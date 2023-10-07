«Реал» хочет купить Дэвиса у «Баварии» в 2024-м. Защитник нравится Анчелотти – тренер не исключает, что останется в клубе

Альфонсо Дэвис может перейти в «Реал» в следующем году.

Мадридский клуб сохраняет интерес к левому защитнику «Баварии», срок контракта которого истекает в 2025 году. «Реал» хочет приобрести его в 2024-м.

Отмечается, что Дэвис нравится – тренер не исключает, что останется в клубе и по завершении сезона, хотя его нынешний контракт рассчитан до лета, а в сборной Бразилии его назначение считается гарантированным.

Мадридцы хотят подписать на позицию левого защитника игрока, который будет отрабатывать как в обороне, так и в атаке, и считается лучшим вариантом на рынке.

По информации As, следующим летом « » хочет купить канадца по максимально выгодной цене и отпустить в другой клуб.

Дэвис знает об интересе испанского клуба, но сейчас сосредоточен на том, чтобы провести успешный сезон.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Альфонсо провел 6 матчей и сделал 3 ассиста. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

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