Рабьо о претендентах на «Золотой мяч»: «Логика в этом списке необязательно есть – иногда пары хороших матчей в ЛЧ достаточно. Я уверен, что провел отличный сезон, но я не из тех, кто хочет наград»

Адриен Рабьо назвал нелогичным список из 30 номинантов на «Золотой мяч».

– Вас расстроило отсутствие в списке 30 номинантов на « », или вы остались равнодушны?

– Мне это не безразлично, ведь я по-прежнему уверен, что провел очень хороший сезон индивидуально. Увидев некоторых игроков, которые включены [в список претендентов], я подумал, что в этом необязательно есть логика.

Но я не из тех, кто хочет индивидуальных наград – я сосредоточен на коллективе, а те, кто принимает решение, возможно, не учитывают весь сезон игрока. Иногда одной или двух хороших игр в чемпионов может быть достаточно, – сказал полузащитник « ».

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