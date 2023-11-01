Президент махачкалинского «Динамо» о событиях в аэропорту: «Это небольшая группа людей, могло произойти где угодно. Так выражать сочувствие сектору Газа – неправильно, у нас много горских евреев»

Гаджи Гаджиев прокомментировал происшествие в аэропорту Махачкалы.

Вечером 29 октября группа людей ворвалась в аэропорт , захватив здание. Агрессивно настроенные жители искали граждан Израиля, проникая во все помещения аэропорта и на взлетно-посадочную полосу. Освободить аэропорт от протестующих полиции удалось только к 22:20 по московскому времени. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев ответил на вопрос о том, возможен ли перенос матчей из столицы Дагестана на фоне этих событий.

«Нет. Это же небольшая группа людей. Это могло произойти где угодно.

Понятно, что какие-то структуры недооценили, информация-то у них была стопудово. Просто они знают общую ситуацию в целом, что девять десятых населения совсем иначе реагирует на эти события.

Конечно, сочувствие палестинцам и тем, кто проживает в секторе Газа, есть у абсолютного большинства. Это правильно. Но чтобы вот так это выражать – нет. У нас и сейчас проживает очень много горских евреев», – сказал .

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