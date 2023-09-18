Роман Широков высказался об Олеге Тинькове и Сергее Галицком.

– Вы сейчас себя хотя бы не­много чувствуете Сер­геем Галицким, который и владеет клубом, и хорошо разбирается в тренерской работ­е?

– Имей я хотя бы час­ть того, что есть у Сергея Николаевича, может, и чувствовал бы. А так – нет.

– Имеются в виду управ­ленческие функции.

– Когда играл в «Кра­снодаре», оперативным управлением клуба занимались друге люд­и. Может, сейчас у Сергея Николаевича бо­льше времени в связи с тем что он свой основной бизнес продал. Возможно, он боль­ше принимает решений управленческих.

– Как вам слова Олега Тинькова, который раскритиковал Сергея Галицкого за то, что он создал «Краснодар», построил стадион, парк и вообще наз­вал его трусом?

– Да что на этого Тинькова обращать внимание?! В отличие от Галицкого, который все вкладывает в Росс­ию, этот все вывез за рубеж. Пусть там и сидит, – сказал бывший футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА, « », сейчас исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор «Леон Сатурна».

Тиньков о Галицком: «Трус, прикрылся ребятами. А они заключают контракты с другими клубами и уезжают из этого говна, плевать им, что он душу вложил. Спортсмены все продажные»

Тиньков про идею Галицкого об 11 воспитанниках: «Он мне эту хрень лет 15 назад рассказывал. И где он? Негры какие-то бегают, черных полно. Это полный бред, утопия»

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