Милитао даст показания по делу о расизме. Он, как и Винисиус, подвергся оскорблениям от фанатов «Валенсии»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Эдер Милитао Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Эдер Милитао даст показания по делу о расистских оскорблениях.

Напомним, в матче прошлого сезона Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, называя его «обезьяной», в связи с чем матч был остановлен на 8 минут. Позднее выяснилось, что оскорблениям подвергся и Милитао

Глава административного суда Валенсии вызвал защитника «Реала» для дачи показаний 21 ноября. Бразилец должен посетить в суд в Мадриде, откуда он свяжется по видеоконференции с судом Валенсии, рассматривающим это дело.

Винисиус в суде заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона. Бразилец признал, что иногда провоцирует соперников

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7 комментариев

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Goodkiller Gambler
Ответ Игорь Климов
Так этот Винисиус и занимается кринжатиной, а должен играть в футбол, как это дело тысячи игроков в Ла Лиге.
Пусть это отчасти и правда, но разве это оправдывает некоторые действия фанов? Например в прошлом сезоне фаны АТМ перед игрой в КК куклу с его именем над мостом вешали. Или как перед матчем с Валенсией есть видео, где толпа фанов ему буквально смерти желает(или что-то типо того). Здесь тоже он типо виноват?
Я к тому, что Вини иногда и не прав, но фаны себя тоже ведут отвратительно. Причем получает не только сам Винисиус, как многие любят говорить. С этой проблемой столкнулось уже куча игроков в лол лиге, что наводит на определенные мысли.
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Гамаль Хайдаров
нытье, расизм, война и скандалы

Спасибо спортс, именно за этими эмоциями я захожу в спортивное приложение
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Goodkiller Gambler
Ответ Игорь Климов
А в чём фанаты Валенсии были не правы? Выразили своё мнение.
Так по такой логике можно ляпнуть вообще абсолютно любую кринжатину, а потом прикрыть это типо мнением, кек)))
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