Месси о 8-м «Золотом мяче»: «Я не мог представить, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг. Я выиграл ЧМ и осуществил мечту»
Лионель Месси поделился эмоциями после получения «Золотого мяча».
36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.
«Приятно снова оказаться здесь и насладиться этим моментом. Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить мечту.
Я не мог представить себе, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг, что мне посчастливится быть частью лучшей команды в истории, выиграть Кубок Америки и чемпионат мира – после всех этих трудных моментов в сборной», – сказал Месси.
Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯
Месси или Холанд: а что говорят данные?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Месси - лучший игрок в истории
Спасибо ему за эти прекрасные годы!
Это проверка на то, сколько мне Артёмка накрутит. На соседних ветках такие коменты по 5 лайков в секунду ловят. Жду такого же, Тёмка, не подведи 😏
Сразить всех чудовищ, убить всех врагов
Он Криштибоев всех прогнал за дальний перевал
В высокие горы на вечный привал
Он бьет не в бровь, а в глаз, был ранен много раз
Он людям товарищ, всегда он за нас
К чему эта вражда, никак я не пойму
Он футбол спасает – так вручите ж Золотой мяч ему!
Ты можешь поверить, что бы Лео выиграл требл, побил голевые рекорды, а ЗМ дали тому, кто выиграл ЧМ?
Тут вопрос не в том, что Лео не заслужил, а в том, что будь он на месте Холланда, он бы взял ЗМ без шансов.
Хотя он и за меньшие заслуги получал ЗМ.
И как грустно было смотреть нарезки из Барсы..
Неужели это всё, это уже история.