Клубное ТВ «Реала» раскритиковало назначение судьи Бенгоэчеа на матч с «Севильей»: «3 ошибки в класико стоили нам победы в Ла Лиге. В игре с «Валенсией» арбитр тоже был главным героем»

В «Реале» недовольны назначением арбитров на матч против «Севильи».

Команды проведут матч в рамках 10-го тура 21 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Главным арбитром игры назначен Рикардо де Бургос Бенгоэчеа. Клубное телевидение « » раскритиковало этот выбор, обвинив судью в грубых ошибках в матче против «Барселоны» в прошлом сезоне.

« де Бургос Бенгоэчеа допускает множество серьезных ошибок, которые в конечном итоге наносят ущерб мадридскому «Реалу» в важные моменты. Будь то в поле или на ВАР, де Бургос Бенгоэчеа всегда принимает решения в пользу одной команды.

Давайте начнем с прошлого сезона. Он был главным арбитром класико на «Камп Ноу», одного из самых важных матчей чемпионата, который в конечном итоге лишил мадридский «Реал» шансов на победу в Ла Лиге. Он не удалил Гави за два фола на Карвахале и Себальосе. Но самое серьезное произошло на 81-й минуте.

Асенсио забил гол, который принес бы победу мадридскому «Реалу». Но после просмотра ВАР де Бургос Бенгоэчеа отменил гол из-за офсайда. Нам показали сюрреалистические линии, и в данном случае мы до сих пор не понимаем, почему они выбрали именно этот кадр.

И, будто этого было недостаточно, на последних минутах он засчитал гол Кессиэ, хотя мы видели, что этому предшествовал явный фол Левандовского на Карвахале. Три серьезные ошибки, которые стоили мадридскому «Реалу» победы в Ла Лиге.

В 35-м туре де Бургос Бенгоэчеа снова был главным героем. Во-первых, из-за того, что не приостановил матч в связи с серьезными и неоднократными расистскими оскорблениями в адрес . Несмотря на серьезную ситуацию, матч продолжился.

И в том же духе Винисиусу увидел, как за фол на нем не назначили пенальти. В конце концов, именно его удалили, невероятно! И в конце того матча он [судья] также не назначил явный пенальти за фол на Бензема», – сказал диктор.

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