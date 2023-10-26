Некоторые сотрудники «МЮ» считают, что тен Хаг должен был по-другому поступить с Санчо. Тренер не намерен отступать, чтобы не потерять уважение 

Эрик тен Хаг непоколебим в своей позиции по Джейдону Санчо.

The Athletic посвятил большой материал ситуации с вингером «МЮ», где разобрал ее со всех сторон.

Напомним, в начале сентября между и главным тренером « » тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

Условие для возвращения Санчо в состав – лично извиниться перед тен Хагом. Но футболист отказался это делать.

Как пишет The Athletic, некоторые сотрудники «МЮ» считают, что с Санчо можно было поступить иначе. Джейдону больше подходит мягкий стиль общения. Они считают, что частные уговоры и поощрения могли бы не довести до такого, но в то же время они признают, что не были в положении тен Хага.

При этом в руководстве «Юнайтед» считают, что тренер сделал все возможное для Джейдона, включая предоставленный ему трехмесячный отпуск в прошлом сезоне.

Те, кто знает тен Хага, говорят, что он очень требовательный. Он считает, что такой подход необходим, поскольку «МЮ» должен быть на вершине. Если игроки не справляются, он дает им второй и третий шансы, но в какой-то момент его терпение заканчивается.

Тен Хаг считает, что все в руках Санчо. Игрок должен лично извиниться и согласиться на то, что «МЮ» публично сообщит об этом. Тренер намерен добиваться своего. Он считает, что если сейчас отступит, то это приведет к снижению уважения к нему.

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