Санчо запрещено есть вместе с партнерами по «МЮ» и общаться с ними после отстранения

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Джейдону Санчо запрещено есть вместе с партнерами по «МЮ» и общаться с ними.

Вингер тренируется отдельно на базе академии «Манчестер Юнайтед». Daily Mail отмечает, что футболисту приходится запирать дверь, когда он переодевается, из-за правил, согласно которым игроки первой команды не должны пересекаться с футболистами академии.

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

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41 комментарий

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luu
Отличная атмосфера в команде, - Так победим!(7Хааг)
+40
-8
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Вжух и ты цз
дичь
+21
-6
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Фарид Харисов
Заголовок высосан из пальца.

Нет ни слова про отдельный запрет именно для Санчо на общение и совместную трапезу. Его сослали в академию, а всем из академии нельзя пересекаться с основной командой на БАЗЕ, во время тренировок.
+18
-9
+9
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Питекантроп
Ест из дыpявой миски и спит под шкoнкой, теперь видимо.
+11
-2
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Kranmeister
Ответ андрэ
а спать можно ?
С 10 до 6 утра. Потом в ШИЗО на Олд Траффорд отстёгивают нары
+7
0
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Футбол_это_жизнь
Ответ Фарид Харисов
Заголовок высосан из пальца. Нет ни слова про отдельный запрет именно для Санчо на общение и совместную трапезу. Его сослали в академию, а всем из академии нельзя пересекаться с основной командой на БАЗЕ, во время тренировок.
Странно, что в такие новости про Барсу ты веришь сразу, а тут высосан из пальца получается! Лицемерие!
+7
-5
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андрэ
а спать можно ?
+2
0
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Мукунку хороший
Касты, масти, положения..
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Knife707
Бедному Санчо остается только тему расизма включать. Тогда сразу все переобуются.
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John Doe
Ответ Вжух и ты цз
дичь
Обычное отстранение от команды. В менее серьезных клубах такое постоянно происходит.
+3
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Kranmeister
Ответ Мукунку хороший
Касты, масти, положения..
Красная зона МЮ. Санчо решил наломать режим, но главная "коза" нанесла ответный удар.
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Акира_1
Ответ donatodonatore
Вот это дискриминация. Это же ужас какой-то так гнобить человека. Западники проклятые.
Хорошо Санчо не негр, а то бы был расисткий скандал уже 😱
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frimpong
😂
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sintenced
Надеюсь, в туалет ходить ему не запретили.
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Футбол, хоккей итд
Санчо скоро запретят дышать воздухом на базе МЮ, и обяжут надевать противогаз...
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Гамарджоба Генацвале
Я, Мы, Санчо, Соболев!
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Мишаня Кашников
в душ вместе ходить можно?
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Акира_1
МЮ уже должны бы уже ввести в системе клуба отдельную зону для тех, кто отстранён, подозревается в изнасиловании или просто на нравится Хагу. Актуальная штука для МЮ будет
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Мохнатый55
Даже шаурму теперь не поесть с одноклубниками дождливым манчестерским вечером?
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a2wai
А что, эту новость теперь все кому не лень будут печатать раз в две недели?
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DanielCarvalho
Быстрее бы уже МЮ избавился от этого лыcого самодура
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Рекорд в наших сердцах
Тен Хааг: "Глохни, тварь. За тем столом твое место"
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donatodonatore
Вот это дискриминация. Это же ужас какой-то так гнобить человека. Западники проклятые.
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Kranmeister
Спросили как с гада, выкинули в гарем и дали ложку с дыркой. МЮ это теперь общий режим, а Лысый начальник секции СПП
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Alex Rhea
лысый просто психопат, к тому же тренер средненький, нужно поскорее в отставку
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