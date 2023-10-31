«Барселона» о 8-м «Золотом мяче» Месси: «🐐. Семья гордится тобой, Лео💙❤️»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Интер Майами Футбол

«Барселона» поздравила Лионеля Месси с 8-м «Золотым мячом».

«🐐 сделал это снова. 8-й «Золотой мяч». Семья «Барселоны» гордится тобой, Лео Месси 💙❤️», – гласит запись в твиттере «Барсы».

Еще один твит каталонцев содержит лишь фото Месси с трофеем и эмодзи 🐐 (с английского GOAT – аббревиатура «greatest of all time» – «лучший в истории»).

Месси играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год.

36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

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22 комментария

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k1ks
Семья так не поступает как вы..
+27
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kaka10
Объявился папаша, который кинул сына
+18
-4
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Роман
А будет новость, что Барселона начала продавать копии золотых мячей Месси?
+7
-4
+3
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Александр Лазарев
ещё и козлом обозвали 😄
+2
0
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Homelender_666
Не дай Бог кому-либо такую семью
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Adrenaline Z
спасибо Месси за огромный вклад в Барселону.
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San Remo
как же хочется чтобы этот гений завершил карьеру в родной Барселоне
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Роман
Пришло время для Барсы попросить у Месси в долг.
Время как нельзя лучше.
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Team_Coach
Приемная семья или семья, которая бросила родного сына?
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FortMinor
для всех кто разбирается в футболе зм окончательно дескридетирован
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wadwill13
вопрос: а смайл козла никого не смущает?)
ps:просто сарказм, не надо бомбить в ответ. 23 год- уже простые вещи приходится пояснить.
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Tristan...
Как бы там ни было, Месси - воспитанник Барселоны. Лучшие годы отдал Барселоне. Стал тем, кем он есть - тоже в Барселоне. Очень жаль, что его расставание с Барсой прошло по худшему сценарию...
Спасибо ему за долгие годы магии в футболке Барселоны, фантастическую игру и бесконечные рекорды. Наверное, такое больше не повторится...
Теперь он - величайший (или один из. Как кому угодно) в истории. Завоевал бесконечность. Достиг всего возможного, и, даже больше...
Всё таки, надеюсь, смогут уладить всё и проведут его прощальный матч в футболке его клуба
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Aziz Kadyrow
Доминик Торетто:Семья это святое))🤙
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Dzhansug Bukiya
Ответ k1ks
Семья так не поступает как вы..
Семья платила ему 550 лямов всего лишь
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gPk
Ответ k1ks
Семья так не поступает как вы..
А как Барселона поступила? Не смогла его зарегистрировать на условиях Тебаса который хотел чтобы те свои права продали?
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