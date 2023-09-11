Рабьо о претендентах на «Золотой мяч»: «Логика в этом списке необязательно есть – иногда пары хороших матчей в ЛЧ достаточно. Я уверен, что провел отличный сезон, но я не из тех, кто хочет наград»

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА рейтинги Золотой мяч Адриен Рабьо Футбол

Адриен Рабьо назвал нелогичным список из 30 номинантов на «Золотой мяч».

– Вас расстроило отсутствие в списке 30 номинантов на «Золотой мяч», или вы остались равнодушны?

– Мне это не безразлично, ведь я по-прежнему уверен, что провел очень хороший сезон индивидуально. Увидев некоторых игроков, которые включены [в список претендентов], я подумал, что в этом необязательно есть логика.

Но я не из тех, кто хочет индивидуальных наград – я сосредоточен на коллективе, а те, кто принимает решение, возможно, не учитывают весь сезон игрока. Иногда одной или двух хороших игр в Лиге чемпионов может быть достаточно, – сказал полузащитник «Ювентуса».

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9 комментариев

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juveforzajuve
Рабьо конечно сезон провел на хорошем уровне, но до такой степени, чтобы быть в списке 30 футболистов
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Жизнь Бичары
Ответ Заяцволк
Очевидно это про Хвичу, он в ЛЧ пару нормальных как раз провёл, и в чемпионате меньше половины. Да, такой логикой и Мудрика в этом году включат
Да? По твоему человека признаным лучшим игроком серии А не должно быть в списке?
+3
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Zed_patriot
отбирайте заслуженный ЗМ Лео и отдавайте Рабьо!
+3
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Zed_patriot
Ответ Аслан Тайсумов
Ты про ЗМ 2010 года? Зачем его отбирать сейчас? или были еще не заслуженные ЗМ у Месси?
Рибери 2013..😢
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Александр Северный
Ответ Zed_patriot
Рибери 2013..😢
да, самый позорный в истории ЗМ Рональду
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Бабло Муани
Намекает на Бенза
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AF007
До сих пор ору со 2 места Ван дуйка и 3 места Жоржиньо. В первом случае видимо решили затроллить Рамоса, Пике, Видича, Фердинанда, Терри. Во втором - целиком всех полузащитников
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