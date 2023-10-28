В ворота «Спартака» назначили пенальти после попадания Бабича ногой в лицо Маркову. Срджана удалили за 2-ю желтую, «Факел» реализовал удар

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи фото Факел Владислав Безбородов Евгений Марков Срджан Бабич Футбол

В ворота «Спартака» был назначен пенальти в игре с «Факелом».

На 69-й минуте защитник красно-белых Срджан Бабич в своей штрафной ногой попал в лицо Евгению Маркову. За это главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти, который Марков и реализовал.

Бабичу показали желтую карточку, которая стала для него второй, в результате чего защитник был удален.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансялции «Матч Премьер»

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
Моссаковский, который по его же словам "лишь с 4 повтора разглядел фол" это позор комментаторского цеха. Жаль что он вернулся на ТВ.
+74
-4
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dark.Babysitter
2-0!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ухахаххаха)))))))))))))
+47
-15
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Платонов
Щас вылезет агент Джикии
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihei4
Ответ fil_spb
Моссаковский, который по его же словам "лишь с 4 повтора разглядел фол" это позор комментаторского цеха. Жаль что он вернулся на ТВ.
"Это не провальный матч для Спартака!" (Моссаковский).
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Недельный цикл завершён
Спартак опять не чемпион!
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1960лоцман
Ответ Rinat Gazimzyanov
Комментарий скрыт
А что вашим миллионерам надо ковровую дорожку стелить, мое мнение такое, для всех равные условия , а Профессионалы за такие деньги должны играть на любом поле
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Ткаченко
На протяжении всего матча Факел был лучше во всех компонентах игры а главное в желании и настрое.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Точный_пас_Ещенко
Ответ Буратино55
Комментарий скрыт
Таблетки не забывай пить
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Zhomkov
Спартак бездари безвольные , их мордой об газон возят , они ничего сделать не могут))
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry_1986
Ответ Сергей Кузьмин
Комментарий удален модератором
Вы здоровы?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Ответ Mihei4
"Это не провальный матч для Спартака!" (Моссаковский).
Особенно забавно было про голевые моменты Спартака(которые были как он сказал)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
опять этот Джикия сливает Абаскаля)) А уже 2-0
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry_1986
Ответ Дмитрий Соболев
а он лицо ещё ниже не мог опустить ? а Бабичу чем нужно было играть ,какой частью тела ?
А какой ему частью тела играть, если мяч выше плеча летит? А Бабичу нужно по мячу попадать и тогда не будет вопросов какой частью тела играть....
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Богодаев
Ответ Ganibale
На таком поле и Зенит бы ничего не смог. Ржать можно сколько угодно, ну команда которая тренируется и играет на стерильном газоне приехать играть на этом… тут всем было бы тяжело. У меня нет претензий к команде ну не умеют они играть на огороде точно так же как не умеет Клаудиньо или Гайч это нормально
...только поле одинаковое для обеих команд. Можно было бы подготовится (прогноз погоды сейчас на неделю вперед дают)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вся страна за Факел
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Золотов
матч из разряда кто колхознее! справедливо победил колхоз оригинальный
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ganibale
Ответ Artem Piatkov
Соболева тоже надо было удалять 2:0, просто прекрасно :))
А его за что?
Он сегодня вообще без обидный и для своих и для чужих, ходит только хихикает
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Путятин
Ответ Сергей Кузьмин
Комментарий удален модератором
чистое пенальти. хотя помнится кунг-фу подобное на стадионе Зенитм прокагал. судья пенальти не поставил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ fussballer
Ну, судя по скриншоту, касания не было)
а опасная игра была, МЮ Копенгаген посмотрите если недовольны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто составил коспекты Лобановского?
Опять судьи мешают, да что ж такое.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Рвачев
Ответ Буратино55
Комментарий скрыт
И что это будет? Счастье? Или Хинкал усатый?!😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shumi-jr
Ответ Dark.Babysitter
2-0!!!!!!!!!!!!!!!!! Ухахаххаха)))))))))))))
Латентные фаната Спартака из Питера не пропускают ничего, связанного с любимой командой )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кузьмин
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red-White Forever
клоуны.... Сколько денег было летом потрачено.....
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ks1923
Готов спорить, что ребро Джикии заживёт в рекордные сроки.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий