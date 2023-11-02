Мерсон об «МЮ»: «Тен Хаг потерял игроков, каждую неделю он жует резинку с каменным лицом. Не представляю, сколько это будет продолжаться, им нужно что-то делать»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Пол Мерсон Жоэлинтон Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Шон Лонгстафф Джо Уиллок Футбол

Пол Мерсон прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла».

Команда Эрика тен Хага вылетела из розыгрыша Кубка английской лиги, проиграв «сорокам» со счетом 0:3. 

«Это было шокирующе. Это было плохо. У них снова не было идей. Это постоянно говорилось на протяжении нескольких лет о «Манчестер Юнайтед». У них не видно характера, непонятно, что они пытаются сделать. Когда вы наблюдаете за другими командами, вы можете видеть, что они пытаются сделать. В центре поля доминировали Джо Уиллок, Шон Лонгстафф и Жоэлинтон.

«Ньюкасл» произвел восемь замен [по сравнению с прошлой игрой], а «Юнайтед» был обыгран со счетом 3:0. Лично я считаю, что тренер потерял игроков. Футбольные матчи можно проигрывать по-разному, и проигрывают все, но сегодня вечером они уже проиграл, пропустив первый гол, как и на прошлой неделе [против «Манчестер Сити»].

Для «Ньюкасла» все было слишком просто. Сегодня вечером они должны были быть в оцепенении перед «Олд Траффордом», но они просто вышли и сыграли. Лицо, которое я вижу каждую неделю, – это тен Хаг, жующий резинку с каменным лицом. Это все, что я вижу, им нужно что-то делать.

В субботу предстоит важная игра на выезде с «Фулхэмом». Я не представляю, сколько еще это будет продолжаться. Я знаю, я читал в газетах, что это [увольнение тен Хага] может стоить 15 миллионов фунтов. Я знаю, они могут сказать, что это много, но они впустую тратят 80 миллионов фунтов, не выпуская Джейдона Санчо.

Они гонялись за этим парнем очень долго, а теперь он абсолютно вне состава. Вероятно, в январе он уйдет в аренду, и они будут выплачивать половину его зарплаты.

С этим нужно разобраться, и лично я считаю, что это токсичный момент. Я не обращаю никакого внимания на ядовитую атмосферу за кулисами. Я больше волнуюсь за то, что происходит  на поле, именно там это имеет значение. Если бы не пенальти на последней минуте, они сыграли бы дома вничью с «Копенгагеном». 

На мой взгляд, он [тен Хаг] находится под серьезным давлением, и они должны провести встречу и определить, что они будут делать. Он потерял игроков, нельзя так проигрывать», – сказал бывший игрок «Арсенала». 

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19 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Garrry
Ньюкасл обыграл Сити и все "ну это же карабао кубок" Ньюкасл обыграл МЮ " Катастрофа! всех разогнать! Всех уволить! при Ферги такого не было!’.
Сити проиграл один матч, МЮ проиграл несколько при том разгромно. И в прошлом году тот же Тен Хаг после победы в Кубке газировки говорил какой это важный турнир
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Никита Алексеев
Ну Тен Хаг вообще-то и рекорды бьет, как будто это ничего не значит!
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El_Ilusionista
Ответ Garrry
Ньюкасл обыграл Сити и все "ну это же карабао кубок" Ньюкасл обыграл МЮ " Катастрофа! всех разогнать! Всех уволить! при Ферги такого не было!’.
ты серьезно не видишь никакой разницы между этими поражениями????
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Garrry
Ньюкасл обыграл Сити и все "ну это же карабао кубок"
Ньюкасл обыграл МЮ " Катастрофа! всех разогнать! Всех уволить! при Ферги такого не было!’.
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-9
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& Co1366
Папа Карло тоже жуёт резинку без всякой улыбки.
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Злобный Конь
он ищет опять виноватых . В прошлом году был Роналду,сейчас Санчо. Ещё кто-то станет.
Ну и надо подписывать Де Хеа. Онана ,конечно,старательный,но мастерства и выучки не хватает.
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Иванов Сергей
что то уже как то не слышно тех школьников которые раньше пели глори глори Маню 😁
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ArnoNeputevy
Вот Поч лимоны жуёт: тоже не помогает.
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ta-tosha
Осталось подождать, у кого раньше не выдержат нервы в разрезе 15 миллионов - у клуба, или у лысого.
Статус на сейчас - обе стороны ясно поняли, что время бесповоротно вышло, придется расставаться, низы не могут, верхи - не хотят.
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Т Марк
Не ну здесь реально по полкам.И не слова про Криро.
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Vova Jmur
Ответ Garrry
Ньюкасл обыграл Сити и все "ну это же карабао кубок" Ньюкасл обыграл МЮ " Катастрофа! всех разогнать! Всех уволить! при Ферги такого не было!’.
я хоть и симпатизирую Юнайтед, но ты написал какой-то бред
как играет Сити, и как играет МЮ
критика абсолютно по делу
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Marcus-light
Ответ Garrry
Ньюкасл обыграл Сити и все "ну это же карабао кубок" Ньюкасл обыграл МЮ " Катастрофа! всех разогнать! Всех уволить! при Ферги такого не было!’.
Сравнение логично, потому что Сити выиграл кубок и в лидерах чемпионата. А Юнайтед бился за этот кубок назад и сейчас мотает сопли
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jam.football
Ответ Garrry
Ньюкасл обыграл Сити и все "ну это же карабао кубок" Ньюкасл обыграл МЮ " Катастрофа! всех разогнать! Всех уволить! при Ферги такого не было!’.
МС борется за титул. Им не был нужен невесомый кубок лиги за который нужно играть посреди недели и загружать ещё более плотный график. А что МЮ? за что они борются? кубок лиги был бы единственным шансом завоевать хоть какой нибудь трофей в этом сезоне
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#SharkTeam
Ответ Garrry
Ньюкасл обыграл Сити и все "ну это же карабао кубок" Ньюкасл обыграл МЮ " Катастрофа! всех разогнать! Всех уволить! при Ферги такого не было!’.
Дайте Тен Хагу поработать!
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