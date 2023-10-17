«Реал» и «Ливерпуль» интересуются Мусиалой. «Бавария» хочет продлить контракт с хавбеком, но переговоры остановились
Джамал Мусиала интересен топ-клубам АПЛ и Ла Лиги.
По информации Bild, интерес к полузащитнику «Баварии» проявляют несколько топ-клубов Англии, в том числе «Ливерпуль». «Реал» тоже рассматривает возможность подписания игрока.
Контракт Мусиалы с мюнхенским клубом рассчитан до 2026 года, и «Бавария» хочет его продлить. В апреле состоялась встреча хавбека с бывшим спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем, которая должна была положить начало переговорам, но с тех пор процесс продления соглашения остановился. Салихамиджич был уволен в мае.
Отмечается, что футболист и его агенты намерены следить за тем, как будет развиваться его карьера в нынешнем клубе – они хотят убедиться, что Джамал будет ключевым игроком «Баварии».
Сейчас Мусиала зарабатывает около 8 миллионов евро в год. «Бавария» готова значительно повысить ему зарплату, сделав его одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба.
В текущем сезоне Бундеслиги полузащитник провел 4 матча. Подробную статистику 20-летнего немца можно найти здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Мусиала давно стал 6 или 8 номером? Мусиала играет или левого напа или 10. Связи старения Модрича, Крооса и трансфером Мусиалы нет.
А РМ посадивший на банку Беллингема ради Мусиала это вообще мечта, только фанатов условного Атлетико, но точно не фанатов РМ.
Несколько раз успеют продлить.
А реалу нужен именно цн как по мне. И скорее всего им будет Мбаппе.