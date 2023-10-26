Некоторые сотрудники «МЮ» считают, что тен Хаг должен был по-другому поступить с Санчо. Тренер не намерен отступать, чтобы не потерять уважение 

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг непоколебим в своей позиции по Джейдону Санчо.

The Athletic посвятил большой материал ситуации с вингером «МЮ», где разобрал ее со всех сторон.

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

Условие для возвращения Санчо в состав – лично извиниться перед тен Хагом. Но футболист отказался это делать.

Как пишет The Athletic, некоторые сотрудники «МЮ» считают, что с Санчо можно было поступить иначе. Джейдону больше подходит мягкий стиль общения. Они считают, что частные уговоры и поощрения могли бы не довести до такого, но в то же время они признают, что не были в положении тен Хага.

При этом в руководстве «Юнайтед» считают, что тренер сделал все возможное для Джейдона, включая предоставленный ему трехмесячный отпуск в прошлом сезоне.

Те, кто знает тен Хага, говорят, что он очень требовательный. Он считает, что такой подход необходим, поскольку «МЮ» должен быть на вершине. Если игроки не справляются, он дает им второй и третий шансы, но в какой-то момент его терпение заканчивается.

Тен Хаг считает, что все в руках Санчо. Игрок должен лично извиниться и согласиться на то, что «МЮ» публично сообщит об этом. Тренер намерен добиваться своего. Он считает, что если сейчас отступит, то это приведет к снижению уважения к нему.

