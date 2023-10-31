Месси после 8-го «Золотого мяча»: «Хочу играть очень долго. Это то, что я люблю»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Интер Майами Футбол

Лионель Месси намерен еще долго играть в футбол после 8-го «Золотого мяча».

– Как долго вы хотите играть в футбол?

– Очень долго. Я не знаю. надо посмотреть, как я буду чувствовать себя физически. Не могу назвать дату.

Все меняется стремительно. Но я надеюсь, что это продлится очень долго, потому что это то, что я люблю делать, – сказал Месси.

36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

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19 комментариев

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AnMe
Где-то напрягся Рон, который (я уверен) не планирует раньше него завершать карьеру.
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VERBLYUD
Удачи Величайшему! Пусть радует нас своей игрой как можно дольше!
+14
-6
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Квадратное личико
Помню, лет 8-10 назад фаны Роналду везде рассказывали, что Месси далеко не такой атлетичный и продвинутый в плане физподготовки, как Криштиану, поэтому к 30-ти годам сдуется и закончит с футболом. В итоге Лео после 30 "сдулся" на три Золотых Мяча и выигрыш всего, что возможно, со своей сборной. Красивый щелчок по носу трепачам получился 😎)
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_FoX-
Я не персофан и не хейтер Месси (ровно как и Роналду). ЗМ Месси получил за ЧМ. И даже не потому что его сборная выиграла ЧМ, а потому что Аргентина наконец-то выиграла ЧМ в эпоху Месси. И потому что это очевидно последний шанс Месси получить ЗМ. Здесь скорее медийная красивая история. ПСЖ мог вообще на третьем месте финишировать и это никак бы не повлияло. Справедливо ли это? Наверное, да, ведь ЗМ это вообще медийная история.
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Блуждающий странник
Ответ AnMe
Где-то напрягся Рон, который (я уверен) не планирует раньше него завершать карьеру.
Рон в шикарной форме, чего ему напрягаться. Играет в своё удовольствие, ещё пару лет спокойно может
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Samurai99
Надеюсь он еще долго будет радовать нас своей потрясающей игрой
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Adrenaline Z
Радуй нас много лет Лео!
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Си Эм Панк
Когда в 36 лет такие результаты и пока есть силы, почему бы и нет.)
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Red_Marlboro_
Месси любит футбол,а мы любим Лео за то как он в него играет,продолжай нас радовать легенда!
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Tristan...
Ответ AnMe
Где-то напрягся Рон, который (я уверен) не планирует раньше него завершать карьеру.
Узнав о планах Месси и намерениях Криша, у игроков сборной Португалии начался сущий кошмар...
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Iamliam
Ответ _FoX-
Я не персофан и не хейтер Месси (ровно как и Роналду). ЗМ Месси получил за ЧМ. И даже не потому что его сборная выиграла ЧМ, а потому что Аргентина наконец-то выиграла ЧМ в эпоху Месси. И потому что это очевидно последний шанс Месси получить ЗМ. Здесь скорее медийная красивая история. ПСЖ мог вообще на третьем месте финишировать и это никак бы не повлияло. Справедливо ли это? Наверное, да, ведь ЗМ это вообще медийная история.
Иногда это еще история и про лучшую стату. И так вышло что Месси и по-этому показателю чаще всего был лучший.
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Velirpa
ну долгих ему лет в Америке,
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