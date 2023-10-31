Примирение Санчо и тен Хага не исключено. Вингер «МЮ» по-прежнему тренируется один, отношения с тренером не изменились

Джейдон Санчо не исключает примирения с Эриком тен Хагом.

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером « » тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

Условие для возвращения Санчо в состав – лично извиниться перед тен Хагом. Но футболист отказался это делать.

Как сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет, Санчо не исключает вероятности примирения с главным тренером, однако в настоящее время ситуация остается прежней. Санчо по-прежнему тренируется в одиночку – при этом отмечается, что вингер чувствует себя «хорошо, насколько это возможно в данной ситуации».

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