Санчо запрещено есть вместе с партнерами по «МЮ» и общаться с ними после отстранения

Джейдону Санчо запрещено есть вместе с партнерами по «МЮ» и общаться с ними.

Вингер тренируется отдельно на базе академии «Манчестер Юнайтед». Daily Mail отмечает, что футболисту приходится запирать дверь, когда он переодевается, из-за правил, согласно которым игроки первой команды не должны пересекаться с футболистами академии.

Напомним, в начале сентября между и главным тренером « » Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

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