«Реал» и «Ливерпуль» интересуются Мусиалой. «Бавария» хочет продлить контракт с хавбеком, но переговоры остановились

Джамал Мусиала интересен топ-клубам АПЛ и Ла Лиги.

По информации Bild, интерес к полузащитнику «Баварии» проявляют несколько топ-клубов Англии, в том числе « ». « » тоже рассматривает возможность подписания игрока.

Контракт Мусиалы с мюнхенским клубом рассчитан до 2026 года, и «Бавария» хочет его продлить. В апреле состоялась встреча хавбека с бывшим спортивным директором клуба , которая должна была положить начало переговорам, но с тех пор процесс продления соглашения остановился. Салихамиджич был уволен в мае.

Отмечается, что футболист и его агенты намерены следить за тем, как будет развиваться его карьера в нынешнем клубе – они хотят убедиться, что Джамал будет ключевым игроком «Баварии».

Сейчас Мусиала зарабатывает около 8 миллионов евро в год. « » готова значительно повысить ему зарплату, сделав его одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

В текущем сезоне Бундеслиги полузащитник провел 4 матча. Подробную статистику 20-летнего немца можно найти здесь.

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