Константин Зырянов: «Мусорщики – главная профессия в наше время. Самая крутая и самая нужная»

Теги Константин Зырянов премьер-лига Россия Первая лига Черноморец Новороссийск Футбол

Константин Зырянов назвал самую нужную профессию в современном мире.

– Про какую профессию вы думаете: «Слава Богу, я этим не занимаюсь»?

– Я недавно думал, глядя на то, что происходит рядом с моим домом, что главная профессия – это мусорщики. Я выбрасываю мусор, а там творится что-то невообразимое – переполненные баки.

Считаю, что главная профессия в наше время – это мусорщики. Есть же разные кадры из европейских столиц: забастовка мусорщиков – и все, весь город в пакетах, везде грязь, крысы. Это нереальный кошмар. Так что мусорщик – самая крутая профессия. И самая нужная, – сказал главный тренер «Черноморца» и бывший футболист сборной России.

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21 комментарий

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Feagh
У меня окна на мусорные баки выходят, потому часто доводится наблюдать, с какой скоростью мусорщики работают: будто нормативы по нескольким дисциплинам сдают: многоборье, пауэрлифтинг, автослалом (по заставленным дворам). Реально прям монстры! (Москва)
+45
-1
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Андрей Десятников
С детства за Динамо!
+18
-2
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Николай Зеленкин
Тони Сопрано подтверждает
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Alex Rhea
Одна из - безусловно. У них и зарплаты хорошие, что правильно
+8
-3
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Подкат Пенальтьевич
Мусорные операторы неплохо бюджетные деньги пилят. Но не рядовые дворники конечно.
+3
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Богдан Агафонов
Через мусороуборочные компании обычно потом в администрацию попадают работать. Потому что в муниципалитете находишься больше всего.
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градус ненависти
Ответ Николай Зеленкин
Тони Сопрано подтверждает
и семья Чаек тоже
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Aleksey Yashin
Т.е. Константин своим детям не говорит "Будешь плохо учиться- будешь работать дворником"?)
+3
-3
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da her@s@nim
Покажи на личном примере 💪🏽
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Oleg Pepel
Джедис главная))
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Красная стрела
Ну а что. За внешней грязью, что в вывозе мусора, отходов магазинов кроются миллионы. И туда так просто не попасть. Раньше выходили документалки по типу мусорная мафия. Сейчас такое цензура не пропустит.
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rude.
В США профсоюз мусорщиков один из самых влиятельных. Как-то мэр Нью-Йорка что-то там набузил на них, и они устроили забастовку. Через неделю мэр на коленях приполз умолять выйти на работу, согласился со всеми требованиями.
Они и сегодня сильны, их соцпакет по-лучше чем у некоторых миддл-менеджеров в серьезных компаниях.
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Владислав Бондарчук
Они с высшим образованием многие, экологи
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Demedieu
Какое отношение к футболу это имеет абсолютно непонятно.
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Artie Bukko
Ответ Николай Зеленкин
Тони Сопрано подтверждает
и когда я уже думал, что завязал...
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