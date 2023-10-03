Константин Зырянов: «Я социопат. Давно научился делать взгляд, чтобы меня боялись и реже подходили»

Теги Константин Зырянов премьер-лига Россия Первая лига Черноморец Новороссийск Футбол

Константин Зырянов назвал себя социопатом.

– Сколько в среднем раз за день вас здесь узнают на улицах?

– Практически не узнают. Или делают вид, что не узнают. Здесь люди более культурные, чем в Петербурге – если узнают, то не подходят.

– Вам не нравится подобное внимание?

– Я социопат. Если меня окрикивают или подбегают и говорят: «Вы Константин?», я иногда, особенно если прогуливаюсь с супругой, отвечаю: «Нет, я не Константин». Супруга журит: «Может, человек просто хотел автограф взять?» А меня такой вопрос немного выбивает из колеи. Хотите сфотографироваться или взять автограф – подойдите и скажите: «Здравствуйте, можно с вами сфотографироваться?»

Еще меня «убивает», когда исподтишка начинают снимать видео. Если я это вижу, подхожу и говорю: «Ребята, хотите сфотографироваться – давайте мы с вами сфотографируемся. Но снимать исподтишка не надо». Я не знаю, для чего они это делают.

– Боятся, может?

– Я такой, да! Давно научился делать взгляд, чтобы меня боялись и реже подходили, – сказал главный тренер «Черноморца» и бывший футболист сборной России.

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24 комментария

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Caerly
Знаменитый улыбчивый дуэт родимого Зенита - Костя Зырянов и Саша Анюков!
+73
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Evgeny Trifonov
ну наверное социофоб, социопат то совсем про другое
+42
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+42
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Stewart D.
если ты социопат - для тебя такие мелочи просто не должны даже существовать, не то что бы выбивать из колеи) хахах
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Nestor Swanson
Я как-то давно встретил Константина на улице Тель-Авива. У них там были сборы как раз, а я в командировке оказался. Да, суровый парень, но, действительно, на прямую просьбу сфоткаться и дать автограф не отказал.
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Никита Алексеев
Научи Мостового пожалуйста, чтобы журналисты к нему не подходили
+9
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Re{FRIGE}r@toR
Ответ Nestor Swanson
Я как-то давно встретил Константина на улице Тель-Авива. У них там были сборы как раз, а я в командировке оказался. Да, суровый парень, но, действительно, на прямую просьбу сфоткаться и дать автограф не отказал.
Константин - молодец! Получилось-таки не обо...ться в Израиле
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Caerly
Знаменитый улыбчивый дуэт родимого Зенита - Костя Зырянов и Саша Анюков!
мурашки по коже)))
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schwein
Ответ Marcus-light
Ага, футболист и главный тренер соципат (социофоб). Конечно. Как альпинист с акрофобией.
Вы смеётесь, а я занимался скалолазанием, чтобы побороть боязнь высоты.
В итоге получил забавный эффект, в обвязке на высоте 30 метров не страшно, а без нее на высоте 5 метров страшно.
+5
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xyg2rdwzx4
Ой фигня, в поликлинике детской стояли в очереди, милейший человек, никакого взгляда не было, очередь помогал разруливать, рассказывал всем кто за кем))
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Rudenzik
Костя наверное не знает значение слова " социопат "
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Dan Orlov
Ответ Nestor Swanson
Я как-то давно встретил Константина на улице Тель-Авива. У них там были сборы как раз, а я в командировке оказался. Да, суровый парень, но, действительно, на прямую просьбу сфоткаться и дать автограф не отказал.
ровно такая же ситуация была, когда на Петровском увидел Константина сидящим через пару кресел (у него тогда травма была, с женой сидел на трибуне) - в перерыве спокойно не отказывал всем сфоткаться и в автографе.
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Mari Gams
К сожалению , многим фанатам не знакомо понятие « личные границы» , увы (
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Rudenzik
Ответ Balt
Ещё один путает понятия социопат и социофоб. ) Был бы социопатом, то наоборот каждому встречному улыбался бы и спрашивал "Чё, такой серьёзный? Рассказать откуда у меня эти шрамы? Шутку хочешь услышать? Ну подожди, куда спешишь? Я с тобой ещё не закончил!". ))
Скорее интроверт он, социофоб вообще боится любого взаимодействия в социоме, в том числе интервью и давать автографы
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Marcus-light
Ага, футболист и главный тренер соципат (социофоб). Конечно. Как альпинист с акрофобией.
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Glukinho
Ответ Nestor Swanson
Я как-то давно встретил Константина на улице Тель-Авива. У них там были сборы как раз, а я в командировке оказался. Да, суровый парень, но, действительно, на прямую просьбу сфоткаться и дать автограф не отказал.
а мог бы ножиком пырнуть
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Wiley Fox
Ответ Balt
Ещё один путает понятия социопат и социофоб. ) Был бы социопатом, то наоборот каждому встречному улыбался бы и спрашивал "Чё, такой серьёзный? Рассказать откуда у меня эти шрамы? Шутку хочешь услышать? Ну подожди, куда спешишь? Я с тобой ещё не закончил!". ))
Путает, да. Социопаты умны
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Balt
Ответ Rudenzik
Скорее интроверт он, социофоб вообще боится любого взаимодействия в социоме, в том числе интервью и давать автографы
Интроверсия социофобии не помеха. )
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