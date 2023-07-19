Гаджиев об Исинбаевой: «Если отрекаешься от родины, можно это назвать предательством. Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?»
Гаджи Гаджиев раскритиковал высказывания Елены Исинбаевой о России.
Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка заявила: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное».
«Безусловно, оправданное решение – изменить название стадиона. У нас есть куда более элитные и морально верные спортсмены.
Согласен с мнением главы Республики Дагестан. Живешь в Испании, тебе там интересно – вот и называй своим именем стадион или улицу.
Она предпочла жизнь, устраивающую ее в Испании, не на родине. Я не приветствую такого поступка в спортсменах!
Если ты отрекаешься от своей родины, можно это назвать любым словом, в том числе и предательством. Живи там, окей. Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» – заявил президент «Динамо» Махачкала.
Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках
да что там кормила?!
страна вместо тебя и прыгала!)
И патриоты, и либералы …
Один МОК над схваткой )))
Данон не даст соврать !
P.S. при чëм здесь "левые" и "правые"? Текущему правительству глубоко плевать на эти условности
Ну а то что свинтила в Монако, а потом в Испанию-прям вот сейчас сюрпризом стало. Хорошо хоть в укор не ставят что ушла тренироваться к Бубке,национальность у того в свете последних лет неблагонадежная для экс-депутата и ярого путиниста...