Роман Широков: «Тиньков все вывез за рубеж в отличие от Галицкого, который все вкладывает в Россию. Пусть там и сидит»
Роман Широков высказался об Олеге Тинькове и Сергее Галицком.
– Вы сейчас себя хотя бы немного чувствуете Сергеем Галицким, который и владеет клубом, и хорошо разбирается в тренерской работе?
– Имей я хотя бы часть того, что есть у Сергея Николаевича, может, и чувствовал бы. А так – нет.
– Имеются в виду управленческие функции.
– Когда играл в «Краснодаре», оперативным управлением клуба занимались друге люди. Может, сейчас у Сергея Николаевича больше времени в связи с тем что он свой основной бизнес продал. Возможно, он больше принимает решений управленческих.
– Как вам слова Олега Тинькова, который раскритиковал Сергея Галицкого за то, что он создал «Краснодар», построил стадион, парк и вообще назвал его трусом?
– Да что на этого Тинькова обращать внимание?! В отличие от Галицкого, который все вкладывает в Россию, этот все вывез за рубеж. Пусть там и сидит, – сказал бывший футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара», сейчас исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор «Леон Сатурна».
Тиньков о Галицком: «Трус, прикрылся ребятами. А они заключают контракты с другими клубами и уезжают из этого говна, плевать им, что он душу вложил. Спортсмены все продажные»
Тиньков про идею Галицкого об 11 воспитанниках: «Он мне эту хрень лет 15 назад рассказывал. И где он? Негры какие-то бегают, черных полно. Это полный бред, утопия»
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