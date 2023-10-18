«Реал» планирует подписать летом 2024-го двух крайних защитников. Дэвис – приоритет, трансфер Джеймса трудноосуществим (Relevo)

«Реал» летом планирует усилить линию обороны.

По информации Relevo, « » планирует подписать левого и правого защитников на долгосрочную перспективу. Приоритетом клуба на летнее трансферное окно станет трансфер .

На позицию правого защитника планируется подписать игрока, который в перспективе смог бы заменить , поскольку молодые воспитанники «Реала» не убеждают руководство клуба.

Отмечается, что скауту мадридцев Хуни Калафату нравится кандидатура , однако его подписание ближайшим летом выглядит трудноосуществимым.

Кроме того, не исключено продление контракта с , чье соглашение с «Реалом» истекает в конце сезона, поскольку испанец считается важным игроком в раздевалке команды.

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