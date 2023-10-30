Рубен Диаш – 30-й в голосовании на «Золотой мяч», Коло-Муани и Эдегор поделили 28-е место, Барелла – 27-й, Мусиала – 26-й

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт ПСЖ Интер Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу серия А Италия сборная Норвегии по футболу Арсенал Золотой мяч Николо Барелла Мартин Эдегор Рубен Диаш Рандаль Коло-Муани Джамал Мусиала Футбол

Названы места с 30-го по 26-е в голосовании на «Золотой мяч».

30-е место занял защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш.

28-е место разделили форвард Рандаль Коло-МуаниАйнтрахт» / «ПСЖ»; Франция) и хавбек Мартин ЭдегорАрсенал», Норвегия).

27-м стал полузащитник «Интера» и сборной Италии Николо Барелла.

26-е место досталось полузащитнику «Баварии» и сборной Германии Джамалу Мусиале.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

Чей «Золотой мяч»? Спорим про Месси, Холанда, Мбаппе и еще трех звезд

«Золотой мяч» должен умереть

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Лучший защитник мира Диаш на 30. Вот как ценят оборонительных игроков в таких голосованиях
+59
-8
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Казаков
Франс футбол обесценил статусность "Золотого мяча" до нельзя. Это полная хрень. Голосуют люди, которые следят исключительно за достижениями Месси. Об остальных футболистах походу разве что где-то что-то слышали и все! Тупость людская, как она есть. Уже столько раз обделяли других игроков, которые заслужили получить данную награду кровью и потом, и отдавали тупо либо Месси, либо Роналду. Вот и все
+53
-16
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
panda_07
Эдегор 28й. Понятно
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мгер Цолакян
Ответ Иван Казаков
Франс футбол обесценил статусность "Золотого мяча" до нельзя. Это полная хрень. Голосуют люди, которые следят исключительно за достижениями Месси. Об остальных футболистах походу разве что где-то что-то слышали и все! Тупость людская, как она есть. Уже столько раз обделяли других игроков, которые заслужили получить данную награду кровью и потом, и отдавали тупо либо Месси, либо Роналду. Вот и все
Я это слышу каждый год.
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
оооо, бомболейло в комментариях началось. я попкорн забыл закупить(
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sargerasxd
Ответ Абдул Абакаев
я офигеваю что Араухо нет а топ 30. когда здоров лютый топ
а он где то кроме Лалиги был в топе?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ Roman
Лучший защитник мира Диаш на 30. Вот как ценят оборонительных игроков в таких голосованиях
Зато привозила Ромеро будет в топ10-15 минимум
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vinnipukh Vinni
Ответ Roman
Лучший защитник мира Диаш на 30. Вот как ценят оборонительных игроков в таких голосованиях
Может быть, голосующие не считают его лучшим.
Наверняка в этом списке 30 есть ещё защитники.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Интересно, Криштиану снова запихнут в топ20 без единого голоса, как в прошлом году? Это был Кринж, конечно...
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Khachoyan
Эдегор 28, лол. И еще и Коло Муани поставили рядом с ним. Ок, понятно
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ Иван Казаков
Франс футбол обесценил статусность "Золотого мяча" до нельзя. Это полная хрень. Голосуют люди, которые следят исключительно за достижениями Месси. Об остальных футболистах походу разве что где-то что-то слышали и все! Тупость людская, как она есть. Уже столько раз обделяли других игроков, которые заслужили получить данную награду кровью и потом, и отдавали тупо либо Месси, либо Роналду. Вот и все
во-первых, Франс футбол его и придумал
во-вторых, разве аудитория, которая выбирает кандидатов, менялась в последние годы?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Insde
Обладатель требла и лучший защитник прошлого сезона Диаш только 30? ниже некоторых ничего не выигравших игроков и ниже Гвардиол? это позор!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Конопельченко
Ответ Armen Gevorgyan
ну достанется киборгу Халанду. нет интриги
Во сне к сожалению
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S H A R K
Ответ Aleksandr Khachoyan
