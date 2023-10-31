Винисиус: «Буду говорить о расизме столько, сколько необходимо. Печально, что меня оскорбляют на поле»

Винисиус обозначил важность борьбы с расизмом.

Вингер « » упомянул эту тему после получения трофея имени Сократеса, вручаемого за гуманитарную деятельность.

«Скучно всегда говорить о расизме, но это важно, и я буду говорить об этом столько, сколько необходимо. Очень печально, что люди оскорбляют меня на поле.

Я надеюсь, что ситуация изменится. Она уже становится лучше. , и могут сделать больше, чтобы этих людей не было среди нас», – заявил .

Ранее бразилец неоднократно подвергался оскорблениям на расовой почве во время матчей чемпионата Испании, в последний раз – во время класико с «Барселоной».

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