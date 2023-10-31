Беллингем о «Копа Трофи»: «Зидан вдохновляет меня. Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь того, что он сделал»
Джуд Беллингем рассказал, что его вдохновляет Зинедин Зидан.
20-летний хавбек сборной Англии и «Реала» Джуд Беллингем получил «Копа Трофи» – приз лучшему молодому игроку мира по версии France Football.
«Я хочу поблагодарить всех за эту награду.
Пятый номер Зидана в «Реале»? Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь того, что сделал Зидан, но он игрок, который меня вдохновляет.
Этот трофей очень много значит и для многих людей», – сказал Джуд.
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