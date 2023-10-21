«Реал» надеется купить Дэвиса за 40 млн евро у «Баварии» летом. 50 млн – максимум
«Реал» готов потратить на Альфонсо Дэвиса не более 50 млн евро.
По информации Bild, летом мадридский клуб надеется подписать левого защитника «Баварии» за 40 миллионов евро.
Максимальная сумма, которую готовы вложить в покупку Дэвиса, составляет 50 миллионов евро.
Контракт Альфонсо с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.
В этом сезоне игрок, который выступает за мюнхенцев с января 2019 года, поучаствовал в 11 матчах клуба и сделал 3 голевые передачи.
Полную статистику 22-летнего канадца можно найти здесь.
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Год до окончания будет уже в 2024-м...
Но 50 мультов это смех цена за него
Выбор очевиден.
Немцы более прагматичные и вряд ли будут тянут кота за одно место, учитывая желание самого Дэвиса перейти
Все крутили у виска , говорили что он сумасшедший, так нельзя
И у кого теперь эти 100+ млн на счету ?
Бавария так же может поступить
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Если сливочным так нужен Дэвис-платите
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