Мерсон об «МЮ»: «Тен Хаг потерял игроков, каждую неделю он жует резинку с каменным лицом. Не представляю, сколько это будет продолжаться, им нужно что-то делать»
Пол Мерсон прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла».
Команда Эрика тен Хага вылетела из розыгрыша Кубка английской лиги, проиграв «сорокам» со счетом 0:3.
«Это было шокирующе. Это было плохо. У них снова не было идей. Это постоянно говорилось на протяжении нескольких лет о «Манчестер Юнайтед». У них не видно характера, непонятно, что они пытаются сделать. Когда вы наблюдаете за другими командами, вы можете видеть, что они пытаются сделать. В центре поля доминировали Джо Уиллок, Шон Лонгстафф и Жоэлинтон.
«Ньюкасл» произвел восемь замен [по сравнению с прошлой игрой], а «Юнайтед» был обыгран со счетом 3:0. Лично я считаю, что тренер потерял игроков. Футбольные матчи можно проигрывать по-разному, и проигрывают все, но сегодня вечером они уже проиграл, пропустив первый гол, как и на прошлой неделе [против «Манчестер Сити»].
Для «Ньюкасла» все было слишком просто. Сегодня вечером они должны были быть в оцепенении перед «Олд Траффордом», но они просто вышли и сыграли. Лицо, которое я вижу каждую неделю, – это тен Хаг, жующий резинку с каменным лицом. Это все, что я вижу, им нужно что-то делать.
В субботу предстоит важная игра на выезде с «Фулхэмом». Я не представляю, сколько еще это будет продолжаться. Я знаю, я читал в газетах, что это [увольнение тен Хага] может стоить 15 миллионов фунтов. Я знаю, они могут сказать, что это много, но они впустую тратят 80 миллионов фунтов, не выпуская Джейдона Санчо.
Они гонялись за этим парнем очень долго, а теперь он абсолютно вне состава. Вероятно, в январе он уйдет в аренду, и они будут выплачивать половину его зарплаты.
С этим нужно разобраться, и лично я считаю, что это токсичный момент. Я не обращаю никакого внимания на ядовитую атмосферу за кулисами. Я больше волнуюсь за то, что происходит на поле, именно там это имеет значение. Если бы не пенальти на последней минуте, они сыграли бы дома вничью с «Копенгагеном».
На мой взгляд, он [тен Хаг] находится под серьезным давлением, и они должны провести встречу и определить, что они будут делать. Он потерял игроков, нельзя так проигрывать», – сказал бывший игрок «Арсенала».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Ньюкасл обыграл МЮ " Катастрофа! всех разогнать! Всех уволить! при Ферги такого не было!’.
Ну и надо подписывать Де Хеа. Онана ,конечно,старательный,но мастерства и выучки не хватает.
Статус на сейчас - обе стороны ясно поняли, что время бесповоротно вышло, придется расставаться, низы не могут, верхи - не хотят.
как играет Сити, и как играет МЮ
критика абсолютно по делу