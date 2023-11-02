Зиньковский об отмене гола Соболева с пенальти: «Половина ноги была за мячом, вроде не коснулся. Момент тяжелый, многие будут разбирать»

Антон Зиньковский прокомментировал поражение от «Краснодара» в Кубке России.

В 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России «Спартак» уступил «Краснодару» со счетом 2:3.

В концовке матча судья Евгений Буланов, проконсультировавшись с видеоассистентом, отменил гол , забитый с пенальти, так как в момент удара у форварда поехала опорная нога, и он дважды коснулся мяча.

– Хотели дома хорошо сыграть, порадовать болельщиков, не вышло. Игра интересная, все было, но не выиграли. « » нужно было выигрывать, они взвинтили темп в начале, нам нужно было отыгрываться, пошла более открытая игра.

– Как вам сегодняшнее поле после матча в Воронеже?

– Сегодня поле было получше. Мы играли во Второй лиге за «Чертаново». Там такие же поля были, как в Воронеже, но в матче «Факела» наступал на поле – нога проваливалась.

– Что думаете по незасчитанному пенальти Соболева?

– Не знаю, тяжелый момент, половина ноги была за мячом, но вроде бы не коснулся. Многие будут разбирать момент. Саша – парень нервный, мог заработать вторую желтую, когда полез на судью.

– Кажется, что «Спартак» выступает нестабильно…

– Была ротация, играли те, кто меньше получает практики. У «Краснодара» так же было. К «Локомотиву» подготовимся, будет другая игра.

– Тебя позитивно встретили на трибунах…

– Так часто бывает. Спасибо болельщикам.

– Какой можно подвести итог по окончании группового этапа?

– Мы выполнили задачу два матча назад, хотелось хорошо закончить. Проиграли, к сожалению, – сказал полузащитник « ».

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