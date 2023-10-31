«Валенсия» недовольна показом кадров спора Винисиуса с фанатами на «Месталье» на церемонии «Золотого мяча»: «Осуждаем расизм, но просим уважения к клубу и болельщикам»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Золотой мяч Месталья Сократес Винисиус Жуниор Футбол

«Валенсия» недовольна показом кадров с «Местальи» на церемонии «Золотого мяча».

На вчерашней церемонии «Золотого мяча» в театре «Шатле» в Париже вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил трофей Сократеса за благотворительность. При объявлении победителя на сцене были показаны кадры с матча с «Реалом» на «Месталье» в прошедшем сезоне Ла Лиги – на видео Винисиус вступает в спор с болельщиками, оскорбляющими его по расовому признаку.

«Валенсия» сожалеет об использовании на церемонии вручения «Золотого мяча» кадров с нами, связанных с отдельными случаями, которые клуб преследует решительно и безотлагательно. К причастным было применено самое суровое наказание.

Мы подтверждаем решительное осуждение расизма с нашей стороны, но в то же время призываем к максимальному уважению к нашим болельщикам и клубу», – говорится в заявлении «Валенсии», опубликованном в клубном твиттере после церемонии.

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17 комментариев

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VictorVallecano
Ответ korablev
Винисиус занимается тем, что провоцирует стадионы. У него уже куча случаев, когда болельщики накидываются именно на него. У других игроков Реала подобных проблем на тех же самых стадионах и в тех же самых играх нет. То есть очевидно, что дело в поведении Винисиуса. Я не знаю, зачем это ему надо (путь опасный - толпа штука страшная), но он это упрямо делает и даже публично это признает. Тем не менее пока по официальной повестке виноват всегда стадион соперника. Даже интересно - хватит ли у кого-либо духу назвать вещи своими именами и громко заявить, что они не хотят более видеть Винисиуса на своем стадионе? Может ли культура отмены сработать в этом случае? По текущей ситуации кажется, что не может, но если хотя бы 3 обиженных клуба объединятся, то к ним легко присоединяться и другие. Аргументов против Винисиуса то хватает.
Такой длинный пост от болелы Барсы. Так старался, а на деле какой-то очередной пук дабы оправдать быдланов на стадике.
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Стахович
Ответ Tristan...
Это был лучший момент Винисиуса в прошлом сезоне
4:0 на Спотифай Арене был лучшим.Просто уничтожил и унизил🥰
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roni20
Ответ Tristan...
И опять поймали Барсу без половины основы. А как насчёт разгромить пиковую Барсу, как это неоднократно делала Барса с пиковыми Реалами?
Ну уж простите нас, что только Куртуа сломали и Милитао . Мы вообще не хотели приезжать думали нам техпорожение дадут , но Тевес настоял.
Говорит ребята вы все равно проиграете едете а Джуд сволочь еще испанский хорошо не выучил и не понял.
Мозгов как небыли у болел Барсы так и нет одно нытье всегда
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ТТД Бубнова
Ответ Moscwow
Смеяться ты имел ввиду? Долго. Вчера комедия на Оскар была
Это истерический смех от бессилия, не оправдывайся )
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ТТД Бубнова
Ответ Moscwow
Ну кому то же дают за несколько пенок за пару недель. Тогда какая разница за что вообще давать теперь
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Стахович
Ответ Tristan...
И опять поймали Барсу без половины основы. А как насчёт разгромить пиковую Барсу, как это неоднократно делала Барса с пиковыми Реалами?
Согласен,Гави не футболист,распиаренный костолом.Таких возить - не показатель
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