Тикнизян женился на ведущей «Матч ТВ» Ромашкиной: «Спокойно расписались, не видим смысла в обширной свадьбе»

Теги Локомотив премьер-лига Россия светская хроника Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян женился на ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.

В конце сентября Ромашкина опубликовала фотографию с обручальным кольцом на безымянном пальце и подписью: «Я сказала да».

– Недавно вы сделали предложение своей девушке. Чувствуете изменения в своей жизни и на поле после этого события?

– Еще до предложения, когда мы познакомились с Яной, я чувствовал изменения внутри себя. Это очень позитивно сказалось на мне. Очень благодарен этому человеку и безусловно счастлив, что мы муж и жена.

– Где планируете сыграть свадьбу? Может, будет свадебное путешествие?

– Мы уже расписались. Это было максимально скромно, в кругу близких людей. Свадьбу играть не будем. Мы не видим смысла в обширной свадьбе, пригласили узкий круг родных и близких и спокойно расписались, – сказал полузащитник «Локомотива». 

Фото: инстаграм Наира Тикнизяна

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11 комментариев

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Machine Head
Счастья молодым , крепкой семьи и здоровых детишек!
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Илья Сутурин
Конечно смысл, потом убежишь от него, имущество отхватишь и ништяк
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Demyan Grachev
Инь и Янь
+6
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Spaten
Попал в офсайдную ловушку
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Любитель побеждать
Яна Тикнизяшкина. А иностранных граждан расписывают только в одном дворце в Москве🤣
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Babusya
Совет, да любовь!
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ARIGAMI ARIGAMI
Забыл добавить коронное "Вот это вот все"
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Антон Фалафель
Зачем большая свадьба, если разбегутся максимум через полтора года.
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Dinamik1
Молодец Текнизян не то что нынешней эксперт-клоун новосельцев с его бывшей черненькой баскетболисткой.
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Валерий Боголюбов
Ответ Demyan Grachev
Инь и Янь
Аха, а с местным колоритом будет Ина и Ян
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