«Реал» планирует подписать летом 2024-го двух крайних защитников. Дэвис – приоритет, трансфер Джеймса трудноосуществим (Relevo)
«Реал» летом планирует усилить линию обороны.
По информации Relevo, «Реал» планирует подписать левого и правого защитников на долгосрочную перспективу. Приоритетом клуба на летнее трансферное окно станет трансфер Альфонсо Дэвиса.
На позицию правого защитника планируется подписать игрока, который в перспективе смог бы заменить Даниэля Карвахаля, поскольку молодые воспитанники «Реала» не убеждают руководство клуба.
Отмечается, что скауту мадридцев Хуни Калафату нравится кандидатура Риса Джеймса, однако его подписание ближайшим летом выглядит трудноосуществимым.
Кроме того, не исключено продление контракта с Лукасом Васкесом, чье соглашение с «Реалом» истекает в конце сезона, поскольку испанец считается важным игроком в раздевалке команды.
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Не будет там ни Джеймса, ни Дэвиса.
Налево - Жирков.
Закроют бровки на долго в Реале.