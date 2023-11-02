Тикнизян женился на ведущей «Матч ТВ» Ромашкиной: «Спокойно расписались, не видим смысла в обширной свадьбе»

Наир Тикнизян женился на ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.

В конце сентября Ромашкина опубликовала фотографию с обручальным кольцом на безымянном пальце и подписью: «Я сказала да».

– Недавно вы сделали предложение своей девушке. Чувствуете изменения в своей жизни и на поле после этого события?

– Еще до предложения, когда мы познакомились с Яной, я чувствовал изменения внутри себя. Это очень позитивно сказалось на мне. Очень благодарен этому человеку и безусловно счастлив, что мы муж и жена.

– Где планируете сыграть свадьбу? Может, будет свадебное путешествие?

– Мы уже расписались. Это было максимально скромно, в кругу близких людей. Свадьбу играть не будем. Мы не видим смысла в обширной свадьбе, пригласили узкий круг родных и близких и спокойно расписались, – сказал полузащитник « ».

Фото: инстаграм Наира Тикнизяна

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