Эдегор 28, лол. И еще и Коло Муани поставили рядом с ним. Ок, понятно
Там у всех 0 голосов, поэтому они скорее всего рандомно размещены. Хотя кто знает, кроме самих ФФ, конечно же.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ Иван Казаков
А где-то есть данный список журналюг, которых франс футбол выбрал для голосования?
понятия не имею, гугл в помощь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Timam
Ответ Иван Казаков
А причём здесь Холланд? Ок, за прошлый сезон не скажу, Месси взял ЧМ. Но вот только больше нигде и не блеснул толком. Поправьте, если вдруг ошибаюсь. Он конечно феноменальный игрок, с этим трудно поспорить. Но скажи мне, сколько раз вручение ЗМ было чисто клоунадой, когда ни Месси, ни Роналду не заслуживали его получить, но все же одному из них эта награда доставалась (незаслуженно конечно). Вот в чем вся суть нынешнего ЗМ, и это прискорбно. Поэтому и выводы такие, что голосуют люди совершенно не компетентные и не по принципу какой-то реальной заслуги футболиста. Мне было очень обидно, когда подобным образом были ограблены Франк Рибери и Роберт Левандовски
Месси выиграл две международные кубки 🏆 ЧМ и плюс обыграли Итальянцев))) Думаешь , ЧМ слабее ЛЧ??? Понимаешь , его там признали 5 раз игроком матча из 7 игр??? И лучший по системе гол + пас (10) !!! После ЧМ ПСЖ была совсем другая команда)))) все испортил ЧЕРЕПАШКА!!! У них там были разногласия ,внутри команды ,и естественно баланс был разрушен!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Казаков
Ответ Under
во-первых, Франс футбол его и придумал во-вторых, разве аудитория, которая выбирает кандидатов, менялась в последние годы?
А где-то есть данный список журналюг, которых франс футбол выбрал для голосования?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Timam
Ответ Иван Казаков
Франс футбол обесценил статусность "Золотого мяча" до нельзя. Это полная хрень. Голосуют люди, которые следят исключительно за достижениями Месси. Об остальных футболистах походу разве что где-то что-то слышали и все! Тупость людская, как она есть. Уже столько раз обделяли других игроков, которые заслужили получить данную награду кровью и потом, и отдавали тупо либо Месси, либо Роналду. Вот и все
Не уже ли ты за Холанда переживаешь ??? Такие как вы - лицемеры)))
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самсонов
Ответ Абдул Абакаев
так он там толком и не поиграл из за травм
Играл с Баварией - смотрелся слабо. С МЮ вроде тоже был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Абдул Абакаев
Ответ sargerasxd
а он где то кроме Лалиги был в топе?
я так понял список собран исключительно из тех кто тащил на ЧМ и ЛЧ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Абдул Абакаев
Ответ Владимир Самсонов
В ЛЧ и ЛЕ играл средне
так он там толком и не поиграл из за травм
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самсонов
Ответ Абдул Абакаев
я офигеваю что Араухо нет а топ 30. когда здоров лютый топ
В ЛЧ и ЛЕ играл средне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Казаков
Ответ Timam
Не уже ли ты за Холанда переживаешь ??? Такие как вы - лицемеры)))
А причём здесь Холланд? Ок, за прошлый сезон не скажу, Месси взял ЧМ. Но вот только больше нигде и не блеснул толком. Поправьте, если вдруг ошибаюсь. Он конечно феноменальный игрок, с этим трудно поспорить. Но скажи мне, сколько раз вручение ЗМ было чисто клоунадой, когда ни Месси, ни Роналду не заслуживали его получить, но все же одному из них эта награда доставалась (незаслуженно конечно). Вот в чем вся суть нынешнего ЗМ, и это прискорбно. Поэтому и выводы такие, что голосуют люди совершенно не компетентные и не по принципу какой-то реальной заслуги футболиста. Мне было очень обидно, когда подобным образом были ограблены Франк Рибери и Роберт Левандовски
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Конопельченко
Ответ Armen Gevorgyan
мне то пофиг... я не фанат ни Месси, ни Роналду, ни Халанда. )
Поддерживаю. Я фанат Роналду Назариу ди Лима и Рауля Гонсалеса….вот это были монстры футбола которые наводили ужас на соперника.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S H A R K
Ответ Tristan...
Интересно, Криштиану снова запихнут в топ20 без единого голоса, как в прошлом году? Это был Кринж, конечно...
Ну, правила такие. Обладатели ЗМ имеют преимущество перед другими.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий