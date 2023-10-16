Милитао даст показания по делу о расизме. Он, как и Винисиус, подвергся оскорблениям от фанатов «Валенсии»

Эдер Милитао даст показания по делу о расистских оскорблениях.

Напомним, в матче прошлого сезона болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала» , называя его «обезьяной», в связи с чем матч был остановлен на 8 минут. Позднее выяснилось, что оскорблениям подвергся и .

Глава административного суда Валенсии вызвал защитника «Реала» для дачи показаний 21 ноября. Бразилец должен посетить в суд в , откуда он свяжется по видеоконференции с судом Валенсии, рассматривающим это дело.

Винисиус в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона. Бразилец признал, что иногда провоцирует соперников

Винисиус Жуниор: «Я не верю в мир без расистов, но они должны стать меньшинством»

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