КДК рассмотрит инцидент с нападением вратаря «Енисея» на болбоя «Химок»
КДК РФС рассмотрит инцидент с болбоем в Первой лиге.
Напомним, игроки «Енисея» накинулись на болбоя после матча с «Химками». Вратарь красноярской команды Евгений Ставер получил красную карточку за конфликт с мальчиком, подающим мячи.
«По матчу «Химки» – «Енисей» мы рассмотрим удаление вратаря «Енисея» Евгения Ставера за агрессивное поведение – удар правой рукой в область головы мальчика, подающего мячи.
В матче «Динамо» из Махачкалы и «Черноморца» рассмотрим выбегание болельщика «Динамо» на футбольное поле и удаление футболиста «Черномрца» Алексея Гречкина за нецензурную брань в адрес судейской бригады.
По матчу «Родина» – «Акрон» мы рассмотрим задержку начала матча из-за использования пожарной машины, и по матчу «Иртыш» – «Велес» рассмотрим удаление футболиста «Велеса» Евгения Макеева за агрессивное поведение», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Но этот болбой сам их вывел на такую реакцию: бросал мяч не вратарю, а на сетку ворот; когда вратарь был в метре от него чтобы взять мяч и ввести в игру - бросал в сторону; просто не бросал мяч вратарю чтобы тот ввел в игру.