Абаскаль об отмене гола Соболева с пенальти из-за двух касаний мяча: «Правила нужны, когда в них есть смысл. Одно дело – когда есть смена направления. Иначе это абсурд»
Гильермо Абаскаль считает, что не следует отменять гол с точки из-за 2 касаний.
Сегодня главный судья Евгений Буланов не засчитал забитый форвардом «Спартака» Александром Соболевым мяч из-за того, что он опорной ногой задел мяч перед ударом с пенальти.
«Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно.
Одно дело – когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд», – сказал главный тренер «Спартака» после поражения от «Краснодара» (2:3).
Соболев дважды коснулся мяча при пенальти – спасительный гол «Спартака» отменили
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
кто знает, не коснись Соболев мяча второй ногой возможно он полетел бы не по центру ворот... а в тот угол куда бросился вратарь
Какооое направление?»(с)