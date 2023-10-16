КДК рассмотрит инцидент с нападением вратаря «Енисея» на болбоя «Химок»

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КДК РФС рассмотрит инцидент с болбоем в Первой лиге.

Напомним, игроки «Енисея» накинулись на болбоя после матча с «Химками». Вратарь красноярской команды Евгений Ставер получил красную карточку за конфликт с мальчиком, подающим мячи. 

«По матчу «Химки» – «Енисей» мы рассмотрим удаление вратаря «Енисея» Евгения Ставера за агрессивное поведение – удар правой рукой в область головы мальчика, подающего мячи.

В матче «Динамо» из Махачкалы и «Черноморца» рассмотрим выбегание болельщика «Динамо» на футбольное поле и удаление футболиста «Черномрца» Алексея Гречкина за нецензурную брань в адрес судейской бригады.

По матчу «Родина» – «Акрон» мы рассмотрим задержку начала матча из-за использования пожарной машины, и по матчу «Иртыш» – «Велес» рассмотрим удаление футболиста «Велеса» Евгения Макеева за агрессивное поведение», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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11 комментариев

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Mohnatiy
Поведение "мальчика" тоже рассмотрят?
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Кирилл
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Игроки Енисея повели себя, как идиоты.
Игроки Енисея, конечно, сорвались после матча и их это не красит.

Но этот болбой сам их вывел на такую реакцию: бросал мяч не вратарю, а на сетку ворот; когда вратарь был в метре от него чтобы взять мяч и ввести в игру - бросал в сторону; просто не бросал мяч вратарю чтобы тот ввел в игру.
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ApXuMaHqPuT
Ответ Vatikan
Не болбоя,а мальчика,подающего мячи©️
Мячеотрока☝️
+3
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Vatikan
Не болбоя,а мальчика,подающего мячи©️
+3
-2
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T622222
В финале болбой Спартака и вратарь Енисея - ждем!
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prus_3
Этот гадкий мальчишка действительно настоящий "болбой". Все остальные — обычные мальчики, подающие мячи.
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SadlerRG
Ответ ApXuMaHqPuT
Мячеотрока☝️
Мячепарень
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