Беллингем о «Копа Трофи»: «Зидан вдохновляет меня. Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь того, что он сделал»

Джуд Беллингем рассказал, что его вдохновляет Зинедин Зидан.

20-летний хавбек сборной и « » получил «Копа Трофи» – приз лучшему молодому игроку мира по версии France Football.

«Я хочу поблагодарить всех за эту награду.

Пятый номер Зидана в «Реале»? Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь того, что сделал , но он игрок, который меня вдохновляет.

Этот трофей очень много значит и для многих людей», – сказал Джуд.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!