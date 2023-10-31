«Барселона» о 8-м «Золотом мяче» Месси: «🐐. Семья гордится тобой, Лео💙❤️»

«Барселона» поздравила Лионеля Месси с 8-м «Золотым мячом».

«🐐 сделал это снова. 8-й «Золотой мяч». Семья «Барселоны» гордится тобой, Лео Месси 💙❤️», – гласит запись в твиттере «Барсы».

Еще один твит каталонцев содержит лишь фото Месси с трофеем и эмодзи 🐐 (с английского GOAT – аббревиатура «greatest of all time» – «лучший в истории»).

Месси играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год.

36-летний капитан сборной и клуба « » в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

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