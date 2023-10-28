В ворота «Спартака» назначили пенальти после попадания Бабича ногой в лицо Маркову. Срджана удалили за 2-ю желтую, «Факел» реализовал удар

В ворота «Спартака» был назначен пенальти в игре с «Факелом».

На 69-й минуте защитник красно-белых Срджан Бабич в своей штрафной ногой попал в лицо Евгению Маркову. За это главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти, который Марков и реализовал.

Бабичу показали желтую карточку, которая стала для него второй, в результате чего защитник был удален.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансялции «Матч Премьер»

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