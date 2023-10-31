Месси о Марадоне: «Этот «Золотой мяч» и для тебя. Где бы ты ни был, с днем рождения, Диего»
Лионель Месси вспомнил о Диего Марадоне, получив «Золотой мяч».
«Я хочу вспомнить Диего. Сегодня его день рождения. И нет места лучше этого, где так много футболистов, чтобы вспомнить о нем. Ему бы понравилось.
Где бы ты ни был, с днем рождения, Диего. Это и для тебя, я делюсь им с тобой», – сказал Месси.
Диего Марадона родился 30 октября 1960 года и умер 25 ноября 2020-го.
36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.
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