Лионель Месси: «Каждый «Золотой мяч» особенный, но самые важные титулы – командные. Признание приятно, но без команды это было бы невозможно»
Лионель Месси отметил роль команды в завоевании «Золотого мяча».
Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины стал обладателем приза в 8-й раз в карьере. Месси выиграл чемпионат мира в Катаре, став лучшим игроком турнира. В прошлом сезоне, играя за «ПСЖ», он стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.
«Каждый «Золотой мяч» особенный. Самые важные награды – это командные титулы.
Этот трофей был бы невозможен без всей команды. Приятно, когда тебя признают, это правда. Но самое главное в футболе – это команда», – сказал Месси.
Месси о 8-м «Золотом мяче»: «Я не мог представить, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг. Я выиграл ЧМ и осуществил мечту»
«Золотой мяч» вручают победителю ЧМ. Миф или реальность?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
https://www.sports.ru/football/1058237649.html?sl=1
2️⃣ «Давайте проследим за 2002 годом, в 2002 году чемпионат мира выиграла Бразилия, а Лигу чемпионов – Реал Мадрид, Роберто Карлос выиграл оба, но был ли он обладателем Золотого мяча? Нет, он был вторым. Кто выиграл? Роналду Назарио, Роналду, который за весь сезон сыграл 16(!) матчей за «Интер» и забил 7 голов, Карлос сыграл 60 игр, но «Золотой мяч» достался Назарио? Почему? Потому что он выиграл чемпионат мира, будучи лидером Бразилии.
3️⃣ «В 2006 году у Роналдиньо был лучший сезон в жизни: он выиграл Лигу чемпионов с «Барсой», выступая с чистым величием, но он был вторым в «Золотом мяче»? Кто был первым? Каннаваро, да, Каннаваро, который вылетел в один сезон с «Ювентусом», и почему? Потому что он выиграл чемпионат мира, будучи лидером.
«И теперь у нас есть Месси, который провел одну из величайших кампаний чемпионата мира за все время: ему 36 лет, он забил дубль в финале, стал самым ценным игроком чемпионата мира и забил более 50 голов + результативных передач в этом сезоне. "
Чисто по человеческим качествам невозможно в этом противостоянии болеть за Роналду.
Инфинити еще можно понять как недостижимый - сложно представить что кто-то в обозримом будущем выиграет столько ЗМ и выиграет столько же трофеев как Месси(40+ трофеев).
Абсолютное величие 👏
У нас 0 ботов, а у Артёмки сотни если не больше.
Где справедливость?)
И даже сможет выходить на замены на ЧМ-2026.
Так что это далеко ещё не его проводы.
именно туда оторвался ото всех в футболе Месси
Месси стал ЧЕМПИОНОМ МИРА, обрел абсолютное величие и бессмертие.
8 - знак бесконечности.
Месси ВЕЧНЫЙ, НЕДОСЯГАЕМЫЙ.
ВЕЛИЧАЙШИЙ.
-Семь с половиной!
И вполне возможно это не последние гори для поклонников Роналду
Ну, бывает, не повезло. Такое перекрыть ничем нельзя.
Во-вторых, в ТАКОЙ сезон Месси ни у кого не было шансов.
Если Холланд научится забивать в финалах, тоже возьмёт несколько ЗМ... Лично я желаю ему только удачи.