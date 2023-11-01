У «Спартака» 4 поражения и 1 победа за 6 последних матчей. Дальше – «Локомотив» в гостях
«Спартак» победил лишь раз за последние 6 матчей во всех турнирах.
Сегодня команда Гильермо Абаскаля уступила «Краснодару» (2:3) в Фонбет Кубке России.
Начиная с 1 октября московский клуб потерпел 4 поражения и по разу сыграл вничью и победил.
Далее «Спартак» выступит в гостях у «Локомотива» – это произойдет 5 ноября в рамках 14-го тура Мир РПЛ.
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