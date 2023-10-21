«Реал» надеется купить Дэвиса за 40 млн евро у «Баварии» летом. 50 млн – максимум

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис деньги Футбол

«Реал» готов потратить на Альфонсо Дэвиса не более 50 млн евро.

По информации Bild, летом мадридский клуб надеется подписать левого защитника «Баварии» за 40 миллионов евро.

Максимальная сумма, которую готовы вложить в покупку Дэвиса, составляет 50 миллионов евро.

Контракт Альфонсо с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне игрок, который выступает за мюнхенцев с января 2019 года, поучаствовал в 11 матчах клуба и сделал 3 голевые передачи.

Полную статистику 22-летнего канадца можно найти здесь.

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48 комментариев

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Арам Саркисян
Бавария за столько не отдаст)
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Pucheslav
Ответ Jean_M
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Какая разница какого цвета у них кожа ?
+17
-2
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Johnie
Ответ Арам Саркисян
Бавария за столько не отдаст)
Отдаст, когда останется год по контракту, который не будет продлён...

Год до окончания будет уже в 2024-м...
+22
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+12
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Футбол_это_жизнь
Ответ Johnie
Отдаст, когда останется год по контракту, который не будет продлён... Год до окончания будет уже в 2024-м...
Вы так же про Мбаппе говорили, а до этого лет 5 про Азара, а потом про Левандовски!
+16
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Кирилл Лавров
Ответ GuruFutbola
Это будет угар над пивоварней, Барса еще мусиалу заберет с кимихом
Барса скоро в Сегунду отправится)
+11
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+8
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Ya glor
Надеюсь продлят контракт с ним, и не поверят ошибку , как с Алабой
Но 50 мультов это смех цена за него
+7
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Pucheslav
Ответ Jean_M
Разница в том, что не бывает сливок черного цвета
Так у них футболски сливочные, а не кожа
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Футбол_это_жизнь
Ответ Рома Santi
Контракт заканчиваеться, плюс он уже говарил что не продлит контракт и хочет в реал
И скинь ссылку где он якобы говАрил, что хочет в реал?!
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Wild91688
Ответ Верховный Лорд
Комментарий удален модератором
У тебя проблемы на счет этого?
+9
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Игорь Новиков
Ответ Pucheslav
Какая разница какого цвета у них кожа ?
Расистам все время что-то мешает.
+9
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Metalloid
Ну это Реал хочет считай даром его увести, на месте Баварии не отдал бы. даже если он потом бесплатно уйдёт.
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Homelender_666
Ответ Верховный Лорд
Комментарий удален модератором
Бывает. Сборная Франции на 90% состоит из темнокожих игроков. Реал просто покупает талантливую молодёжь. Цвет кожи не имеет значения. Просто в последние годы появилось очень много талантливых темнокожих игроков.
+5
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VictorVallecano
Ответ Jean_M
Футболок у них целых 3 цвета, среди которых и черный. А сливочные - это прозвище, которое становится неактуальным
Вот это каша у тебя в голове.
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de-fussball
пару вбросов про интерес Челси и МЮ, и ценник уходит за сотню
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Johnie
Ответ Jean_M
Разница в том, что не бывает сливок черного цвета
Расист, расист!!!
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alex_vayda
Ответ Верховный Лорд
Комментарий удален модератором
Карвахаль, Кросс, Фран Гарсия?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Арам Саркисян
Бавария за столько не отдаст)
У Дэвиса останется год контракта, если он не захочет его продлять Бавария будет вынуждена продать его чтоб хоть что-то заработать
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Александр Рабонов
Ответ Johnie
Отдаст, когда останется год по контракту, который не будет продлён... Год до окончания будет уже в 2024-м...
Реал за эти 40 миллионов будет послан на три буквы)) Один из лучших на своей позиции будет стоить явно больше 40 миллионов)) Пускай реал диктует свои условия условным реалам сосьедадам)) Бавария явно ничего не потеряет) А вот послать реал это дело чести))
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Matterhorn Zermatt
Ответ Футбол_это_жизнь
Вы так же про Мбаппе говорили, а до этого лет 5 про Азара, а потом про Левандовски!
Левандовски никогда не пытались даже купить, сказочник. Он не нужен был при наличии Карима.
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a2wai
Ответ Ya glor
Надеюсь продлят контракт с ним, и не поверят ошибку , как с Алабой Но 50 мультов это смех цена за него
Алаба сам саботировал подписание нового контракта)
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Johnie
Ответ melmi
Расскажи это Леви Бавария может повторить трюк Леви Если сливочным так нужен Дэвис-платите Прецедент с Кейном уже был
40-50 млн или бесплатно в 2025-м?!

