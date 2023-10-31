Месси о 8-м «Золотом мяче»: «Я не мог представить, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг. Я выиграл ЧМ и осуществил мечту»

Лионель Месси поделился эмоциями после получения «Золотого мяча».

36-летний капитан сборной и клуба « » в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

«Приятно снова оказаться здесь и насладиться этим моментом. Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить мечту.

Я не мог представить себе, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг, что мне посчастливится быть частью лучшей команды в истории, выиграть и чемпионат мира – после всех этих трудных моментов в сборной», – сказал Месси.

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