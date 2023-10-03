Константин Зырянов: «Футболисты думают, что тренер – чистый мудак, делает все не так. Потом становятся тренерами, понимают: «Оказывается, мы были мудаками»

Константин Зырянов высказался об отношении футболистов к тренерам.

– Кержаков в одном из интервью тоже сказал, что по прошествии времени стал понимать Боаша. Хотя в те времена в команде все дружно его не понимали.

– А никто не понимает тренеров. Футболисты всегда думают, что тренер – какой-то чистый мудак и делает все не так.

А потом, когда сами становятся тренерами, понимают: «Это мы, оказывается, были мудаками», – сказал главный тренер «Черноморца» и бывший футболист «Зенита» и сборной России.

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