Выбор очевиден.
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ Homelender_666
Бывает. Сборная Франции на 90% состоит из темнокожих игроков. Реал просто покупает талантливую молодёжь. Цвет кожи не имеет значения. Просто в последние годы появилось очень много талантливых темнокожих игроков.
ладно Франция,сча уже у бритов и немцев мало кто остался,сборная эмигрантов
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No Names
Ответ Верховный Лорд
Комментарий удален модератором
А что плохого если все игроки будут темнокожими?
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Ya glor
Ответ a2wai
Алаба сам саботировал подписание нового контракта)
Так это нормально же, хорошо играешь - хорошо получаешь
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БЕКБЕРГАН
Ответ Футбол_это_жизнь
Вы так же про Мбаппе говорили, а до этого лет 5 про Азара, а потом про Левандовски!
И что Азар перешёл в Реал только игра у него не получилось. Левандовский всегда хотел Реал это даже не секрет только когда Реал хотел его Бавария не отпускал, а когда Левандовский стал свободным агентом Реал не хотел его подписать. А Мбаппе это вопрос времени он хот сейчас хочет прийти Реал только одно но его родители очень жадные и голодные к деньгам, Мбаппе не сможет без них нечего решать.
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No Names
Ответ melmi
Еще раз . Кейн бы тоже ушел бесплатно через год , но это не мешало за него Леви заломил цену в 100+ млн Все крутили у виска , говорили что он сумасшедший, так нельзя И у кого теперь эти 100+ млн на счету ? Бавария так же может поступить
Сравнивать Кейна и Девиса глупо! На тот момент Баварии нужен был топ нападающий,вот и купили. А вот Мадрид может и до 2025 го подождать,если нужно!
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Johnie
Ответ melmi
Еще раз . Кейн бы тоже ушел бесплатно через год , но это не мешало за него Леви заломил цену в 100+ млн Все крутили у виска , говорили что он сумасшедший, так нельзя И у кого теперь эти 100+ млн на счету ? Бавария так же может поступить
Леви и старину Переса сравнивать некорректно, на мой взгляд.

Немцы более прагматичные и вряд ли будут тянут кота за одно место, учитывая желание самого Дэвиса перейти
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БЕКБЕРГАН
Ответ Футбол_это_жизнь
2025 год это еще 2 сезона! Даже после следующего они его в АПЛ продадут за 50+ спокойно!
Если сам Девис этого хочет а если он не хочет в АПЛ Бавария не сможет его продать. Здесь не желание Бавария а желание игрока зависит куда он хочет переходить.
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melmi
Ответ Johnie
40-50 млн или бесплатно в 2025-м?! Выбор очевиден.
Еще раз . Кейн бы тоже ушел бесплатно через год , но это не мешало за него Леви заломил цену в 100+ млн
Все крутили у виска , говорили что он сумасшедший, так нельзя
И у кого теперь эти 100+ млн на счету ?
Бавария так же может поступить
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melmi
Ответ Johnie
Отдаст, когда останется год по контракту, который не будет продлён... Год до окончания будет уже в 2024-м...
Расскажи это Леви
Бавария может повторить трюк Леви
Если сливочным так нужен Дэвис-платите
Прецедент с Кейном уже был
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Рома Santi
Ответ Футбол_это_жизнь
2025 год это еще 2 сезона! Даже после следующего они его в АПЛ продадут за 50+ спокойно!
https://www.sports.ru/football/1115264944-devis-xochet-perejti-v-real-etim-ili-sleduyushhim-letom-madridczy-plan.html?sl=1
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Рома Santi
Ответ Арам Саркисян
Бавария за столько не отдаст)
Контракт заканчиваеться, плюс он уже говарил что не продлит контракт и хочет в реал
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Адам Адамов
Надеюсь продлит контракт.
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mrbt928d9j
за 40 млн могут 80000 Суторминых взять, а не Дэвиса
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Да да да, за 50 лямов. Баварии можно не напрягаться после таких заявлений. Его цена 120 минимум, по нынешним меркам. И не надо говорить про год контракта. 30-ти летнего Кейна с годом контракта, Бавария купила за 100 лямов, учитывая, что это Бавария, и она очень выгодно старается всех покупать.
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Jean_M
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Верховный Лорд
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