Рабьо о претендентах на «Золотой мяч»: «Логика в этом списке необязательно есть – иногда пары хороших матчей в ЛЧ достаточно. Я уверен, что провел отличный сезон, но я не из тех, кто хочет наград»
Адриен Рабьо назвал нелогичным список из 30 номинантов на «Золотой мяч».
– Вас расстроило отсутствие в списке 30 номинантов на «Золотой мяч», или вы остались равнодушны?
– Мне это не безразлично, ведь я по-прежнему уверен, что провел очень хороший сезон индивидуально. Увидев некоторых игроков, которые включены [в список претендентов], я подумал, что в этом необязательно есть логика.
Но я не из тех, кто хочет индивидуальных наград – я сосредоточен на коллективе, а те, кто принимает решение, возможно, не учитывают весь сезон игрока. Иногда одной или двух хороших игр в Лиге чемпионов может быть достаточно, – сказал полузащитник «Ювентуса».
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