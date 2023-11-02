Тен Хаг о 0:3 с «Ньюкаслом»: «Я должен взять ответственность на себя. Игра не соответствовала стандартам «МЮ». Мы старались, но этого недостаточно»

Эрик тен Хаг высказался о разгроме от «Ньюкасла» (0:3) в Кубке английской лиги.

«Мы знаем, что результат недостаточно хорош. Мы должны взять ответственность на себя. Я должен взять ее на себя.

Мне следует извиниться перед болельщиками, потому что эта игра не соответствовала нашим стандартам, и мы должны это исправить. Мы должны оправиться от поражения – и сделать это быстро. В субботу следующий матч, и нам необходимо поднять планку.

Мастерства нам хватает, и игроки отреагируют на произошедшее. Они держатся вместе. Вы видели, что они старались, но этого было недостаточно. И в ответе за это я. Мы должны вместе это исправить.

Чтобы обрести уверенность, для начала надо играть. Уверенность приходит, когда добиваешься нужного результата. Это возможно лишь тогда, когда следуешь правилам, придерживаешься принципов, выигрываешь свои сражения, навязываешь бой. Нужно делать это сообща.

Сейчас главное – правильный менталитет», – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!