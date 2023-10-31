Президент «ПСЖ» о «Золотом мяче»: «Гордимся, что два наших игрока на подиуме. Это отражает гениальность Месси и Мбаппе и наши стандарты качества»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о тройке «Золотого мяча».
36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» Лионель Месси, игравший за «ПСЖ» в прошлом сезоне, в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Форвард парижан Килиан Мбаппе занял третье место в голосовании, Эрлинг Холанд из «Ман Сити» стал вторым.
«Золотой мяч» вручается величайшим игрокам со всего мира. Мы очень гордимся тем, что два игрока «ПСЖ» в сезоне-2022/23 попали на подиум. Это отражает гениальность Лео и Килиана.
Мы также рады видеть, что наш новичок Рандаль Коло-Муани получил признание (занял 28-е место – Sports.ru). Это демонстрирует стандарты качества, которых год за годом придерживаются в «ПСЖ», – сказал Аль-Хелайфи.
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Помнится, первую половину сезона Месси в Париже провел на впечатляющем уровне. Уже тогда пошли разговоры, о нём, как об одном из фаворитов на зм. Хейтеры же парировали тогда его отменную форму словами типо: нещитово, посмотрим на гнома в сборной, пускай попробует пофеерить на ЧМ.
Да и в целом стата на отличном уровне за ПСЖ. Это определённо принималось во внимание, хоть и не играло такую весомую роль, как триумф со сборной.