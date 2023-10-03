Константин Зырянов: «Футболисты думают, что тренер – чистый мудак, делает все не так. Потом становятся тренерами, понимают: «Оказывается, мы были мудаками»

Теги Зенит Константин Зырянов премьер-лига Россия Первая лига Черноморец Новороссийск Футбол

Константин Зырянов высказался об отношении футболистов к тренерам.

– Кержаков в одном из интервью тоже сказал, что по прошествии времени стал понимать Боаша. Хотя в те времена в команде все дружно его не понимали.

– А никто не понимает тренеров. Футболисты всегда думают, что тренер – какой-то чистый мудак и делает все не так.

А потом, когда сами становятся тренерами, понимают: «Это мы, оказывается, были мудаками», – сказал главный тренер «Черноморца» и бывший футболист «Зенита» и сборной России.

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13 комментариев

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Bring Me The Horizon
Широков до сих пор Не понял
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Machine Head
Как на любой работе все думают , что начальник мудак, а оказывается он не мудак , потому и начальник.
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+16
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angry horse
в спартаке всегда таковым будет только тренер😎
+7
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Mihail0910
Ответ angry horse
в спартаке всегда таковым будет только тренер😎
а в цска вся команда
+3
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Пикачу82
Ответ Machine Head
Как на любой работе все думают , что начальник мудак, а оказывается он не мудак , потому и начальник.
Не всегда это так, бывает папа по связям сажает на должность тупого сынка который 0 в сфере деятельности...
+9
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Xm.md
Самокритично
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Пикачу82
Это менталитет русских футболистов, профессиональные игроки думают немного иначе
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Kirkorofff
Где он это все сказал то? Большое вью какое то вышло?
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несахар
это проблема отцов и детей в проекции на футбол
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mahurat
Костя, и те, и другие, но в разной степени.
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