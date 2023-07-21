Гаджи Гаджиев: «Аршавин – лучший нападающий с момента распада СССР, хоть и не «девятка»

Гаджи Гаджиев назвал Андрея Аршавина лучшим форвардом в истории России.

– С момента распада СССР я бы назвал лучшим нападающим . Хотя это сложно, могу кого-то не вспомнить.

– Аршавин не классическая «девятка».

– Да, были , , , Радченко – хорошие форварды. Может быть, Бесчастных, но все-таки были посильнее ребята. Еще был Погребняк, которого можно отнести к этой группе.

Аршавин не «девятка», но все равно попадает в категорию нападающих. Я бы среди них все-таки выделил его, – заявил президент махачкалинского « ».

Аршавин о поведении в молодости: «Мы по черте ходили с Быстровым, Кержаковым, Денисовым. Сейчас это могло грустно кончиться, как с Кокорой. Нам повезло»