Месси после 8-го «Золотого мяча»: «Хочу играть очень долго. Это то, что я люблю»

Лионель Месси намерен еще долго играть в футбол после 8-го «Золотого мяча».

– Как долго вы хотите играть в футбол?

– Очень долго. Я не знаю. надо посмотреть, как я буду чувствовать себя физически. Не могу назвать дату.

Все меняется стремительно. Но я надеюсь, что это продлится очень долго, потому что это то, что я люблю делать, – сказал Месси.

36-летний капитан сборной и клуба « » в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

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