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96 комментариев

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Neron
Ответ Сергей Максимюк
Тен Хаг напыщенный индюк. представьте чтобы так поступал тот же Анчелотти. настоящий топ-тренер должен уметь договариваться с любым игроком и в любой ситуации, он должен быть не только тренером, но и психологом и хорошим дипломатом для того, чтобы в клубе была по-настоящему здоровая атмосфера уважения, а не атмосфера страха перед "железной рукой". мне казалось, что это очевидно всем, но многим так нравятся "настоящие мужики" и "железные руки"))
Моуриньо не топ тренер?! Или Ферги не топ? Нечего делать слюнтяям в профспорте! Да ещё и с такими зарплатами!
+136
-9
+127
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Алекс Мелкумян
Ответ Сергей Максимюк
Тен Хаг напыщенный индюк. представьте чтобы так поступал тот же Анчелотти. настоящий топ-тренер должен уметь договариваться с любым игроком и в любой ситуации, он должен быть не только тренером, но и психологом и хорошим дипломатом для того, чтобы в клубе была по-настоящему здоровая атмосфера уважения, а не атмосфера страха перед "железной рукой". мне казалось, что это очевидно всем, но многим так нравятся "настоящие мужики" и "железные руки"))
Это не тот Анчелотти который чехвостил Азара и после него он карьеру завершил?
+83
-14
+69
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kaviknat
Ответ Сурен Мардиросян
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Самодур конечно. Именно по-этому в разгар прошлого сезона позволил Санчо решать свои ментальные и психологические проблемы
+50
-3
+47
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Е.Р.
При чем тут Хаг?
Этот недотёпа нарушил все корпоративные принципы и замарал не только Хага, но и клуб.
Уволят Хага, этот малолетний ### все равно должен извиняться только уже перед клубом.
+64
-20
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Алекс Мелкумян
Ответ Сергей Максимюк
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Оба безответственно относятся к тренировкам, плохо играют, не соблюдают режим, не уважают тренера и команду - в чем разные? Только один красавец, потому что "бровью поднимает и у него все играют, великий Анчелотти", а другой злодей и тиран, заставляет футболиста быть профессионалом.
+28
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+27
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Anttii
Вне зависимости от будущего тен Хага, Санчо в МЮ не должно быть.
+26
-1
+25
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stanvixx
Ответ Сергей Максимюк
Тен Хаг напыщенный индюк. представьте чтобы так поступал тот же Анчелотти. настоящий топ-тренер должен уметь договариваться с любым игроком и в любой ситуации, он должен быть не только тренером, но и психологом и хорошим дипломатом для того, чтобы в клубе была по-настоящему здоровая атмосфера уважения, а не атмосфера страха перед "железной рукой". мне казалось, что это очевидно всем, но многим так нравятся "настоящие мужики" и "железные руки"))
При чём тут руки? Ты элементарно даже не в курсе того, что привело тренера к такому поступку, а вешаешь ярлыки "напыщенных индюков" на людей, которых знать не знаешь. Даже сотрудники клуба из этого поста говорят, что "в то же время они признают, что не были на месте Тен Хага" и им сложно судить со стороны. А ты уже определил кто есть кто ))
Бывает же ситуация, когда ты, будучи директором предприятия, требуешь от сотрудника выполнения своих обязанностей (много, долго с ним нянчишься), а он непробиваемо и упёрто вертеть тебя хотел. Но ты же психолог ) Сюсюкайся дальше, пока тебя самого не подвинут 🤷🏻‍♂️
+26
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+24
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Someone from Internet
Ответ Direct free kick
Комментарий удален пользователем
Санчу пора выкидывать из МЮ!
+17
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+17
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Someone from Internet
Санчо Панса опозорил МЮ. Бороться с его дисциплиной, это как бороться с ветряными мельницами. Как говорится: горбатого могила исправит. Легче избавиться от него.
+18
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Дима Берин
Не понимаю, зачем мусолить эту тему так долго?
Санчо ни в одном мачте не показал, что его уровень это железно стартовый состав Юнайтед. Ценник вообще не оправдал себя, как и ожидания.
Отмазки мол Роналду, ТенХаг и бла бла бла оставьте для тех, кто в это верит.
Решфорд после ухода Роналду выдал лучший отрезок в своей карьере.
Санчо же поехал на курорты Нидерландского края чилить.
Более того, ещё до конфликта выкладывали видео с тренировок, где Бруну в поте лица отжимается, а Санчо просто делает вид.
Так что нужно сбагривать этого зазнавшегося чистокровного англосакса. Более того, он вообще воспитаник сити, что он забыл в Юнайтед?
+12
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Серегей Юдин
Смотрел я игры МЮ в конце прошлого сезона да и в этом парочку видел. Что сказать - Санчо полное д..мо сейчас. По сравнению даже с первым сезоном в МЮ он так сдал, что наверное давно забытый всеми Марсиаль лучше его.
+10
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+10
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Сурен Мардиросян
Ответ kaviknat
Самодур конечно. Именно по-этому в разгар прошлого сезона позволил Санчо решать свои ментальные и психологические проблемы
Тогда я не прав. Просто был не в курсе, ибо не шибко интересуюсь английским чемпионатом в целом, а Ман.Юн. в частности. Вам от меня лайк за уместную поправку✌️🙏
+8
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+8
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ta-tosha
Тот случай, когда цена «уважения» будет стоить клубу миллионов 50 фунтов.
По чем опиум для народа? :)))))))
+15
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i.podsvirov@trustentec.ru
Ответ Cristiano Ronaldo
Я слежу за каждым матчем МЮ со времён ухода САФА. Никогда не было такого отвратительного футбола и безнадёги как сейчас. Никогда. При Моуре был плохой футбол, но были трофеи. При Сульшере были хорошие результаты и хороший футбол, даже топов стабильно обыгрывали. Даже при Мойесе и Рангнике мы не смотрелись так плохо, как при ЭТХ. Его увольнение дело времени, команда гибнет.
При Сульшере был хороший футбол? При Рангнике? Что ты курил, что видел хороший футбол? Дай мне)))
+8
-1
+7
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manchester1000
Ответ Сергей Максимюк
Тен Хаг напыщенный индюк. представьте чтобы так поступал тот же Анчелотти. настоящий топ-тренер должен уметь договариваться с любым игроком и в любой ситуации, он должен быть не только тренером, но и психологом и хорошим дипломатом для того, чтобы в клубе была по-настоящему здоровая атмосфера уважения, а не атмосфера страха перед "железной рукой". мне казалось, что это очевидно всем, но многим так нравятся "настоящие мужики" и "железные руки"))
Напыщенный индюк? Фергюсон, Гваридиола, Конте, все эти ребята напыщенные индюки.
+7
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+6
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doomjitsu
По-моему, он его уже давно потерял, как и весь клуб
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Алекс Мелкумян
Ответ Сергей Максимюк
напомни, когда Анчелотти через прессу топил Азара? насколько я помню, по крайней мере публично, Анчелотти всегда очень тактично высказывался и поддерживал Азара, а не выводил его из состава потому что обиделся. Азара загубили в первую очередь травмы, или не помните как он играл до первой серьезной травмы в Мадриде? очевидно, что разные подходы у тренеров и разные ситуации у игроков
> напомни, когда Анчелотти через прессу топил Азара?
Вот например
https://www.sports.ru/football/1114992521-anchelotti-pro-azara-ya-v-reale-ne-dlya-togo-chtoby-davat-vremya-kazhd.html

https://www.sports.ru/football/1114983877-igroki-reala-sochuvstvuyut-azaru-i-ogorcheny-ego-polozheniem-v-komande.html
Про МЮ таких новостей не было, Санчо наборот в команде большинство осудило

