Винисиус: «Буду говорить о расизме столько, сколько необходимо. Печально, что меня оскорбляют на поле»
Винисиус обозначил важность борьбы с расизмом.
Вингер «Реала» упомянул эту тему после получения трофея имени Сократеса, вручаемого за гуманитарную деятельность.
«Скучно всегда говорить о расизме, но это важно, и я буду говорить об этом столько, сколько необходимо. Очень печально, что люди оскорбляют меня на поле.
Я надеюсь, что ситуация изменится. Она уже становится лучше. Ла Лига, УЕФА и ФИФА могут сделать больше, чтобы этих людей не было среди нас», – заявил Винисиус.
Ранее бразилец неоднократно подвергался оскорблениям на расовой почве во время матчей чемпионата Испании, в последний раз – во время класико с «Барселоной».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
- Расизм - это плохо
- Вы хотите когда-нибудь выиграть эту награду?
- Я буду бороться с расизмом до конца
Конкретно в его случае - нет.
Осталось только понять, почему оскорбляют только тебя, когда у вас пол Реала черных.