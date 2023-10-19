Санчо запрещено есть вместе с партнерами по «МЮ» и общаться с ними после отстранения
Джейдону Санчо запрещено есть вместе с партнерами по «МЮ» и общаться с ними.
Вингер тренируется отдельно на базе академии «Манчестер Юнайтед». Daily Mail отмечает, что футболисту приходится запирать дверь, когда он переодевается, из-за правил, согласно которым игроки первой команды не должны пересекаться с футболистами академии.
Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.
Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.
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Нет ни слова про отдельный запрет именно для Санчо на общение и совместную трапезу. Его сослали в академию, а всем из академии нельзя пересекаться с основной командой на БАЗЕ, во время тренировок.