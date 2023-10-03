Константин Зырянов назвал самую нужную профессию в современном мире.

– Про какую профессию вы думаете: «Слава Богу, я этим не занимаюсь»?

– Я недавно думал, глядя на то, что происходит рядом с моим домом, что главная профессия – это мусорщики. Я выбрасываю мусор, а там творится что-то невообразимое – переполненные баки.

Считаю, что главная профессия в наше время – это мусорщики. Есть же разные кадры из европейских столиц: забастовка мусорщиков – и все, весь город в пакетах, везде грязь, крысы. Это нереальный кошмар. Так что мусорщик – самая крутая профессия. И самая нужная, – сказал главный тренер «Черноморца» и бывший футболист сборной России.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline