«Валенсия» недовольна показом кадров спора Винисиуса с фанатами на «Месталье» на церемонии «Золотого мяча»: «Осуждаем расизм, но просим уважения к клубу и болельщикам»

«Валенсия» недовольна показом кадров с «Местальи» на церемонии «Золотого мяча».

На вчерашней церемонии «Золотого мяча» в театре «Шатле» в Париже вингер « » получил трофей Сократеса за благотворительность. При объявлении победителя на сцене были показаны кадры с матча с «Реалом» на «Месталье» в прошедшем сезоне – на видео Винисиус вступает в спор с болельщиками, оскорбляющими его по расовому признаку.

« » сожалеет об использовании на церемонии вручения «Золотого мяча» кадров с нами, связанных с отдельными случаями, которые клуб преследует решительно и безотлагательно. К причастным было применено самое суровое наказание.

Мы подтверждаем решительное осуждение расизма с нашей стороны, но в то же время призываем к максимальному уважению к нашим болельщикам и клубу», – говорится в заявлении «Валенсии», опубликованном в клубном твиттере после церемонии.

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