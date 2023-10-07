«Реал» хочет купить Дэвиса у «Баварии» в 2024-м. Защитник нравится Анчелотти – тренер не исключает, что останется в клубе
Альфонсо Дэвис может перейти в «Реал» в следующем году.
Мадридский клуб сохраняет интерес к левому защитнику «Баварии», срок контракта которого истекает в 2025 году. «Реал» хочет приобрести его в 2024-м.
Отмечается, что Дэвис нравится Карло Анчелотти – тренер не исключает, что останется в клубе и по завершении сезона, хотя его нынешний контракт рассчитан до лета, а в сборной Бразилии его назначение считается гарантированным.
Мадридцы хотят подписать на позицию левого защитника игрока, который будет отрабатывать как в обороне, так и в атаке, и Дэвис считается лучшим вариантом на рынке.
По информации As, следующим летом «Реал» хочет купить канадца по максимально выгодной цене и отпустить Ферлана Менди в другой клуб.
Дэвис знает об интересе испанского клуба, но сейчас сосредоточен на том, чтобы провести успешный сезон.
В текущем розыгрыше Бундеслиги Альфонсо провел 6 матчей и сделал 3 ассиста. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
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Но есть не меньшая проблема справа , вот кем там усиливать позицию пока не ясно , учитывая , что Хакими лучше бесплатно подарят в Саудию , чем продадут Мадриду .
Если уж совсем рассуждать и предполагать назначение Алонсо , то по той схеме , которой он пользуется , Дэйвис и Ашраф просто как влитые зайдут.