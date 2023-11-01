Президент махачкалинского «Динамо» о событиях в аэропорту: «Это небольшая группа людей, могло произойти где угодно. Так выражать сочувствие сектору Газа – неправильно, у нас много горских евреев»

Теги премьер-лига Россия происшествия Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Политика Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев прокомментировал происшествие в аэропорту Махачкалы.

Вечером 29 октября группа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы, захватив здание. Агрессивно настроенные жители искали граждан Израиля, проникая во все помещения аэропорта и на взлетно-посадочную полосу. Освободить аэропорт от протестующих полиции удалось только к 22:20 по московскому времени. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев ответил на вопрос о том, возможен ли перенос матчей из столицы Дагестана на фоне этих событий. 

«Нет. Это же небольшая группа людей. Это могло произойти где угодно.

Понятно, что какие-то структуры недооценили, информация-то у них была стопудово. Просто они знают общую ситуацию в целом, что девять десятых населения совсем иначе реагирует на эти события.

Конечно, сочувствие палестинцам и тем, кто проживает в секторе Газа, есть у абсолютного большинства. Это правильно. Но чтобы вот так это выражать – нет. У нас и сейчас проживает очень много горских евреев», – сказал Гаджиев

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15 комментариев

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Leon Petov
Ну так все пропагандисты целыми днями рассказывают о злом и страшном Израиле, подпитывая народ ненавистью. А потом удивляются, а чего это погромы начались?
+14
-2
+12
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zaebarca
Небольшая группа людей🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+10
-2
+8
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Клирик
Небольшая? 1500 идиотов. Я не говорю, что в других местах такое невозможно, но группа большая и акция спланированная.
+9
-2
+7
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97 недостаточно
Правильно делает Израиль
Пожестче нужно с ними
+3
-1
+2
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Chernoy
Власть не справилась. Могло, не могло, произошло в Дагестане. Международный (!) аэропорт был в осаде безоружных людей, которые искали (!) евреев, проверяли паспорта, останавливали автобусы, закидывали полицию камнями, чтобы что!? Но Гаджиева понять можно. Многие читали недавнюю статью на спортсе о махачкалинском Динамо, и кто там один из главных, а точнее главный без которого вряд ли все это было бы возможно. Да, глава Республики. Не кусать же руку, которая тебя кормит. Даже седой старик, а все думает, как бы чего.
+2
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+2
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Ovi174
Могло произойти где угодно, но произошло как обычно в Дагестане! Небольшая группа людей - 1000-2000 обезумевших человек???
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Arthurino
Ну фиг знает, не могу представить, как жители Нижнего Новгорода с флагами Иерусалимского королевства и с криками «Христо Воскрес» врываются в аэропорт в поисках евреев. Хотя, судя по пропаганде, если Украина и Госдеп очень захотят, то и в Нижнем устроят. Не забываем, чьи это проделки на самом деле
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0
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97 недостаточно
Дагестанские ученые открыли дверь
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За мать Россию!
Небольшая группа людей???Это сотни человек.... интересно он вообще в курсе ,что было?
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Kit244098
Две тысячи джигитов - это вовсе не маленькая группа людей...
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Supreme Allah
Ответ Клирик
Небольшая? 1500 идиотов. Я не говорю, что в других местах такое невозможно, но группа большая и акция спланированная.
Там население под два миллиона , что такое 1500
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Верховный Лорд
А Израиль это просто стадо божьих агнцов?
Да там и другие не ангелы во плоти. Обе стороны хороши!
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ZenitFan
Ответ Leon Petov
Ну так все пропагандисты целыми днями рассказывают о злом и страшном Израиле, подпитывая народ ненавистью. А потом удивляются, а чего это погромы начались?
допустим, пропагандисты это вешали. они вешали только в Дагестане ? ты бы голову включал. или твой текст расчитан на тех, кто думать не умеет ?
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