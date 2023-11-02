Мерсон об «МЮ»: «Тен Хаг потерял игроков, каждую неделю он жует резинку с каменным лицом. Не представляю, сколько это будет продолжаться, им нужно что-то делать»

Пол Мерсон прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла».

Команда Эрика тен Хага вылетела из розыгрыша Кубка английской лиги, проиграв «сорокам» со счетом 0:3.

«Это было шокирующе. Это было плохо. У них снова не было идей. Это постоянно говорилось на протяжении нескольких лет о « ». У них не видно характера, непонятно, что они пытаются сделать. Когда вы наблюдаете за другими командами, вы можете видеть, что они пытаются сделать. В центре поля доминировали , и .

« » произвел восемь замен [по сравнению с прошлой игрой], а «Юнайтед» был обыгран со счетом 3:0. Лично я считаю, что тренер потерял игроков. Футбольные матчи можно проигрывать по-разному, и проигрывают все, но сегодня вечером они уже проиграл, пропустив первый гол, как и на прошлой неделе [против «Манчестер Сити»].

Для «Ньюкасла» все было слишком просто. Сегодня вечером они должны были быть в оцепенении перед «Олд Траффордом», но они просто вышли и сыграли. Лицо, которое я вижу каждую неделю, – это тен Хаг, жующий резинку с каменным лицом. Это все, что я вижу, им нужно что-то делать.

В субботу предстоит важная игра на выезде с «Фулхэмом». Я не представляю, сколько еще это будет продолжаться. Я знаю, я читал в газетах, что это [увольнение тен Хага] может стоить 15 миллионов фунтов. Я знаю, они могут сказать, что это много, но они впустую тратят 80 миллионов фунтов, не выпуская Джейдона Санчо.

Они гонялись за этим парнем очень долго, а теперь он абсолютно вне состава. Вероятно, в январе он уйдет в аренду, и они будут выплачивать половину его зарплаты.

С этим нужно разобраться, и лично я считаю, что это токсичный момент. Я не обращаю никакого внимания на ядовитую атмосферу за кулисами. Я больше волнуюсь за то, что происходит на поле, именно там это имеет значение. Если бы не пенальти на последней минуте, они сыграли бы дома вничью с «Копенгагеном».

На мой взгляд, он [тен Хаг] находится под серьезным давлением, и они должны провести встречу и определить, что они будут делать. Он потерял игроков, нельзя так проигрывать», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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