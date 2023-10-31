Президент «ПСЖ» о «Золотом мяче»: «Гордимся, что два наших игрока на подиуме. Это отражает гениальность Месси и Мбаппе и наши стандарты качества»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о тройке «Золотого мяча».

36-летний капитан сборной и клуба « » , игравший за «ПСЖ» в прошлом сезоне, в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Форвард парижан занял третье место в голосовании, Эрлинг Холанд из «Ман Сити» стал вторым.

«Золотой мяч» вручается величайшим игрокам со всего мира. Мы очень гордимся тем, что два игрока «ПСЖ» в сезоне-2022/23 попали на подиум. Это отражает гениальность Лео и Килиана.

Мы также рады видеть, что наш новичок получил признание (занял 28-е место – Sports.ru). Это демонстрирует стандарты качества, которых год за годом придерживаются в « », – сказал .

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