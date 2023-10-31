Беллингем о «Копа Трофи»: «Зидан вдохновляет меня. Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь того, что он сделал»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем рассказал, что его вдохновляет Зинедин Зидан.

20-летний хавбек сборной Англии и «Реала» Джуд Беллингем получил «Копа Трофи» – приз лучшему молодому игроку мира по версии France Football.

«Я хочу поблагодарить всех за эту награду.

Пятый номер Зидана в «Реале»? Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь того, что сделал Зидан, но он игрок, который меня вдохновляет.

Этот трофей очень много значит и для многих людей», – сказал Джуд.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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2 комментария

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corazón blanco
Никогда не понимал этих сравнений, тем самым оказывая дополнительное давление на игрока. Нужно прежде всего стать самим собой, провести всю карьеру, а уже только потом можно проводить аналогии и сравнения. Желаю ему стать легендой Мадрида и великим игроком!
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Ulukbek Kiyazov
Красавчик! Знает про Зидана, хотя Зизу закончил через три года после его рождения) Удачи в будущем, но надеюсь следущий золотой мяч заберёт Холланд)
+2
0
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