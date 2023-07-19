Гаджиев об Исинбаевой: «Если отрекаешься от родины, можно это назвать предательством. Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Елена Исинбаева Гаджи Муслимович Гаджиев Политика Динамо Махачкала Сергей Меликов Футбол

Гаджи Гаджиев раскритиковал высказывания Елены Исинбаевой о России.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка заявила: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное».

«Безусловно, оправданное решение – изменить название стадиона. У нас есть куда более элитные и морально верные спортсмены.

Согласен с мнением главы Республики Дагестан. Живешь в Испании, тебе там интересно – вот и называй своим именем стадион или улицу.

Она предпочла жизнь, устраивающую ее в Испании, не на родине. Я не приветствую такого поступка в спортсменах!

Если ты отрекаешься от своей родины, можно это назвать любым словом, в том числе и предательством. Живи там, окей. Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» – заявил президент «Динамо» Махачкала.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

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38 комментариев

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Дима Рогач
А что она сказала про страну ?
+30
-5
+25
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Savarona25
Исинбаева не зря чемпионка в прыжках - сумела вовремя соскочить. И вот это ей не простят. А вовсе не высказывания. Как мы недавно видели, прощается и гораздо более серьезное.
+20
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+20
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Maturmalai
За то, что Исинбаева подарила Родине обнуленного Путина перед тем, как соскочить с корабля, ее именем надо назвать какое-нибудь исправительное учреждение. В России или Испании - неважно.
+21
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+14
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Не уверен!!
Ответ Дима Рогач
А что она сказала про страну ?
Просто она также как дети и родственники почти всех наших депутатов живут за границей. Но смелости у всяких Гаджиевых хватает только на женщин вякать
+17
-3
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Кирилл Мефодий
Ответ Nacho13
Да что она такого сказала? Никак понять не могу. Очевидно же, что у всех спортсменов ЦСКА звание номинальное. Так и в СССР было.
Нет такого понятия, как "номинальное звание". Она именно за это звание в МО получала зарплату, ранний выход на пенсию и прочие льготы.
+17
-4
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arisstopane
Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» – заявил президент «Динамо» Махачкала.
да что там кормила?!
страна вместо тебя и прыгала!)
+10
0
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equipe
жабогадюкинг
+11
-2
+9
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Pelerin
Посмотрел бы я на местных юзеров, если бы у всех была возможность уехать в Испанию и жить там на сбережения. Уверен все бы остались, там ведь нет такого заботливого правительства...
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ЦСКА1960
Ответ Savarona25
Исинбаева не зря чемпионка в прыжках - сумела вовремя соскочить. И вот это ей не простят. А вовсе не высказывания. Как мы недавно видели, прощается и гораздо более серьезное.
👏👏👏
+5
0
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jwbmwbqvih
Ответ Дима Рогач
А что она сказала про страну ?
Абсолютно ничего
+7
-2
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Алексей Ненахов
Ответ Pavelaznaurov
Комментарий удален модератором
Ну если она получала пенсию по званию , то можно понять , остальное вода , и она ни чего противозаконного не сказала
+5
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OldRedWhite
Ответ Pavelaznaurov
Комментарий удален модератором
Все требуют её крови теперь !
И патриоты, и либералы …
Один МОК над схваткой )))
+5
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Maturmalai
Ответ Pelerin
Как раз спасут. 10 лет ВНЖ и гражданство. Деньги не в наших же банках. P.S. при чëм здесь "левые" и "правые"? Текущему правительству глубоко плевать на эти условности
Посмотрят на ее послужной список и вместо ВНЖ и гражданства отправят на Родину, чтобы она ненароком не пропустила очередные сроки Путина, за которые так старалась.
+4
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OldRedWhite
Ответ Не уверен!!
Просто она также как дети и родственники почти всех наших депутатов живут за границей. Но смелости у всяких Гаджиевых хватает только на женщин вякать
Кавказ дело тонкое !
Данон не даст соврать !
+4
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Pelerin
Ответ Kit244098
Хрен она соскочит. Её с одинаковым удовольствием удавят и левые и правые. Судьбинушка её дальнейшая, куда ниже средней. И никакие виды на жительство её не спасут.
Как раз спасут. 10 лет ВНЖ и гражданство. Деньги не в наших же банках.

P.S. при чëм здесь "левые" и "правые"? Текущему правительству глубоко плевать на эти условности
+4
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Maturmalai
Ответ Сергей Васильев
Либеральные дети со спортса: с детства за Исинбаеву!
За этого верного члена путитима и комиссии по путиобнулению? Не думаю.
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воробей джек
Вообще-то она сама себя кормила! Кормильцы хреновы.
+1
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Viks
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Скоро её попрут с Тенерифе. В родной Волгоград.
Чушь. У неё наверняка Вид на жительство одной из европейских стран, Швейцарии, вероятно, ибо она работает в МОК.
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Сергей Жарковский
Прыгучая майорша!👍
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НАВАЛЬНЫЙ
Скоро её попрут с Тенерифе. В родной Волгоград.
+3
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Ромарио
Ну в принципе зная Лену-она всегда была хитромудрой и очень умело пользовалась знакомствами и на удивление вовремя соскакивала при первом шухере. И с Трофимовым и покойным Вовой (волгоградцы в курсе кто это) так было.
Ну а то что свинтила в Монако, а потом в Испанию-прям вот сейчас сюрпризом стало. Хорошо хоть в укор не ставят что ушла тренироваться к Бубке,национальность у того в свете последних лет неблагонадежная для экс-депутата и ярого путиниста...
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Никул
Ну на счет кормила вопрос спорный. Мне вот 38 лет. Когда я был маленький страна упорно отказывалась меня кормить, даже не так, отбирала еду, Мама пыталась ее достать, но страна вцепилась в еду мертвой хваткой. Без понятия, как она умудрялась, что то достать, списываю все на магию или алхимию, Мама не рассказывала. Не знаю сколько лет Исымбаевой, лень гуглить, думаю плюс минус столько же, что то мне подсказывает, что детство у нее тоже было не сахар, как у большинства людей нашего поколения. Для того, чтобы страна начала ее "кормить", ей пришлось стать лучшей в мире. Про политику и взгляды Исымбаевой ни слова не пишу, есть ей, что предъявить это и без меня сделают. Просто странно, когда людям моего поколения рассказывают, что какая-то страна, кого-там кормила.
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Сергей Васильев
Ответ Maturmalai
За этого верного члена путитима и комиссии по путиобнулению? Не думаю.
Главные параметры либерала - тупость и беспринципность. Они во время недавнего мятежа всем сердцем были за него. А потом "в киевских роддомах новорождённых Вагнер и Пригожин обратно переименовали в Гриць и Тарас"
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Chernoy
Достали уже про кормежку, честно. Страна «кормит» только тех, кто своими трудом, потом и кровью прославляет ее в мире. Это не кормежка, а взаимовыгодное сотрудничество. Вот большинство абсолютное депутатов страна действительно тупо кормит.
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Viks
Она не отрекалась, она не предавала - всё в кучу не надо валить.
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