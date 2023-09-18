Роман Широков: «Тиньков все вывез за рубеж в отличие от Галицкого, который все вкладывает в Росс­ию. Пусть там и сидит»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия Олег Тиньков Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Роман Широков высказался об Олеге Тинькове и Сергее Галицком.

– Вы сейчас себя хотя бы не­много чувствуете Сер­геем Галицким, который и владеет клубом, и хорошо разбирается в тренерской работ­е?

– Имей я хотя бы час­ть того, что есть у Сергея Николаевича, может, и чувствовал бы. А так – нет.

– Имеются в виду управ­ленческие функции.

– Когда играл в «Кра­снодаре», оперативным управлением клуба занимались друге люд­и. Может, сейчас у Сергея Николаевича бо­льше времени в связи с тем что он свой основной бизнес продал. Возможно, он боль­ше принимает решений управленческих.

– Как вам слова Олега Тинькова, который раскритиковал Сергея Галицкого за то, что он создал «Краснодар», построил стадион, парк и вообще наз­вал его трусом?

– Да что на этого Тинькова обращать внимание?! В отличие от Галицкого, который все вкладывает в Росс­ию, этот все вывез за рубеж. Пусть там и сидит, – сказал бывший футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара», сейчас исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор «Леон Сатурна».

Тиньков о Галицком: «Трус, прикрылся ребятами. А они заключают контракты с другими клубами и уезжают из этого говна, плевать им, что он душу вложил. Спортсмены все продажные»

Тиньков про идею Галицкого об 11 воспитанниках: «Он мне эту хрень лет 15 назад рассказывал. И где он? Негры какие-то бегают, черных полно. Это полный бред, утопия»

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18 комментариев

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Aleksey Yashin
Пусть там дома сидит, ####
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Matterhorn Zermatt
Ответ Marcus-light
Он про Галицкого? А вообще ежу понятно, что по порядочности Галицкий и Тиньков - совершенно полярные люди. При этом, будем откровенны, Галицкий тоже не Мать Тереза, и миллиарды не от бабушки унаследовал.
Галицкий с нуля создал свой бизнес.
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DeltaForce
Ответ Matterhorn Zermatt
Галицкий с нуля создал свой бизнес.
Да и Олежа вроде тоже с нуля, ведь он родился в обычной семье.
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Cruel Snake
Сам Рома при этом сидит на корточках и всё время добавляет епт
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madaev
Ответ Matterhorn Zermatt
Галицкий с нуля создал свой бизнес.
А Тинькофф с чего создал свой ? С единицы ?
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Вован Испан
Ответ madaev
Щас бы когда у тебя банк отжали все тут оставлять
по большому счету у Галицкого тоже Магнит отжали, так что в этом они равны, но это не помешало Галицкому продолжать проект
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Сергей Гаряшин
Не надо злиться на Олега,он повязан,смертельно болен,деньги все там,недавно все активы были под санкциями,лечение дорогое,чтоб их разморозили и появился шанс на жизнь,он всего наговорит,наделает....
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s1nt4x
Ответ Marcus-light
Он про Галицкого? А вообще ежу понятно, что по порядочности Галицкий и Тиньков - совершенно полярные люди. При этом, будем откровенны, Галицкий тоже не Мать Тереза, и миллиарды не от бабушки унаследовал.
если не брать политические взгляды, а только менеджмент. Тиньков это топарь. Галицкий несомненно тон красавчик.
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igorvolvo
Ответ stas82
Деньги от тестя
Деньгами еще нужно уметь распорядиться.У нас пол страны стартаперы.....а успешных единицы
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Антимосковский
Ответ madaev
Щас бы когда у тебя банк отжали все тут оставлять
когда всю жизнь шел по головам, надо быть готовым к тому, что однажды пройдутся по тебе самому
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Grin of Ant
Ответ FNT
Чувак, который спустя 7 лет после завершения карьеры имеет в послужном списке только провал на посту СД Динамо, отмазку от уголовки, распильную должность при Терюшкове и директорский пост в середняке Второй лиги, критикует весьма спорного, но крайне успешного бизнесмена. Спасибо, Ромашка. Как бы мы без твоего мнения? А была ведь репутация думающего нешаблонного футболиста. Забавно.
А как он должен был ответить на вопрос который ему задали?
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