ничем не лучше Роналду: собственное эго ставит выше клуба!
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Ena Therapy
Он как безликий Якен Хгар из игры престолов, у него много имён.
Пришел Тен Хагом , в прошлом сезоне получил новое имя -7 Хаг , в этом решил сменить и его , на Ноль Три Хаг .
Болельщики МЮ , надейтесь, чтоб голландец незахотел себе новое имя.
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юрка
Одно и тоже каждое интервью: мы не соответствовали стандартам, стандарты были сильнее нас, нужно сплотиться, навязать бой, выйграть дуэль, подраться на шпагах... туше
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Zlatan Ibra
Моуриньо. 6 поражений в 17 матчах = Уволен. Тен Хаг. 8 поражений в 15 матчах = тренерует, рассказывает, как все старались.
При Сульшере были проблески красивой игры , а главное в дерби бодались
+3
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Demoznq
Ответ xQcoW
Тактика лысого: чесать яйца, играть в бей-беги, надеяться на отскок, повтор
А на тренировках анжуманя, прес качат и бегит
+2
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ranelgee
Я старался! 👶
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Axs Men
Тен Хаг : я должен взять ответственность на себя, но я не возьму...
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Sergey Troshin
Ну явно нужно кого нибудь еще остранить... так победят
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Я Гражданин Мира
Я думал он скажет всё ответственность лежит на Роналду
Молодец!!!
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Дюна
Ответ ranelgee
Я старался! 👶
😂
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Hans Zimmer
Этот лысый бьет все рекорды 😀
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Alex Raycon
Со временем понимаешь, что Сульшер - не хорош, но и не плох как тренер

Просто достижения Сульшера сравнивали с достижениями Фергюсона - и казалось, что все очень слабо

Достижения Тен Хана сравнивают с достижениями Сульшера/Моура/ВантГала - и кажется, что все не так плохо.

Но есть нюанс
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eRo
взял бы ответственность за себя самого и уже бы уволился.
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Чё-Гевара
19 из 20 клубов за то, чтобы 7Хаг остался, и только избиратели(фанаты) в одном городе против. Демократия (глас народа) - арбайтен на радость остальным 19, на меньшинство пол-локтя!
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LaffyTaffy
Роналду был прав
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Сергей Максимюк
пора взять ответственность на себя и уйти
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maikki.rf
#tenhagout
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Burel
Английский Спартак
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_Beast_
Хаг понимает что его карьера в МЮ подходит к концу
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