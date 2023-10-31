Месси о Марадоне: «Этот «Золотой мяч» и для тебя. Где бы ты ни был, с днем рождения, Диего»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Золотой мяч Интер Майами Футбол

Лионель Месси вспомнил о Диего Марадоне, получив «Золотой мяч».

«Я хочу вспомнить Диего. Сегодня его день рождения. И нет места лучше этого, где так много футболистов, чтобы вспомнить о нем. Ему бы понравилось.

Где бы ты ни был, с днем рождения, Диего. Это и для тебя, я делюсь им с тобой», – сказал Месси.

Диего Марадона родился 30 октября 1960 года и умер 25 ноября 2020-го.

36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

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67%
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33%
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28 комментариев

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Тигран Мец
Величайший о величайшем
+49
-5
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corazón blanco
А вот это красиво, что он не забыл о Диего. Я думаю Диего на небесах рад тому, что Лео в его День Рождения получил 8-й Золотой Мяч, который действительно вряд ли когда-либо будет возможно превзойти.
+28
-1
+27
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Adrenaline Z
Респект Месси!
+30
-4
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Александр Жук
Ответ Leon Petov
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ты останешься лущером сайта
+24
-3
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Oleg
У Лео голос дрожал когда он о Диего говорил.
Как же плодовита земля ЮА на таланты?
Три ВЕЛИЧАЙШИХ игрока, три ЧЕМПИОНА МИРА из Южной Америки.
Два аргентинца и один бразилец.
+16
-1
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Гамаль Хайдаров
ну все, фанатов Криштиану пару недель слышно не будет, хоть отдохнем!
Всех поздравляю кто болел за Месси.
+15
-1
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JURAVLI
Ответ bel01
Комментарий удален пользователем
о Месси многие мастера футбола говорят как о лучшем в истории. о Роналду почти никто. как говорится, сам не похвалишь, никто не похвалит)))
+10
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Taddy Brain
Ответ Гамаль Хайдаров
ну все, фанатов Криштиану пару недель слышно не будет, хоть отдохнем! Всех поздравляю кто болел за Месси.
В пустыне песок, связь не ловит)))
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Total_90
Человек!
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Дзмітрый Фарботка
помнит про ДР Армандыча, респект
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Рэдклифф, Сыр Жим
Ответ Deleted
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Задницей рисуешь эти каракули?
+4
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MJRom
Красивый и сильный поступок
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Кирилл
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
А причем тут вообще Наполи, можете объяснить ?)
Или абы что сказать ?)

Лео - легенда Барселоны и сборной Аргентины уже сейчас )
+3
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San Remo
Гений Месси о гении Марадоне! красавец!
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Александр Северный
всё правильно. только один распиаренный бегунок смотрел трансляцию из Аравии.
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Iamliam
До слез
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bel01
Комментарий удален пользователем
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Murtynya
две Аргентинские Легенды, Лео и Диего🇦🇷
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Slaven_Bilic
жаль конечно что Армандыч не дожил до 🥇ЧМ
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Александр Жук
Ответ Homelender_666
Что же скажет Артёмка?
да на. ать что он там скажет
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Homelender_666
Ответ Александр Жук
да на. ать что он там скажет
Зря ты так. Интересно почитать, что пишут люди, находясь в агонии)
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Deleted
Ответ corazón blanco
А вот это красиво, что он не забыл о Диего. Я думаю Диего на небесах рад тому, что Лео в его День Рождения получил 8-й Золотой Мяч, который действительно вряд ли когда-либо будет возможно превзойти.
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Deleted
Ответ AR15
იდი ნახუი რა!
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Deleted
Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
Задницей рисуешь эти каракули?
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Рэдклифф, Сыр Жим
Ответ Deleted
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Это в каком матче?
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