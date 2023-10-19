Клубное ТВ «Реала» раскритиковало назначение судьи Бенгоэчеа на матч с «Севильей»: «3 ошибки в класико стоили нам победы в Ла Лиге. В игре с «Валенсией» арбитр тоже был главным героем»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Ла Лига судьи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Винисиус Жуниор Футбол

В «Реале» недовольны назначением арбитров на матч против «Севильи».

Команды проведут матч в рамках 10-го тура Ла Лиги 21 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени. 

Главным арбитром игры назначен Рикардо де Бургос Бенгоэчеа. Клубное телевидение «Реала» раскритиковало этот выбор, обвинив судью в грубых ошибках в матче против «Барселоны» в прошлом сезоне.

«Рикардо де Бургос Бенгоэчеа допускает множество серьезных ошибок, которые в конечном итоге наносят ущерб мадридскому «Реалу» в важные моменты. Будь то в поле или на ВАР, де Бургос Бенгоэчеа всегда принимает решения в пользу одной команды. 

Давайте начнем с прошлого сезона. Он был главным арбитром класико на «Камп Ноу», одного из самых важных матчей чемпионата, который в конечном итоге лишил мадридский «Реал» шансов на победу в Ла Лиге. Он не удалил Гави за два фола на Карвахале и Себальосе. Но самое серьезное произошло на 81-й минуте.

Асенсио забил гол, который принес бы победу мадридскому «Реалу». Но после просмотра ВАР де Бургос Бенгоэчеа отменил гол из-за офсайда. Нам показали сюрреалистические линии, и в данном случае мы до сих пор не понимаем, почему они выбрали именно этот кадр.

И, будто этого было недостаточно, на последних минутах он засчитал гол Кессиэ, хотя мы видели, что этому предшествовал явный фол Левандовского на Карвахале. Три серьезные ошибки, которые стоили мадридскому «Реалу» победы в Ла Лиге.

В 35-м туре де Бургос Бенгоэчеа снова был главным героем. Во-первых, из-за того, что не приостановил матч в связи с серьезными и неоднократными расистскими оскорблениями в адрес Винисиуса. Несмотря на серьезную ситуацию, матч продолжился.

И в том же духе Винисиусу увидел, как за фол на нем не назначили пенальти. В конце концов, именно его удалили, невероятно! И в конце того матча он [судья] также не назначил явный пенальти за фол на Бензема», – сказал диктор.

Клубное ТВ «Реала» о судье игры с «Атлетико»: «Напомним, он получал услуги от сына Негрейры. Ужасная работа, снова грубейшие ошибки»

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28 комментариев

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Мохнатый55
Асенсио забил из офсайда, но виноват арбитр. Крутая логика.
+32
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Alex Legend
Пока админресурс под крылом Переса, писать можно всё что угодно. Ну а матч с Валенсией это вообще смех, 90 минут нырков Винисиуса и навесов вникуда, а виноват Бенгоэчеа.
+34
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Tristan...
Ответ Мохнатый55
Асенсио забил из офсайда, но виноват арбитр. Крутая логика.
Да как он посмел отменить гол из офсайда?!
+16
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TAGAY
Ответ distress of ignorance
Ну и зачем это? Бенгоэчэа конечно тот еще косяпор, но клубному ТВ Реала писать что-то про судейство = позорить себя. ИМХО.
совсем недавно же была инфа, что Реал часто через клубное тв давит на судейство.. вот,давят, это не первый и уж точно не последний раз.
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distress of ignorance
Ну и зачем это? Бенгоэчэа конечно тот еще косяпор, но клубному ТВ Реала писать что-то про судейство = позорить себя. ИМХО.
+7
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+4
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КристинаИнстаграммовна
Так поменяйте, вы же можете, в чем проблема?!
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Глиномес
А как пивоварне бить с офсайдов так нормально
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КристинаИнстаграммовна
Ответ Alex Legend
Пока админресурс под крылом Переса, писать можно всё что угодно. Ну а матч с Валенсией это вообще смех, 90 минут нырков Винисиуса и навесов вникуда, а виноват Бенгоэчеа.
Нырки это одно, бросаться на стадион махать кулаками другое.
+3
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Оливер Кан удаляет Роберту
Это тот, который в 2017-м удалил Роналду в Суперкубке?
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Tristan...
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Негрейра наносит ответный удар
Франко в гробу перевернулся
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distress of ignorance
Ответ red hikkikomori
Ну и клоунада там в Испании что от Реала, что от Барсы🤦
заполняют паузу на игры сборных выдачей кринжа)
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Глиномес
Ответ distress of ignorance
Пивоварня сама с офсайда свой гол забила
Слит
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distress of ignorance
Ответ Tristan...
Жёлтая за снятую футболку и ещё жёлтая за нырок. И дисквалификация за толчок арбитра. Какие вопросы к судье по этим эпизодам?
Нырка там не было, была борьба, Роналду потерял равновесие и упал из-за небольшого толчка Умтити
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Nathan De Stavr
Ответ Мохнатый55
Асенсио забил из офсайда, но виноват арбитр. Крутая логика.
10 минусов на справедливый комментарий. Фанаты Реала не любят правду
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13ыйРычагЛапорты
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Негрейра наносит ответный удар
Враг в отражении.
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Кентуки
Еееех анти Реалы пишите здесь всякую х...ню как будто ваши команды не вчем не помешаны! Не адекваты как команда так и болелы!
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NartApsua
Опять Барса ноет о судьях)
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dagerd
не стоит серьёзно относиться к таким обвинениям.
Смысл понятен: оказывать давление на судью.
В следующий раз судья задумается, хочет ли снова оказаться в центре обвинений реала, или проще принять удобное решение.
Некрасивый приём со стороны сливочных.
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ljolik888
Чего они там курят. Даже ,если бы Реал выграл у Барселоны , то отстал бы чуть чуть поменьше . Какое чемпионство ? Хотя с другой стороны- надо уже сейчас давить на судью, чтобы правильно свистел .
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deadjoker
Реал против судей это прям как пчелы против меда :))
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