«Реал» хочет купить Дэвиса у «Баварии» в 2024-м. Защитник нравится Анчелотти – тренер не исключает, что останется в клубе

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Ферлан Менди Альфонсо Дэвис Футбол

Альфонсо Дэвис может перейти в «Реал» в следующем году.

Мадридский клуб сохраняет интерес к левому защитнику «Баварии», срок контракта которого истекает в 2025 году. «Реал» хочет приобрести его в 2024-м. 

Отмечается, что Дэвис нравится Карло Анчелотти – тренер не исключает, что останется в клубе и по завершении сезона, хотя его нынешний контракт рассчитан до лета, а в сборной Бразилии его назначение считается гарантированным.

Мадридцы хотят подписать на позицию левого защитника игрока, который будет отрабатывать как в обороне, так и в атаке, и Дэвис считается лучшим вариантом на рынке.

По информации As, следующим летом «Реал» хочет купить канадца по максимально выгодной цене и отпустить Ферлана Менди в другой клуб.

Дэвис знает об интересе испанского клуба, но сейчас сосредоточен на том, чтобы провести успешный сезон. 

В текущем розыгрыше Бундеслиги Альфонсо провел 6 матчей и сделал 3 ассиста. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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26 комментариев

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Церебральный Сортировщик
Ответ Антиглор17
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Вроде в барсу не собирался🤷🏻‍♂️
+53
-7
+46
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dr. cage
Вообще плевать, кто будет под Камавингой на банке сидеть..
+32
-8
+24
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benjamin92
Ну тут как говорит Андрей Хенто: либо перейдёт и сможет помочь клубу, либо не перейдёт и не сможет помочь
+17
-6
+11
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Турко Ибрагимов
Ответ Андрей
ну в реал на банку он не пойдет. так что мадридцы либо меняем на Камавингу, либо никак.
губа не дура))
+6
0
+6
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Церебральный Сортировщик
Мадриду лучше сосредоточиться на позиции правого защитника
+4
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corazón blanco
Ответ benjamin92
Ну тут как говорит Андрей Хенто: либо перейдёт и сможет помочь клубу, либо не перейдёт и не сможет помочь
Шутка повторенная сотни раз от этого смешнее не становится. Вы хотите высмеять меня из-за примитивности моих комментариев? Так мои комментарии по сравнению с Вашими, будет объективны, более информативные. В Вашем же лексиконе только судейские победы, оскорбления Мадрида и больше абсолютно ничего. Скучный Вы человек.
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corazón blanco
Ответ Dexter Morgan
Джеймса заберут потом.
Рис Джеймс слишком подвержен травмам, плюс он воспитанник Челси и любит клуб всем сердцем. Поэтому вряд ли такой трансфер осуществим.
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Brigande
Фран разочаровал, поэтому кровь из носу необходим топовый латераль , такой как Дэйвис .
Но есть не меньшая проблема справа , вот кем там усиливать позицию пока не ясно , учитывая , что Хакими лучше бесплатно подарят в Саудию , чем продадут Мадриду .
Если уж совсем рассуждать и предполагать назначение Алонсо , то по той схеме , которой он пользуется , Дэйвис и Ашраф просто как влитые зайдут.
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Роман
Шикарный защитник. В соло Барсу обыгрывал.
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Смари Муха
Ответ benjamin92
Ну тут как говорит Андрей Хенто: либо перейдёт и сможет помочь клубу, либо не перейдёт и не сможет помочь
А может перейти и никак не помочь
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manchester791@icloud.com
Ответ Антиглор17
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А,ну ладно
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Mustang Shelby
не то что карло хочет его видеть, но и руководство реала тоже хочет дэвиса
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Дениска Воропаев
Ответ Андрей
ну в реал на банку он не пойдет. так что мадридцы либо меняем на Камавингу, либо никак.
ну Камавинга израет с краю не по своей инициативе то.
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Данияр Жумабекович
Ответ Андрей
ну в реал на банку он не пойдет. так что мадридцы либо меняем на Камавингу, либо никак.
чтоб Камавингу вам забрать, надо будет полсостава отдать и тренеров в придачу, ибо Эду мегауниверсален, если вы знаете о чем я)
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Dexter Morgan
Ответ Рокко Сиффредди
скоро в реале одни негры будут играть.
Пусть играют. Цвет кожи не имеет значения.
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