Лионель Месси: «Каждый «Золотой мяч» особенный, но самые важные титулы – командные. Признание приятно, но без команды это было бы невозможно»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу рейтинги Золотой мяч Интер Майами Футбол

Лионель Месси отметил роль команды в завоевании «Золотого мяча».

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины стал обладателем приза в 8-й раз в карьере. Месси выиграл чемпионат мира в Катаре, став лучшим игроком турнира. В прошлом сезоне, играя за «ПСЖ», он стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

«Каждый «Золотой мяч» особенный. Самые важные награды – это командные титулы.

Этот трофей был бы невозможен без всей команды. Приятно, когда тебя признают, это правда. Но самое главное в футболе – это команда», – сказал Месси.

Месси о 8-м «Золотом мяче»: «Я не мог представить, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг. Я выиграл ЧМ и осуществил мечту»

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27 комментариев

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Tristan...
Единственный, кто брал ЗМ в трёх десятилетиях. Великий!
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Александр Жук
а теперь сравните):
https://www.sports.ru/football/1058237649.html?sl=1
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JURAVLI
Скромный гений, как и всегда хвалит сначала команду, а потом себя.
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Alejandro_27
Величайший, один пользователь верно подметил, процитирую его - 1️⃣В 1998 году Зинедин Зидан выиграл «Золотой мяч», будучи лидером Франции, забив два гола в финале, его единственными двумя титулами были чемпионат мира и Серия А в том сезоне. Он выиграл у Давора Шукера, а что сделал Давор в 1998 году? Он выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» и вышел в полуфинал чемпионата мира, будучи при этом лучшим бомбардиром турнира, а кто выиграл «Золотой мяч»? Зинедин Зидан, почему? Потому что он выиграл чемпионат мира, будучи лидером. Жалоб не было.

2️⃣ «Давайте проследим за 2002 годом, в 2002 году чемпионат мира выиграла Бразилия, а Лигу чемпионов – Реал Мадрид, Роберто Карлос выиграл оба, но был ли он обладателем Золотого мяча? Нет, он был вторым. Кто выиграл? Роналду Назарио, Роналду, который за весь сезон сыграл 16(!) матчей за «Интер» и забил 7 голов, Карлос сыграл 60 игр, но «Золотой мяч» достался Назарио? Почему? Потому что он выиграл чемпионат мира, будучи лидером Бразилии.

3️⃣ «В 2006 году у Роналдиньо был лучший сезон в жизни: он выиграл Лигу чемпионов с «Барсой», выступая с чистым величием, но он был вторым в «Золотом мяче»? Кто был первым? Каннаваро, да, Каннаваро, который вылетел в один сезон с «Ювентусом», и почему? Потому что он выиграл чемпионат мира, будучи лидером.

«И теперь у нас есть Месси, который провел одну из величайших кампаний чемпионата мира за все время: ему 36 лет, он забил дубль в финале, стал самым ценным игроком чемпионата мира и забил более 50 голов + результативных передач в этом сезоне. "
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Proper Chels
Криштиану Роналду : «Каждый командный трофей особенный, но самые важные титулы - индивидуальные. Признание команды приятно, но без меня это было бы невозможно»
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евГений
Просто сравните это с комментариями, а самое главное – с действиями Роналду. Эти взгляды презрения на Бензема когда тот забивал гол какому-то аутсайдеру из Ла Лиги, эти попытки переписать гол партнера по сборной на свои волосы...

Чисто по человеческим качествам невозможно в этом противостоянии болеть за Роналду.
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Tazemyrat Tolayew
Ответ Artem Piatkov
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Успокойся ты уже, всё уже ОФИЦИАЛЬНО 8 золотой мяч у Короля футбола Лео Месси 18.12.2022! Берегите себя!
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Iamliam
Messi = Infinity
Инфинити еще можно понять как недостижимый - сложно представить что кто-то в обозримом будущем выиграет столько ЗМ и выиграет столько же трофеев как Месси(40+ трофеев).
Абсолютное величие 👏
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Си Эм Панк
Ответ Artem Piatkov
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Спортс.
У нас 0 ботов, а у Артёмки сотни если не больше.
Где справедливость?)
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bel01
Ответ Си Эм Панк
Спортс. У нас 0 ботов, а у Артёмки сотни если не больше. Где справедливость?)
А кто такой Артёмка? Уже раз сто его сегодня в каментах упомянули.
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Я Гражданин Мира
Ответ Artem Piatkov
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Весь реал играл на Роналду и что ?
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bel01
Уверен, что Лео ещё блеснёт на Копе 2024.
И даже сможет выходить на замены на ЧМ-2026.
Так что это далеко ещё не его проводы.
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atomio
8 это бесконечность ♾️

именно туда оторвался ото всех в футболе Месси
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Oleg
Самая важная награда была 18.12.2022.
Месси стал ЧЕМПИОНОМ МИРА, обрел абсолютное величие и бессмертие.
8 - знак бесконечности.
Месси ВЕЧНЫЙ, НЕДОСЯГАЕМЫЙ.

ВЕЛИЧАЙШИЙ.
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pit4er
Обязан Мартинесу проставиться, без его сейвов ушёл бы золотой мяч Мбаппе
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h9zbx6jdsd
Обокрали Кокорина
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Best game on Earth
-Если у Месси 8 ЗМ и он половину отдаст Холанду, сколько у него останется?
-Семь с половиной!
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Я Гражданин Мира
Ответ bel01
Уверен, что Лео ещё блеснёт на Копе 2024. И даже сможет выходить на замены на ЧМ-2026. Так что это далеко ещё не его проводы.
Я с вами согласен
И вполне возможно это не последние гори для поклонников Роналду
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Фарид Харисов
Ответ Leon Petov
Холанд заслужил, говорю как мессифан
Холанда даже жалко. Выдающийся сезон получился, и тут на тебе... На ЧМ Месси в соляру тащит Аргов к победе, раздавая и забивая на любой вкус.

Ну, бывает, не повезло. Такое перекрыть ничем нельзя.
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Радость Ди Мария
Ответ Iamliam
Messi = Infinity Инфинити еще можно понять как недостижимый - сложно представить что кто-то в обозримом будущем выиграет столько ЗМ и выиграет столько же трофеев как Месси(40+ трофеев). Абсолютное величие 👏
С Интер Майами Месси вряд ли титулы выиграет, а вот со сборной Аргентины за Копа-2024 он поборется, а там как карта ляжет.
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Си Эм Панк
Ответ bel01
А кто такой Артёмка? Уже раз сто его сегодня в каментах упомянули.
Как кто) Бадр.
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Homelender_666
Ответ Artem Piatkov
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Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь...
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bel01
Во-первых, у норвега ещё всё впереди.
Во-вторых, в ТАКОЙ сезон Месси ни у кого не было шансов.
Если Холланд научится забивать в финалах, тоже возьмёт несколько ЗМ... Лично я желаю ему только удачи.
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