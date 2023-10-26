Некоторые сотрудники «МЮ» считают, что тен Хаг должен был по-другому поступить с Санчо. Тренер не намерен отступать, чтобы не потерять уважение
Эрик тен Хаг непоколебим в своей позиции по Джейдону Санчо.
The Athletic посвятил большой материал ситуации с вингером «МЮ», где разобрал ее со всех сторон.
Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.
Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.
Условие для возвращения Санчо в состав – лично извиниться перед тен Хагом. Но футболист отказался это делать.
Как пишет The Athletic, некоторые сотрудники «МЮ» считают, что с Санчо можно было поступить иначе. Джейдону больше подходит мягкий стиль общения. Они считают, что частные уговоры и поощрения могли бы не довести до такого, но в то же время они признают, что не были в положении тен Хага.
При этом в руководстве «Юнайтед» считают, что тренер сделал все возможное для Джейдона, включая предоставленный ему трехмесячный отпуск в прошлом сезоне.
Те, кто знает тен Хага, говорят, что он очень требовательный. Он считает, что такой подход необходим, поскольку «МЮ» должен быть на вершине. Если игроки не справляются, он дает им второй и третий шансы, но в какой-то момент его терпение заканчивается.
Тен Хаг считает, что все в руках Санчо. Игрок должен лично извиниться и согласиться на то, что «МЮ» публично сообщит об этом. Тренер намерен добиваться своего. Он считает, что если сейчас отступит, то это приведет к снижению уважения к нему.
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
Этот недотёпа нарушил все корпоративные принципы и замарал не только Хага, но и клуб.
Уволят Хага, этот малолетний ### все равно должен извиняться только уже перед клубом.
Бывает же ситуация, когда ты, будучи директором предприятия, требуешь от сотрудника выполнения своих обязанностей (много, долго с ним нянчишься), а он непробиваемо и упёрто вертеть тебя хотел. Но ты же психолог ) Сюсюкайся дальше, пока тебя самого не подвинут 🤷🏻♂️
Санчо ни в одном мачте не показал, что его уровень это железно стартовый состав Юнайтед. Ценник вообще не оправдал себя, как и ожидания.
Отмазки мол Роналду, ТенХаг и бла бла бла оставьте для тех, кто в это верит.
Решфорд после ухода Роналду выдал лучший отрезок в своей карьере.
Санчо же поехал на курорты Нидерландского края чилить.
Более того, ещё до конфликта выкладывали видео с тренировок, где Бруну в поте лица отжимается, а Санчо просто делает вид.
Так что нужно сбагривать этого зазнавшегося чистокровного англосакса. Более того, он вообще воспитаник сити, что он забыл в Юнайтед?
По чем опиум для народа? :)))))))
Вот например
https://www.sports.ru/football/1114992521-anchelotti-pro-azara-ya-v-reale-ne-dlya-togo-chtoby-davat-vremya-kazhd.html
https://www.sports.ru/football/1114983877-igroki-reala-sochuvstvuyut-azaru-i-ogorcheny-ego-polozheniem-v-komande.html
Про МЮ таких новостей не было, Санчо наборот в команде большинство осудило
Абсолютно одинаковые ситуации, это еще ваш добрый Анчелотти не отправлял игрока на "психологическую терапию" на пару недель в разгар сезона, как Тен Хаг сделал для Санчо.
Этого бездаря ставили в состав! давали шансы!
Что ещё должен был сделать главный тренер ? Начать отжиматься вместо него?
Джейсон сам напыщенный индюк! Который в Германии подтверждал свой характер!
Фавр ему тоже пистоны вставлял! И по делу!