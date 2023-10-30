Рубен Диаш – 30-й в голосовании на «Золотой мяч», Коло-Муани и Эдегор поделили 28-е место, Барелла – 27-й, Мусиала – 26-й
Названы места с 30-го по 26-е в голосовании на «Золотой мяч».
30-е место занял защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш.
28-е место разделили форвард Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт» / «ПСЖ»; Франция) и хавбек Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия).
27-м стал полузащитник «Интера» и сборной Италии Николо Барелла.
26-е место досталось полузащитнику «Баварии» и сборной Германии Джамалу Мусиале.
Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».
Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?
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Наверняка в этом списке 30 есть ещё защитники.
во-вторых, разве аудитория, которая выбирает кандидатов, менялась в последние годы?