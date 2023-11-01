Абаскаль об отмене гола Соболева с пенальти из-за двух касаний мяча: «Правила нужны, когда в них есть смысл. Одно дело – когда есть смена направления. Иначе это абсурд»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Краснодар Евгений Буланов Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль считает, что не следует отменять гол с точки из-за 2 касаний.

Сегодня главный судья Евгений Буланов не засчитал забитый форвардом «Спартака» Александром Соболевым мяч из-за того, что он опорной ногой задел мяч перед ударом с пенальти.

«Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно.

Одно дело – когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд», – сказал главный тренер «Спартака» после поражения от «Краснодара» (2:3).

Соболев дважды коснулся мяча при пенальти – спасительный гол «Спартака» отменили

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24 комментария

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luu
Судя по тому, что под это правило уже второй попадает Спартак, оно было придумано специально против них, следует поискать руку Газпрома в IFAB
+29
-3
+26
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Serge Vendino
Ответ luu
Судя по тому, что под это правило уже второй попадает Спартак, оно было придумано специально против них, следует поискать руку Газпрома в IFAB
Вообще правила в футболе были против Спартака придуманы
+23
-3
+20
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Tigo_Volchara93
Ну тут рыжий не прав. По факту было два касания, поэтому все верно отменили
+20
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.ru
так себе аргумент...
кто знает, не коснись Соболев мяча второй ногой возможно он полетел бы не по центру ворот... а в тот угол куда бросился вратарь
+8
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NIK7478
Ответ Мистер Громов
Не поскользнулся, а заходил на нырок)
Точно! Хотел нырнуть по привычке, но вовремя вспомнил, что он же пенальти бьёт.) Вот и результат ...
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Serge Vendino
Почему не было смены направления? Скорее всего мяч пошел выше из-за касания левой ноги.
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Мистер Громов
Не поскользнулся, а заходил на нырок)
+3
-1
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An Kr
Абсурд это Абаскаль на месте тренера, который пол матча в планшете проводит.
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Кирилл.С-Пб
Опять Газпром и заговор. Ну что ж такое,а?!)))
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sergspartak
ну так мяч сначала вправо пошел от левой ноги, а потом вперед, есть правила, если прощать сдвиг мяча на 1 см, то потом когда сдвинется на 3 см тоже споры начнутся, что надо простить.
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Pertinax Gandi
Абаскаль как Штирлиц. Всегда оправдание найдёт.
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Мистер Громов
Ответ NIK7478
Точно! Хотел нырнуть по привычке, но вовремя вспомнил, что он же пенальти бьёт.) Вот и результат ...
Штрафная ж как бассейн и шарик как раз есть)
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Илья Владимирович
Ответ .ru
так себе аргумент... кто знает, не коснись Соболев мяча второй ногой возможно он полетел бы не по центру ворот... а в тот угол куда бросился вратарь
Касание было, и гол отменили верно, но на направление, силу и прочее оно не повлияло. Только на сам факт собственного наличия.
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Groznyi2024
Что там по пенке на ногтях Барриоса? Или это другое?
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pogbadrogba
«Направление?
Какооое направление?»(с)
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Dark.Babysitter
Dura Lex Sed Lex
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Owen_the_Simple
Если убирать формальный подход к описанию нарушений, то нужно отменять ВАР потому, что непонятно, что эти два человека будут высматривать на повторах, если всё будет сводиться к субъективной оценке "повлиял/не повлиял". Обратная сторона ВАР - формализм, без него ВАР лишён смысла.
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Дмитрий Мареев
Мне не нужен Абаскаль, но он есть. И я принимаю это как данность. Если человек не может принять как данность, то что он не может изменить, значит он глуп или очень хочет получить неустойку.
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