У «Спартака» 4 поражения и 1 победа за 6 последних матчей. Дальше – «Локомотив» в гостях

«Спартак» победил лишь раз за последние 6 матчей во всех турнирах.

Сегодня команда уступила « » (2:3) в Фонбет Кубке России.

Начиная с 1 октября московский клуб потерпел 4 поражения и по разу сыграл вничью и победил.

Далее « » выступит в гостях у «Локомотива» – это произойдет 5 ноября в рамках 14-го тура Мир .

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