Абсолютно одинаковые ситуации, это еще ваш добрый Анчелотти не отправлял игрока на "психологическую терапию" на пару недель в разгар сезона, как Тен Хаг сделал для Санчо.
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Bego Yusupov
Ответ Direct free kick
Комментарий удален пользователем
хахахахахах тоесть Санчо не виноват в том что он обиделся как маленькая девочка верно?
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Сергей Максимюк
Тен Хаг напыщенный индюк. представьте чтобы так поступал тот же Анчелотти. настоящий топ-тренер должен уметь договариваться с любым игроком и в любой ситуации, он должен быть не только тренером, но и психологом и хорошим дипломатом для того, чтобы в клубе была по-настоящему здоровая атмосфера уважения, а не атмосфера страха перед "железной рукой". мне казалось, что это очевидно всем, но многим так нравятся "настоящие мужики" и "железные руки"))
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+6
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Сергей Максимюк
Тен Хаг напыщенный индюк. представьте чтобы так поступал тот же Анчелотти. настоящий топ-тренер должен уметь договариваться с любым игроком и в любой ситуации, он должен быть не только тренером, но и психологом и хорошим дипломатом для того, чтобы в клубе была по-настоящему здоровая атмосфера уважения, а не атмосфера страха перед "железной рукой". мне казалось, что это очевидно всем, но многим так нравятся "настоящие мужики" и "железные руки"))
Причем тут индюк?
Этого бездаря ставили в состав! давали шансы!
Что ещё должен был сделать главный тренер ? Начать отжиматься вместо него?
Джейсон сам напыщенный индюк! Который в Германии подтверждал свой характер!
Фавр ему тоже пистоны вставлял! И по делу!
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filippa
Ответ Cristiano Ronaldo
Только при ЭТХ мой любимый клуб играет настолько ужасно, что я даже припомнить ничего подобного не могу. Нет ни рисунка игры, ни тактики, ни стратегии никакой. Все игроки при голландце деградировали, а его стомилионный спинер даже пас на три метра вперёд отдать не в состоянии, не то что обострить. Слишком много у голландца конфликтов с ведущими игроками, Роналду, Де Хеа, теперь и талантливый Санчо под раздачу попал. Зато его любимцы всегда в основе.
ты так говоришь, как будто они вот только при Тх так играть стали как Ферги ушел начался бардак. что маур что куча клоунов.... не переживай пройдет время и наладится. это я тебе как болельщик Ливерпуля говорю. главное дождаться.
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Лёха Жданчик
некоторые сотрудники МЮ больше не работают в клубе. Причина: отсутствие характера и постоянное нытье.
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Bego Yusupov
Ответ Серегей Юдин
Смотрел я игры МЮ в конце прошлого сезона да и в этом парочку видел. Что сказать - Санчо полное д..мо сейчас. По сравнению даже с первым сезоном в МЮ он так сдал, что наверное давно забытый всеми Марсиаль лучше его.
да даже Магуаер не обиделся на то что его критиковали вон как расцвёл
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Ten Hug
Ответ filippa
ты так говоришь, как будто они вот только при Тх так играть стали как Ферги ушел начался бардак. что маур что куча клоунов.... не переживай пройдет время и наладится. это я тебе как болельщик Ливерпуля говорю. главное дождаться.
Он фанат клубнички, забей) У фанатов Роналду все аргументы несправедливые, они не смотрят игру, не разбираются в футболе, и с пеной у рта пытаются доказать некомпетентность тренера, принципы игры которого не понимают)
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Neron
Ответ Сергей Максимюк
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Читайте истории Инса, Стама, Руда ВанНистелроя, Бэкса, Кина и остальных Лукаку, Погба и пр. Тренер - царь и Бог! А футболисты только шестерёнки в руках мастера, любую можно заменить!
+6
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