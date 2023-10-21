«Реал» надеется купить Дэвиса за 40 млн евро у «Баварии» летом. 50 млн – максимум

«Реал» готов потратить на Альфонсо Дэвиса не более 50 млн евро.

По информации Bild, летом мадридский клуб надеется подписать левого защитника «Баварии» за 40 миллионов евро.

Максимальная сумма, которую готовы вложить в покупку , составляет 50 миллионов евро.

Контракт Альфонсо с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне игрок, который выступает за мюнхенцев с января 2019 года, поучаствовал в 11 матчах клуба и сделал 3 голевые передачи.

Полную статистику 22-летнего канадца можно найти здесь.

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