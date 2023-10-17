«Реал» и «Ливерпуль» интересуются Мусиалой. «Бавария» хочет продлить контракт с хавбеком, но переговоры остановились

Теги Бавария Хасан Салихамиджич Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала интересен топ-клубам АПЛ и Ла Лиги.

По информации Bild, интерес к полузащитнику «Баварии» проявляют несколько топ-клубов Англии, в том числе «Ливерпуль». «Реал» тоже рассматривает возможность подписания игрока.

Контракт Мусиалы с мюнхенским клубом рассчитан до 2026 года, и «Бавария» хочет его продлить. В апреле состоялась встреча хавбека с бывшим спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем, которая должна была положить начало переговорам, но с тех пор процесс продления соглашения остановился. Салихамиджич был уволен в мае. 

Отмечается, что футболист и его агенты намерены следить за тем, как будет развиваться его карьера в нынешнем клубе – они хотят убедиться, что Джамал будет ключевым игроком «Баварии». 

Сейчас Мусиала зарабатывает около 8 миллионов евро в год. «Бавария» готова значительно повысить ему зарплату, сделав его одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

В текущем сезоне Бундеслиги полузащитник провел 4 матча. Подробную статистику 20-летнего немца можно найти здесь

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41 комментарий

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Fona
Ответ Андрей Редькин
Мусиала немец вообще-то…))
У него двойное гражданство, так что ни одно утверждение не будет ошибочно
+13
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+11
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Андрей Редькин
Мусиала немец вообще-то…))
+14
-4
+10
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Тухель
Ответ GloryReal
Хорошее усиление будет для Реала. Тем более Кроос и Модрич уйдут.
Кроос и Модрич сейчас занимают позицию 10 в РМ? Или может там играет Беллингем?
Мусиала давно стал 6 или 8 номером? Мусиала играет или левого напа или 10. Связи старения Модрича, Крооса и трансфером Мусиалы нет.
+8
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Тухель
Я думаю это игра агентов ради выбиваний больших денег. В Ливерпуле ЦП пашут как черти и если со скептицизмом люди обсуждали работоспособность Сабослаи летом, то ленивый Мусиала точно темп не выдержит, а в тройке нападения у Ливерпуля и так игроков достаточно.
А РМ посадивший на банку Беллингема ради Мусиала это вообще мечта, только фанатов условного Атлетико, но точно не фанатов РМ.
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Верховный Лорд
У Реала скауты есть, которые следят за нападающими там, или защитниками?
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real19024ver
Ответ Nohcho Vu
🖕🏿😆
Так же примерно говорили про Кросса и Алабу
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Nohcho Vu
Ответ GloryReal
Хорошее усиление будет для Реала. Тем более Кроос и Модрич уйдут.
🖕🏿😆
+5
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xQcoW
Только тут будут публиковать желтизну как бильд
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Grime Font
Ответ Андрей Редькин
Мусиала немец вообще-то…))
Джамал играл во всех сборных Англии от ю15 до ю21
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Lubitely
Рано еще Джамалю становиться одним из самых высокооплачиваемых игроков в клубе
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<~Inter~>
Ответ Тухель
Я думаю это игра агентов ради выбиваний больших денег. В Ливерпуле ЦП пашут как черти и если со скептицизмом люди обсуждали работоспособность Сабослаи летом, то ленивый Мусиала точно темп не выдержит, а в тройке нападения у Ливерпуля и так игроков достаточно. А РМ посадивший на банку Беллингема ради Мусиала это вообще мечта, только фанатов условного Атлетико, но точно не фанатов РМ.
Так Мусиала в прессинге всегда отрабатывает. Не стоит придумывать проблемы которых нет. В Реале же Беллингем легко может играть глубже без потери качества
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zidane467554
Ответ che kaif
Реал соревнуется с Ливерпулем чей же фарм бавар проект
че там мбаппе? попрежнему хозяин псж?
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Jor Hakobyan
Ответ real19024ver
Так же примерно говорили про Кросса и Алабу
но все равно 🖕😁
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zidane467554
Ответ real19024ver
Так же примерно говорили про Кросса и Алабу
они ушли уже после того как добыли кучу трофеев
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Денис Курбатов
Ответ rdyabin@icloud.com
Все бегут из Баварии. Очень токсичная атмосфера внутри. Лгбт-кардинал горецка, вечно всем недовольные легенды-старики мюллеры, пионер-стукачок павлик киммих-морозов и тд.
еще никто и не убежал. а другие клубы могут проявлять интерес сколько угодно
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che kaif
Ответ _El Nino_
Если уж на худой конец придется продать Салаха за те 150-200, что пишут в прессе, думаю их смело можно будет транзитом предлагать за него. Но и то не думаю, что баварцы примут это предложение. А реалу нужен именно цн как по мне. И скорее всего им будет Мбаппе.
Мбаппе в ливере звучит примерно как Месси в Оренбурге💪😁
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_El Nino_
Ответ che kaif
Мбаппе в ливере звучит примерно как Месси в Оренбурге💪😁
Странный ты конечно сделал вывод по моему комменту, но ладно
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Eden Hazard
Ответ mr kovalsky
А что там было написано? Я так понимаю отредачили
Английский полузащитник, скорее всего.
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mr kovalsky
Ответ Андрей Редькин
Мусиала немец вообще-то…))
А что там было написано? Я так понимаю отредачили
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Усы Годзиллы
Да там еще 2,5 года.

Несколько раз успеют продлить.
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Dr. J 24
Мусиала-Беллингем топ
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Рита Ктинидина
А что, Бавария потихоньку становится фарм-клубом Ливерпуля?)
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_El Nino_
Если уж на худой конец придется продать Салаха за те 150-200, что пишут в прессе, думаю их смело можно будет транзитом предлагать за него. Но и то не думаю, что баварцы примут это предложение.

А реалу нужен именно цн как по мне. И скорее всего им будет Мбаппе.
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Бронислав Каминский
Англо-немец по имени Джамал с негритянской внешностью клиент Реала
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Уолтер Собчак
Англичанин? Он за Германию играет, так что правильнее будет писать немец.
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