Милитао даст показания по делу о расизме. Он, как и Винисиус, подвергся оскорблениям от фанатов «Валенсии»
Эдер Милитао даст показания по делу о расистских оскорблениях.
Напомним, в матче прошлого сезона Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, называя его «обезьяной», в связи с чем матч был остановлен на 8 минут. Позднее выяснилось, что оскорблениям подвергся и Милитао.
Глава административного суда Валенсии вызвал защитника «Реала» для дачи показаний 21 ноября. Бразилец должен посетить в суд в Мадриде, откуда он свяжется по видеоконференции с судом Валенсии, рассматривающим это дело.
Винисиус в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона. Бразилец признал, что иногда провоцирует соперников
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Я к тому, что Вини иногда и не прав, но фаны себя тоже ведут отвратительно. Причем получает не только сам Винисиус, как многие любят говорить. С этой проблемой столкнулось уже куча игроков в лол лиге, что наводит на определенные мысли.
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