КДК рассмотрит инцидент с нападением вратаря «Енисея» на болбоя «Химок»

КДК РФС рассмотрит инцидент с болбоем в Первой лиге.

Напомним, игроки «Енисея» накинулись на болбоя после матча с «Химками». Вратарь красноярской команды получил красную карточку за конфликт с мальчиком, подающим мячи.

«По матчу « » – « » мы рассмотрим удаление вратаря «Енисея» Евгения Ставера за агрессивное поведение – удар правой рукой в область головы мальчика, подающего мячи.

В матче « » из Махачкалы и «Черноморца» рассмотрим выбегание болельщика «Динамо» на футбольное поле и удаление футболиста «Черномрца» Алексея Гречкина за нецензурную брань в адрес судейской бригады.

По матчу «Родина» – « » мы рассмотрим задержку начала матча из-за использования пожарной машины, и по матчу «Иртыш» – «Велес» рассмотрим удаление футболиста «Велеса» Евгения Макеева за агрессивное поведение», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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