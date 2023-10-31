Месси о 8-м «Золотом мяче»: «Я не мог представить, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг. Я выиграл ЧМ и осуществил мечту»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Золотой мяч ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси поделился эмоциями после получения «Золотого мяча».

36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

«Приятно снова оказаться здесь и насладиться этим моментом. Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить мечту.

Я не мог представить себе, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг, что мне посчастливится быть частью лучшей команды в истории, выиграть Кубок Америки и чемпионат мира – после всех этих трудных моментов в сборной», – сказал Месси.

Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯

Месси или Холанд: а что говорят данные?

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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Месси заслужил «Золотой мяч»?
2758 голосов
Да
67%
Лионель Месси
Нет
33%
Эрлинг Холанд

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53 комментария

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Imperator1
Величайший на все времена. 8 золотых мячей.. все трофеи собрал, при этом играл в футбол всегда лучше всех и его игра оценивалась не голами.. а гениальностью. Можно было что-то придумать с бесконечностью или супер золотой мяч.
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Homelender_666
Ответ Artem Piatkov
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М.Ю!!!
Ответ Artem Piatkov
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Тяжело тебе будет сегодня уснуть )но в истории футбола будет Месси и остальные )
+21
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Bazilic
Теперь никаких сомнений
Месси - лучший игрок в истории
+15
-3
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TaR
8 золотых мячей - это умопомрачительно
+14
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corazón blanco
В конце концов Месси добился своего и выиграл заветный Мундиаль. Красивое завершение противостояния и подведение закономерной черты. Немного грустно, что это закончилось, тем не менее это была славная охота. 15 лет противостояния - это целая эпоха в мире футбола.
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Iron72
только о ЧМ и говорит, на золотой мяч даже внимания не обращает, для него это уже буднично
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Дмитрий Снегирёв
Ролик с Messi is infinity топовый получился кстати
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Homelender_666
Ответ Роман
Один месяц отыграл) Когда Хрланд весь год был стабильно лучшим.
И вам 💊💊💊 сударь
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Игорь Климов
Ответ Imperator1
Величайший на все времена. 8 золотых мячей.. все трофеи собрал, при этом играл в футбол всегда лучше всех и его игра оценивалась не голами.. а гениальностью. Можно было что-то придумать с бесконечностью или супер золотой мяч.
Теперь это официально! 🐐🇦🇷
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Adrenaline Z
Ответ Игорь Климов
Теперь это официально! 🐐🇦🇷
официально Месси уже лет 6 назад как 🐐!!!!
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ri4man
Получается 4 не заслуженный ?
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Bazilic
Грустно, что больше не увидим Лео в Европе
Спасибо ему за эти прекрасные годы!
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AnMe
Вот и все. Дальше уже время молодых. Карьеру завершил в Европе, пора новичкам показывать себя. Уже и Джуд не на шутку заявляет о себе, составляя конкуренцию остальным.
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Квадратное личико
"Чемпионат мира куплен катарскими шейхами, а Золотой Мяч подарен журналистами. 17 липовых пенок назначено Аргентине на ЧМ. Холанд ограблен, как и Снейдер, Левандовски и Ван Дейк".
Это проверка на то, сколько мне Артёмка накрутит. На соседних ветках такие коменты по 5 лайков в секунду ловят. Жду такого же, Тёмка, не подведи 😏
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Гамарджоба Генацвале
Что за лучшая команда в истории?
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Adrenaline Z
спасибо большое за все гений Месси!
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евГений
Ответ Дмитрий Снегирёв
Ролик с Messi is infinity топовый получился кстати
Реально. ЗМ хоть по делу и пинают за странную систему голосований, но все видеоролики в этом году были прекрасны. Финальный – как вишенка на торте
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h9zbx6jdsd
Великий
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cukken
Шикарная точка эпохе и феноменальной карьере аргентинца! Gracias, Leo!
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Бене Гессерит
Ответ Artem Piatkov
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Не заходит у тебя
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Tristan...
Он хоть на край земли отправиться готов
Сразить всех чудовищ, убить всех врагов
Он Криштибоев всех прогнал за дальний перевал
В высокие горы на вечный привал

Он бьет не в бровь, а в глаз, был ранен много раз
Он людям товарищ, всегда он за нас
К чему эта вражда, никак я не пойму
Он футбол спасает – так вручите ж Золотой мяч ему!
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Александр Жук
Кринж выиграл палку Бадра.
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Ola BP
Ответ rej1sta
Столько профессионалов сказали, что Лео заслужил ЗМ(о чем говорить, одноклубники и тренеры Холанда даже это признали), но некоторые ребята со спортса все никак успокоиться не могут))
А почему мнение профессионалов считается только когда удобно?
Ты можешь поверить, что бы Лео выиграл требл, побил голевые рекорды, а ЗМ дали тому, кто выиграл ЧМ?
Тут вопрос не в том, что Лео не заслужил, а в том, что будь он на месте Холланда, он бы взял ЗМ без шансов.
Хотя он и за меньшие заслуги получал ЗМ.
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Lanapiano
Недосягаемый ♾️
И как грустно было смотреть нарезки из Барсы..
Неужели это всё, это уже история.
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