Примирение Санчо и тен Хага не исключено. Вингер «МЮ» по-прежнему тренируется один, отношения с тренером не изменились

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо не исключает примирения с Эриком тен Хагом.

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

Условие для возвращения Санчо в состав – лично извиниться перед тен Хагом. Но футболист отказался это делать.

Как сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет, Санчо не исключает вероятности примирения с главным тренером, однако в настоящее время ситуация остается прежней. Санчо по-прежнему тренируется в одиночку – при этом отмечается, что вингер чувствует себя «хорошо, насколько это возможно в данной ситуации».

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24 комментария

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Today I feel Qatari
Вингер чувствует себя «хорошо, насколько это возможно в данной ситуации» (с)

С этого чет в голос. Представил как Санчо кайфовал у телека с пиццей и геймпадом в воскресенье вечером пока лысый там позорился под ледяным дождем и свистом трибун
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Трент Резнор
Надо подождать Джейдону, Лысому недолго с такой игрой осталось
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Under
Ответ Трент Резнор
Надо подождать Джейдону, Лысому недолго с такой игрой осталось
так с новым тренером как будто тренироваться не надо будет
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Today I feel Qatari
Ответ red hikkikomori
🗣 Джеймс Дакер, The Telegraph: «Маркус Рашфорд после поражения в дерби направился в ночной клуб, чтобы отпраздновать свой день рождения. Это было за несколько часов до начала тренировки в понедельник».
Ну так наш железный и несгибаемый лысый тюльпан не допустит двойных стандартов и тоже отстранит его от команды. Ведь отстранит? Верно?
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Veld
продолжайте наблюдение (с)
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Today I feel Qatari
Ответ Real_v_dushe
Игра 7хага в железные яйца давно зашла в тупик, но он настолько туп в твердолобости, что отказаться от этой практики не в состоянии.
Какие там яйца лол. Он даже с мамкиным бунтарем играющим в фифку справиться не может. Как бы он справлялся с легендами МЮ из 90х, которые устраивали трехдневные алкотрипы по клубам даже представлять не хочу. А ведь его еще по методам с Ферги смели сравнивать :))
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Today I feel Qatari
Обнимутся на прощание когда тен хаг на выход с базы с чемоданом пойдет
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charly001
В январе обоих чемодан вокзал …..
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red hikkikomori
🗣 Джеймс Дакер, The Telegraph:

«Маркус Рашфорд после поражения в дерби направился в ночной клуб, чтобы отпраздновать свой день рождения. Это было за несколько часов до начала тренировки в понедельник».
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Джанлука Нальюка
Санчо явно был рад , что его не возили мордой по газону в эти выходные.
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alireal
Солдат спит, служба идёт.
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bestttttttofthebest
Все наладится у них и будет хорошо)
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Тюменский медвежонок
удивительно конечно, казалось что тен Хаг лучший вариант "как тренер" после ухода Фергюсона, но ситуация так начинает складываться что возможно он станет вообще худшим тренером после ухода Фергюсона, по крайне мере антирекорды штампуются один за одним
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Рэдклифф, Сыр Жим
Ответ Трент Резнор
Надо подождать Джейдону, Лысому недолго с такой игрой осталось
У Джейдона игра по качеству такая же. Лучше тогда обоих спровадить.
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Трент Резнор
Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
У Джейдона игра по качеству такая же. Лучше тогда обоих спровадить.
В Германии божил, а у Тен Хага стал лишним. Как-то не вяжется, да и от Лысого дешевле избавиться.
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Рэдклифф, Сыр Жим
Ответ Трент Резнор
В Германии божил, а у Тен Хага стал лишним. Как-то не вяжется, да и от Лысого дешевле избавиться.
Тен Хаг тоже в Аяксе божил, это слабый аргумент.
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кэпко
Оба покинут клуб в конце сезона, на этом и помирятся.
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Real_v_dushe
Ответ Today I feel Qatari
Какие там яйца лол. Он даже с мамкиным бунтарем играющим в фифку справиться не может. Как бы он справлялся с легендами МЮ из 90х, которые устраивали трехдневные алкотрипы по клубам даже представлять не хочу. А ведь его еще по методам с Ферги смели сравнивать :))
Я же не писал, что у него они есть, я же написал "игра в железные яйца", понятно, что он может только в них играть, а как таковых яиц у него нет))
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Snów
Ответ Тюменский медвежонок
удивительно конечно, казалось что тен Хаг лучший вариант "как тренер" после ухода Фергюсона, но ситуация так начинает складываться что возможно он станет вообще худшим тренером после ухода Фергюсона, по крайне мере антирекорды штампуются один за одним
Это говорят про каждого тренера пост-Фергюсоновского периода.
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