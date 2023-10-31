Винисиус: «Буду говорить о расизме столько, сколько необходимо. Печально, что меня оскорбляют на поле»

Теги Реал Мадрид Ла Лига УЕФА ФИФА Сократес Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус обозначил важность борьбы с расизмом.

Вингер «Реала» упомянул эту тему после получения трофея имени Сократеса, вручаемого за гуманитарную деятельность.

«Скучно всегда говорить о расизме, но это важно, и я буду говорить об этом столько, сколько необходимо. Очень печально, что люди оскорбляют меня на поле.

Я надеюсь, что ситуация изменится. Она уже становится лучше. Ла ЛигаУЕФА и ФИФА могут сделать больше, чтобы этих людей не было среди нас», – заявил Винисиус.

Ранее бразилец неоднократно подвергался оскорблениям на расовой почве во время матчей чемпионата Испании, в последний раз – во время класико с «Барселоной».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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20 комментариев

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razoblachitel
как же он раздражает
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Denis Fomin
Этот персонаж уже Яя Туре перегнал в нытье какой он бедный все его обижают!
+9
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<CRISTIANO>
Он может объяснить всем, почему Алаба спокойно играет, а его оскорбляют? Может дело не в цвете кожи?!
+7
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benjamin92
- Винисиус, что вы думаете по поводу вручения ЗМ?
- Расизм - это плохо
- Вы хотите когда-нибудь выиграть эту награду?
- Я буду бороться с расизмом до конца
+6
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SaH4r.
такими темпамм Реал выгонит этого балбеса
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Last avenger
Д’Артаньян просто, главное сам никого не провоцирует
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Ихарь Окенфэйлов
Кто бы сомневался. Когда на поле не очень получается, остаётся петь проверенную песню )
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Borsiano
Если ты чудак на букву М, то цвет кожи тут ни при чём. А прикрываться расизмом при этом просто смешно
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Антиглор17
Ответ Валентин Гордеев
Расизма нет!
Если негров нет!
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Buharoid
Бандерлог-активист
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Oleg Olegov
У него уже паранойя по ходу с этим расизмом.
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Михон Мясной
Этот рубероид уже начинает раздражать...
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e_kot
Он реально настолько глупый что не понимает почему его одного оскорбляют?
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Валентин Гордеев
Расизма нет!
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Va_BanK
Уверен даже фанаты Реала нет нет бесятся от его высказываний, противно
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Дмитрий Осипов
Каждому такому нужно давать цитату из "Джентльменов". Но ты черный. И ты чудак(м).
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Алексей Минин
"Очень печально, что люди оскорбляют меня на поле."
Конкретно в его случае - нет.
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Николай Козлов
Конечно, Винни, ситуация становится лучше. Ты уже получил жирную медийную должность главы комитета ФИФА по борьбе с расизмом, а сколько еще на этом хайпе можно наварить - непочатый край.

Осталось только понять, почему оскорбляют только тебя, когда у вас пол Реала черных.
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mArty-.-
Судя по количеству провокаций с его стороны - это еще мало
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Метро
Определяет то, чего в человеке больше. В данный момент черного в Винисиусе больше, чем футболиста. И пока будет так, то и внимания к цвету кожи будет больше, чем к профессиональной деятельности. Темнокожих футболистов дофига, но так клинит только Винисиуса и складывается ощущение, что это не его не уважают из-за цвета кожи, а он сам себя за него не уважает и потому так остро реагирует.
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