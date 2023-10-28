В ворота «Спартака» назначили пенальти после попадания Бабича ногой в лицо Маркову. Срджана удалили за 2-ю желтую, «Факел» реализовал удар
В ворота «Спартака» был назначен пенальти в игре с «Факелом».
На 69-й минуте защитник красно-белых Срджан Бабич в своей штрафной ногой попал в лицо Евгению Маркову. За это главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти, который Марков и реализовал.
Бабичу показали желтую карточку, которая стала для него второй, в результате чего защитник был удален.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадр из трансялции «Матч Премьер»
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
Ухахаххаха)))))))))))))
Спартак опять не чемпион!
Он сегодня вообще без обидный и для своих и для чужих, ходит только хихикает