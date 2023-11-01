У «Спартака» 4 поражения и 1 победа за 6 последних матчей. Дальше – «Локомотив» в гостях

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» победил лишь раз за последние 6 матчей во всех турнирах.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля уступила «Краснодару» (2:3) в Фонбет Кубке России.

Начиная с 1 октября московский клуб потерпел 4 поражения и по разу сыграл вничью и победил.

Далее «Спартак» выступит в гостях у «Локомотива» – это произойдет 5 ноября в рамках 14-го тура Мир РПЛ.

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26 комментариев

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Саша Пушкин
Ответ Faust Doc
Надеюсь Локо переедет этот цирк
Локо- Спартак и рубилово за заветное 8-е место в чемпионате. Вот это вывеска!
+12
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bevooch
Ответ Eugene88
Эй, веруны в рыжего гения на месте?
Абаскаль виноват в том, что в ничего не значащем матче Соболев бьёт пенальти двумя ногами?
+8
0
+8
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Faust Doc
Надеюсь Локо переедет этот цирк
+13
-9
+4
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Vera Berg
нельзя чтобы заняли третье место до паузы - надо менять таких "мерлинов" у руля
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АланСмити
Надо было умудриться зачем-то выпустить основу в ничего не решающем матче против дубля соперника, так еще и проиграть. Видимо, смысл был в надежде на легкую победу и чтобы защитить себя от увольнения, ведь обыграли первую команду, а в итоге проиграли дублю. Соболев заслужил, достойно подпрыгивал, хотя это и не нужно было, так как фолы действительно были, но дельфин есть дельфин.
+1
-1
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Владимир Владимирович
Увольнение не за горами. Если будут выбирать между полевым командиром и Валерой, лучше второго брать, мне кажется за время работы в Ростове Карпин прибавил как тренер, стал опытнее. А из других кандидатов можно было бы на хорошего иностранца замахнуться, не очередного малолетку как Абаскаль или Якин, а добившегося чего нибудь в топ5 чемпионатах
+3
-3
0
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Максим Кутузов
Сколько же Мостового будет завтра..
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Антон44
Уже неважно победы или поражения, пока есть Газпром чемпион будет только один!
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igls54
Дальше – «Локомотив» в гостях, а Абаскаль - дома
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fil_spb
Клятое воронежское поле. Это все оно. Да-да.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Eugene88
Эй, веруны в рыжего гения на месте?
а что тебе не понравилась игра? или её нет? как вы достали, адепты Мостового:)))
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Eugene88
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
а что тебе не понравилась игра? или её нет? как вы достали, адепты Мостового:)))
Дада, не виноват ни в чем. Как и в серии весной 2 победы в 12 матчах, так и в 7 поражениях этого сезона))) вины нет, это все погода, соболев, юпитер в сатурне и тд
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Эмырхан Амиров
Ответ Faust Doc
Надеюсь Локо переедет этот цирк
Этот цирк переедет сейчас даже инвалиды🤬
+2
-2
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Назар Игорь
Ответ АланСмити
Надо было умудриться зачем-то выпустить основу в ничего не решающем матче против дубля соперника, так еще и проиграть. Видимо, смысл был в надежде на легкую победу и чтобы защитить себя от увольнения, ведь обыграли первую команду, а в итоге проиграли дублю. Соболев заслужил, достойно подпрыгивал, хотя это и не нужно было, так как фолы действительно были, но дельфин есть дельфин.
Увольнение как раз для него идеальный вариант, компенсация 1,5 млн. на дороге не валяется.
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Саша Пушкин
Ответ Владимир Владимирович
Увольнение не за горами. Если будут выбирать между полевым командиром и Валерой, лучше второго брать, мне кажется за время работы в Ростове Карпин прибавил как тренер, стал опытнее. А из других кандидатов можно было бы на хорошего иностранца замахнуться, не очередного малолетку как Абаскаль или Якин, а добившегося чего нибудь в топ5 чемпионатах
Так усатый индюк включает в себя "хорошего иностранца ". И докУмент есть и это не усы. Чего еще желать? Намного лучше иностранца едва ли сегодня заманишь в Россию.
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Владимир Владимирович
Ответ Павел Ермаков
иди в анус с Валерой
Сам иди, подыши немного
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