«Барселона» о 8-м «Золотом мяче» Месси: «🐐. Семья гордится тобой, Лео💙❤️»
«Барселона» поздравила Лионеля Месси с 8-м «Золотым мячом».
«🐐 сделал это снова. 8-й «Золотой мяч». Семья «Барселоны» гордится тобой, Лео Месси 💙❤️», – гласит запись в твиттере «Барсы».
Еще один твит каталонцев содержит лишь фото Месси с трофеем и эмодзи 🐐 (с английского GOAT – аббревиатура «greatest of all time» – «лучший в истории»).
Месси играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год.
36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.
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ps:просто сарказм, не надо бомбить в ответ. 23 год- уже простые вещи приходится пояснить.
Спасибо ему за долгие годы магии в футболке Барселоны, фантастическую игру и бесконечные рекорды. Наверное, такое больше не повторится...
Теперь он - величайший (или один из. Как кому угодно) в истории. Завоевал бесконечность. Достиг всего возможного, и, даже больше...
Всё таки, надеюсь, смогут уладить всё и проведут его прощальный матч в футболке его клуба