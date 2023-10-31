Лионель Месси: «Каждый «Золотой мяч» особенный, но самые важные титулы – командные. Признание приятно, но без команды это было бы невозможно»

Лионель Месси отметил роль команды в завоевании «Золотого мяча».

Форвард « » и сборной стал обладателем приза в 8-й раз в карьере. Месси выиграл чемпионат мира в Катаре, став лучшим игроком турнира. В прошлом сезоне, играя за « », он стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

«Каждый «Золотой мяч» особенный. Самые важные награды – это командные титулы.

Этот трофей был бы невозможен без всей команды. Приятно, когда тебя признают, это правда. Но самое главное в футболе – это команда», – сказал Месси.

Месси о 8-м «Золотом мяче»: «Я не мог представить, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг. Я выиграл ЧМ и осуществил мечту»

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