Гаджи Гаджиев: «Аршавин – лучший нападающий с момента распада СССР, хоть и не «девятка»
Гаджи Гаджиев назвал Андрея Аршавина лучшим форвардом в истории России.
– С момента распада СССР я бы назвал лучшим нападающим Аршавина. Хотя это сложно, могу кого-то не вспомнить.
– Аршавин не классическая «девятка».
– Да, были Павлюченко, Кирьяков, Колыванов, Радченко – хорошие форварды. Может быть, Бесчастных, но все-таки были посильнее ребята. Еще был Погребняк, которого можно отнести к этой группе.
Аршавин не «девятка», но все равно попадает в категорию нападающих. Я бы среди них все-таки выделил его, – заявил президент махачкалинского «Динамо».
Аршавин о поведении в молодости: «Мы по черте ходили с Быстровым, Кержаковым, Денисовым. Сейчас это могло грустно кончиться, как с Кокорой. Нам повезло»
Шевченко - украинец, никакого отношения здесь не имеет.
Вот если уже брать все постсоветские страны, то тогда точно Шевченко - лучший. Но статья же про РФ…