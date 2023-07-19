Гаджиев об Исинбаевой: «Если отрекаешься от родины, можно это назвать предательством. Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?»

Гаджи Гаджиев раскритиковал высказывания Елены Исинбаевой о России.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион имени Исинбаевой в .

Ранее двукратная олимпийская чемпионка заявила: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное».

«Безусловно, оправданное решение – изменить название стадиона. У нас есть куда более элитные и морально верные спортсмены.

Согласен с мнением главы Республики Дагестан. Живешь в Испании, тебе там интересно – вот и называй своим именем стадион или улицу.

Она предпочла жизнь, устраивающую ее в Испании, не на родине. Я не приветствую такого поступка в спортсменах!

Если ты отрекаешься от своей родины, можно это назвать любым словом, в том числе и предательством. Живи там, окей. Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» – заявил президент «Динамо» Махачкала.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках