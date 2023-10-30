Рубен Диаш – 30-й в голосовании на «Золотой мяч», Коло-Муани и Эдегор поделили 28-е место, Барелла – 27-й, Мусиала – 26-й

Названы места с 30-го по 26-е в голосовании на «Золотой мяч».

30-е место занял защитник « » и сборной Португалии Рубен Диаш.

28-е место разделили форвард (« » / « »; ) и хавбек (« », ).

27-м стал полузащитник « » и сборной Италии Николо Барелла.

26-е место досталось полузащитнику «Баварии» и сборной Германии Джамалу Мусиале.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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