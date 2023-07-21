Гаджи Гаджиев: «Аршавин – лучший нападающий с момента распада СССР, хоть и не «девятка»

Теги Зенит Роман Павлюченко Павел Погребняк Андрей Аршавин Владимир Бесчастных премьер-лига Россия Сборная России по футболу Первая лига Игорь Колыванов Гаджи Муслимович Гаджиев Сергей Кирьяков Дмитрий Радченко Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев назвал Андрея Аршавина лучшим форвардом в истории России.

– С момента распада СССР я бы назвал лучшим нападающим Аршавина. Хотя это сложно, могу кого-то не вспомнить.

– Аршавин не классическая «девятка».

– Да, были Павлюченко, Кирьяков, Колыванов, Радченко – хорошие форварды. Может быть, Бесчастных, но все-таки были посильнее ребята. Еще был Погребняк, которого можно отнести к этой группе.

Аршавин не «девятка», но все равно попадает в категорию нападающих. Я бы среди них все-таки выделил его, – заявил президент махачкалинского «Динамо».

Аршавин о поведении в молодости: «Мы по черте ходили с Быстровым, Кержаковым, Денисовым. Сейчас это могло грустно кончиться, как с Кокорой. Нам повезло»

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15 комментариев

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КРАСНАЯ ЛИНИЯ
Ответ LIBerly
Андрей в свое время творил чудо на футбольном поле! Жаль, что не сложилось с Арсеналом
все у него сложилось , считаю по нашим меркам у него отличная карьера
+16
0
+16
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КРАСНАЯ ЛИНИЯ
Ответ zzz xxx
Лучшая девятка - Павлюченко, десятка - Аршавин
лучший пёс - Газзаев
+17
-2
+15
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zzz xxx
Лучшая девятка - Павлюченко, десятка - Аршавин
+18
-4
+14
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Рамис Гилязетдинов
Бред. Саша Кержаков лучший нап
+8
-3
+5
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Kahn01
Ответ КРАСНАЯ ЛИНИЯ
лучший пёс - Газзаев
Лучший гриб - Ленин
+2
0
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КРАСНАЯ ЛИНИЯ
лучший игрок России после СССР , но нападающий Кержаков
+2
-1
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Mykytka
Ответ Иван Новиков
Шевченко всегда был лучшим нападающим, потом Панов.
Ну в статье же говорится про российских нападающих.
Шевченко - украинец, никакого отношения здесь не имеет.
Вот если уже брать все постсоветские страны, то тогда точно Шевченко - лучший. Но статья же про РФ…
+1
0
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LIBerly
Андрей в свое время творил чудо на футбольном поле! Жаль, что не сложилось с Арсеналом
+2
-2
0
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Ростовский
А кто лучший нападающий с момента воссоединения России с четырьмя новыми регионами?
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Andrew Petrov
Аршавин лучший атакующий вингер левый,правый..он прошёл хороший путь от 7ки до 9ки,был универсален и вынослив,да он лучший даже без удара..
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Aleksandr Dubovik
Ответ КРАСНАЯ ЛИНИЯ
лучший игрок России после СССР , но нападающий Кержаков
Мостовой покруче был
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med
Ответ Andrew Petrov
Аршавин лучший атакующий вингер левый,правый..он прошёл хороший путь от 7ки до 9ки,был универсален и вынослив,да он лучший даже без удара..
Вынослив? Шава? Не смешно.
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