Тикнизян о судействе Опейкиной в матче с «Рубином»: «Супер. Приходилось сдерживаться моментами, так как это девушка, но спрос со всех одинаковый»

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Матч ТВ Наир Тикнизян Вера Опейкина Футбол

Наир Тикнизян доволен судейством Веры Опейкиной в матче с «Рубином».

«Локомотив» обыграл «Рубин» в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (3:0). Команда занимает 1-е место в группе, набрав 13 очков.

– Матч сегодня обслуживала бригада во главе с Верой Опейкиной. Как вам ее работа сегодня? Есть ли разница с судьями‑мужчинами?

– Она супер отсудила, разницы никакой нет. Она большая молодец, и дай бог, чтобы и дальше в том же духе продолжала.

– У вас как у футболиста отличается общение с мужчиной‑арбитром и девушкой во время матча?

– Может быть, где‑то да, но спрос со всех одинаковый. Так как это девушка, может, в некоторых моментах приходилось себя сдерживать. А так максимально положительно к этому отношусь, – сказал защитник «Локомотива».

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2 комментария

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Назар Игорь
Галантный кавалер, одобряю.
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VanyaVanya063
По трансляции было видно что он физически не готова мужской футбол судить ибо не добегала она и часто далеко находилась от игровой ситуации
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