«Реал» планирует подписать летом 2024-го двух крайних защитников. Дэвис – приоритет, трансфер Джеймса трудноосуществим (Relevo)

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Даниэль Карвахаль Лукас Васкес Альфонсо Дэвис Рис Джеймс Хуни Калафат Футбол

«Реал» летом планирует усилить линию обороны.

По информации Relevo, «Реал» планирует подписать левого и правого защитников на долгосрочную перспективу. Приоритетом клуба на летнее трансферное окно станет трансфер Альфонсо Дэвиса.

На позицию правого защитника планируется подписать игрока, который в перспективе смог бы заменить Даниэля Карвахаля, поскольку молодые воспитанники «Реала» не убеждают руководство клуба.

Отмечается, что скауту мадридцев Хуни Калафату нравится кандидатура Риса Джеймса, однако его подписание ближайшим летом выглядит трудноосуществимым.

Кроме того, не исключено продление контракта с Лукасом Васкесом, чье соглашение с «Реалом» истекает в конце сезона, поскольку испанец считается важным игроком в раздевалке команды.

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32 комментария

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Антиглор17
А подавать они будут на Кейна с Мбаппе, слышали уже.
Не будет там ни Джеймса, ни Дэвиса.
+16
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ХавиГави_Паратрупер
Джеймс самое то. А то медперсоналу скучно после завершения карьеры Азара🤓
+12
-5
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Caniball
Ответ Владислав Бондарчук
Набабкину пора давно уже на повышение, молодой перспективный, закроет правый и левый фланг сразу
Направо - Набабкин.
Налево - Жирков.
Закроют бровки на долго в Реале.
+7
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Владислав Бондарчук
Набабкину пора давно уже на повышение, молодой перспективный, закроет правый и левый фланг сразу
+5
0
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VuNePonimaete
Ответ Антиглор17
А подавать они будут на Кейна с Мбаппе, слышали уже. Не будет там ни Джеймса, ни Дэвиса.
Мнение рычажника забыли спросить
+5
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corazón blanco
Джеймс - не просто капитан и игрок Челси, а воспитанник, который любит свой клуб всем сердцем + зачастую травмирован. Поэтому на месте руководства всерьез не рассматривал этот вариант. Жаль, что Хакими продлил свой контракт с Парижем и из золотой клетки, тем более после ситуации с Мбаппе осуществить этот трансфер невозможен. Дэвис это конечно топ-игрок с Винисиусом это будет ультрамобильный фланг.
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Алксандр Гадюшкин
Это под Хаби Алонсо скорее всего 😃
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<~Inter~>
Ответ Карен Григорян
А можно Фримпонга? Цена в два раза меньше, а толку будет уж точно больше, чем от хрусталя дэвиса. Если он в Германии столько ломается, то в Испании будет еще хуже Карвахаля.
Фримпонг правый защитник, а Дэвис левый
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ShamilK
Ответ corazón blanco
Джеймс - не просто капитан и игрок Челси, а воспитанник, который любит свой клуб всем сердцем + зачастую травмирован. Поэтому на месте руководства всерьез не рассматривал этот вариант. Жаль, что Хакими продлил свой контракт с Парижем и из золотой клетки, тем более после ситуации с Мбаппе осуществить этот трансфер невозможен. Дэвис это конечно топ-игрок с Винисиусом это будет ультрамобильный фланг.
Хакими то тут причем с продлением контракта. Вопросы нужно задавать бездарному руководству, которое слило Ашрафа с Тео за копейки
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corazón blanco
Ответ ShamilK
Хакими то тут причем с продлением контракта. Вопросы нужно задавать бездарному руководству, которое слило Ашрафа с Тео за копейки
Ашраф не хотел бороться за место в стартовом составе с Карвахалем, а хотел сразу гарантий, что будет первым номером в команде. Плюс тогда была пандемия и его продали за неплохие деньги, что кстати помогло клубу получить положительный баланс в период пандемии. Тел когда играл в Мадриде, честно говоря не впечатлял и я рад, что в Милане он раскрылся и стал одним из лучших в мире на своей позиции.
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Лёха Жданчик
Джеймса надо покупать сразу с командой мед персонала и оборудованной койкой
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ShamilK
Хорошие сказки, но по факту приедет энрик и ТО для Мадрида закончится
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ShamilK
Ответ Предан Мадриду!!!
ты знал, что Одриосола и Йович провалятся? так, Перес тоже нет.
Середняк из Ла Лиги и непонятный чувак из Бундеслиги с одним сезоном. Ну что же могло пойти не так? Но ты от темы не уходи, ты же что-то про экономику начал втирать. В чем суть этой твоей "экономики", если ты сначала вбухиваешь за непонятных игроков миллионы, когда у тебя есть свои игроки в аренде? Хотя Рамос уже говорил об этом, они просто копят на Мбаппе
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Предан Мадриду!!!
Ответ ShamilK
О да, как же мощно Мадрид сэкономил. Только сначала зачем-то вбухали за Одриосолу 40 миллионов и за Йовича 65. А еще Перес отдал Йовича Фиорентине бесплатно, а зарплату платили фиалки. Тоже сэкономили, ну какой же гений
ты знал, что Одриосола и Йович провалятся? так, Перес тоже нет.
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Предан Мадриду!!!
Ответ ShamilK
Не были они ни в каком прайме. Карвахаль с 2018 года прописался в лазарете, а Хакими до 2020 года был в аренде у Дортмунда, а затем в Интере. Могли его вернуть у Итальянцев в 2021 году, но Перес же копил на Мбаппе с Холландом. Марсело в 2018 году уже имел лишний вес, а в сезоне 2018/2019 уже оканчательно развалился. Тео был в аренде в Сосьедада до 2019 года. И раз Марсело с Карвахалем были такими праймовыми, то почему Мадрид купил Менди в 2019 и Одриосолу? В чем логика сливать своих топовых игроков, чтобы купить Одриосолу?
экономика? не, не слышали
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Предан Мадриду!!!
Ответ ShamilK
Хакими то тут причем с продлением контракта. Вопросы нужно задавать бездарному руководству, которое слило Ашрафа с Тео за копейки
слило? когда их продавали на их позициях были праймовые Марсело и Карвахаль, зачем гнобить таланты?
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WeekendAL
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Джеймс самое то. А то медперсоналу скучно после завершения карьеры Азара🤓
Арда Гулер уже занял это вакантное место.
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Предан Мадриду!!!
Ответ Harut Hovsepyan
Если имеется в виду Ева Карнейро, то никто не против))
Ева Канейро после Жозе не в себе
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Harut Hovsepyan
Ответ Лёха Жданчик
Джеймса надо покупать сразу с командой мед персонала и оборудованной койкой
Если имеется в виду Ева Карнейро, то никто не против))
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УльтраПравый
Холанда Купите, он за троих играть сможет, а если потренируется еще и за Куртуа
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Игорь Новиков
Можно из Вальверде правого защитника сделать)
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Карен Григорян
А можно Фримпонга? Цена в два раза меньше, а толку будет уж точно больше, чем от хрусталя дэвиса. Если он в Германии столько ломается, то в Испании будет еще хуже Карвахаля.
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