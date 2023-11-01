Абаскаль об отмене гола Соболева с пенальти из-за двух касаний мяча: «Правила нужны, когда в них есть смысл. Одно дело – когда есть смена направления. Иначе это абсурд»

Гильермо Абаскаль считает, что не следует отменять гол с точки из-за 2 касаний.

Сегодня главный судья Евгений Буланов не засчитал забитый форвардом «Спартака» Александром Соболевым мяч из-за того, что он опорной ногой задел мяч перед ударом с пенальти.

«Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно.

Одно дело – когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд», – сказал главный тренер «Спартака» после поражения от « » (2:3).

Соболев дважды коснулся мяча при пенальти – спасительный гол «Спартака» отменили

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